Lọ Lem - Hạt Dẻ nhà MC Quyền Linh nhận bình luận cực vô duyên dù khoe ảnh siêu xinh: Đọc mà tức giùm!

Là ái nữ nhà MC Quyền Linh, lại xinh xắn giỏi giang, Lọ Lem - Hạt Dẻ luôn là tâm điểm chú ý. Mỗi bức ảnh, clip chia sẻ trên trang cá nhân của hai cô bé đều nhận lượt tương tác "khủng" cùng hàng ngàn lời khen ngợi. Tuy nhiên, trong đó cũng không thiếu những bình luận vô duyên.

Chẳng hạn, trong một bài đăng chia sẻ clip hai chị em nắm tay nhau mới đây, bên cạnh vô số lời khen ngợi về nhan sắc, thần thái và sự dễ thương, có người lại buông lời so sánh khiếm nhã: "Thích nét Hạt Dẻ hiện đại xinh đẹp hơn. Nét Lọ Lem đại trà hơi quê nhìn cứ giả giả không thật".





Bình luận này ngay lập tức gây tranh cãi. Phần đông bày tỏ sự không đồng tình, cho rằng đây là cách nhận xét thiếu tinh tế, dễ tạo áp lực không đáng có cho các em - những cô gái tuổi teen đang bước vào giai đoạn trưởng thành.

Nhiều ý kiến cho rằng, việc khen chê ngoại hình người khác trên mạng xã hội vốn đã thiếu lịch sự, huống chi là những so sánh trực diện, có thể làm người trong cuộc tổn thương. Một số khác lên tiếng bảo vệ hai ái nữ nhà MC Quyền Linh, nhấn mạnh rằng Lọ Lem và Hạt Dẻ đều đã lớn, mỗi người có một vẻ đẹp riêng, và sự khác biệt ấy mới chính là điều đáng trân trọng.

Sự việc này thêm một lần nữa cho thấy, con cái người nổi tiếng không chỉ nhận ánh hào quang từ sự nổi tiếng của cha mẹ, mà còn phải đối diện với áp lực dư luận, đặc biệt khi các em bước vào tuổi trưởng thành - giai đoạn rất dễ nhạy cảm trước những lời bình phẩm. Và điều cần thiết là cộng đồng mạng nên lựa chọn sự tử tế trong từng câu chữ, thay vì buông lời thiếu suy nghĩ, để những cô gái trẻ có thể lớn lên trong sự khích lệ và yêu thương.





Trong mắt công chúng, Lọ Lem và Hạt Dẻ đều mang những nét đẹp rất riêng. Nếu như Lọ Lem dịu dàng, cổ điển tựa nàng thơ thì Hạt Dẻ lại mang vẻ năng động, hiện đại, đúng tinh thần của thế hệ Gen Z. Trước câu hỏi "Lọ Lem hay Hạt Dẻ ai xinh hơn?", Quyền Linh từng trả lời bằng sự tinh tế của một người cha: "2 bé đều có nét đẹp riêng ạ".

Không chỉ gây chú ý nhờ ngoại hình, cả hai chị em còn được biết đến bởi tính cách ngoan ngoãn, học giỏi và nhiều tài lẻ. Sau khi tốt nghiệp cấp 3 tại một trường quốc tế ở Việt Nam, Lọ Lem từng trúng tuyển vào Đại học Mỹ thuật London (Anh), nơi đào tạo hàng đầu về mỹ thuật, thời trang và nghệ thuật. Tuy vậy, cô không lựa chọn con đường du học mà quyết định gắn bó với một trường đại học trong nước. Trong những năm phổ thông, Lọ Lem đạt nhiều thành tích nổi bật, trong đó có điểm A* - A toàn bộ các môn tại kỳ thi Cambridge IGCSE năm 2022 và tham dự cuộc thi Vẽ tranh canvas trong khuôn khổ Lễ hội Văn học Sài Gòn cùng năm.

Còn Hạt Dẻ hiện là học sinh của một trường quốc tế tại TP.HCM, với thành tích học tập đồng đều, đặc biệt giỏi tiếng Anh. Ngoài giờ học, cô bé còn thể hiện năng khiếu ở nhiều lĩnh vực nghệ thuật như đàn, hát, múa và vẽ.

Có thể nói, cả Lọ Lem và Hạt Dẻ đều hội tụ đủ sự xinh đẹp, tài năng, trí tuệ và sự khiêm nhường. Dưới sự dạy dỗ nền nếp nhưng gần gũi, tôn trọng từ bố mẹ, hai chị em không để bản thân bị cuốn vào ánh hào quang của sự nổi tiếng, mà trưởng thành vững vàng, tự tin theo cách riêng của mình.

Và có lẽ, thay vì so sánh hay soi xét, điều tốt đẹp nhất mà người lớn có thể làm là nhìn các em bằng sự cảm thông, động viên. Mỗi đứa trẻ đều có hành trình riêng, nét đẹp riêng, cách tỏa sáng riêng và xứng đáng được lớn lên trong tình yêu thương hơn là trong những lời phán xét.