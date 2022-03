Lộ kết quả Chung kết show Hương Giang: Hà Anh thê thảm vì bị xử ép, loại hết thí sinh chỉ còn để lại con trai nhà tài trợ kim cương?

Mạng xã hội đang râm ran tin đồn Hà Anh rơi vào tình huống thê thảm ở chương trình The Next Gentleman – Quý ông hoàn mỹ, đó là bị loại hết thí sinh, chỉ còn giữ được 1 học trò duy nhất cho Chung kết.

Hương Giang - Hà Anh.

Cụ thể, nguồn tin lan truyền từ mạng xã hội cho rằng sau đêm Bán kết, đội Hà Anh bị loại 2/3 thí sinh. Người duy nhất được ở lại để đi tiếp vào Chung kết là Minh Khắc. Lý do Minh Khắc được giữ lại liên quan đến chuyện anh chàng này là con nhà "ông lớn" siêu giàu có, gia đình của Minh Khắc lại còn đang đổ tiền vào show The Next Gentleman với tư cách nhà tài trợ kim cương.

Tin đồn về việc Hà Anh rơi vào cảnh thê thảm khi bị loại gần hết thí sinh.

Thêm nữa, cũng theo lời đồn này thì đội Hương Giang có 4 thí sinh vào Chung kết, trong đó có 3 thí sinh được giữ lại từ Bán kết và 1 thí sinh thắng giải bình chọn (Lưu Cao Phát). Đội Xuân Lan bị loại mất 1 thí sinh là Vũ Linh, chỉ có 3 người vào Chung kết.

Hình ảnh của Hà Anh và các học trò trong Bán kết show Quý ông hoàn mỹ.

Nếu lời đồn này là sự thật thì chẳng phải Hà Anh gặp bất lợi quá lớn hay sao?

Giữa lúc netizen còn bán tín bán nghi về kết quả, Hà Anh đã cập nhật bài đăng mới với thông tin có chuyện không vui khi đi làm. Cụ thể, Hà Anh đăng ảnh ôm con gái nhỏ và bày tỏ rằng: "Dạo này con bé hay quấn mẹ, và nũng nịu mẹ, vì mẹ hay bận đi quay, đi làm suốt đêm suốt sáng, rồi công tác xa thành phố nữa. Thực sự mỗi lần mẹ gặp chuyện không vui nơi làm, hay những lúc mệt mỏi, mẹ chỉ ước được ở nhà ôm nó. Cuộc đời này có cần gì nhiều hơn thế".

Minh Khắc và Hà Anh.

Hiện tại, BTC chương trình The Next Gentleman – Quý ông hoàn mỹ chưa nói gì về tin đồn lộ kết quả vào Chung kết kia.

