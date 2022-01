Lộ diện "người yêu mới" của Nam Em, hóa ra là mỹ nam quen mặt, còn làm MC của VTV

Nam Em vừa bất ngờ hé lộ thông tin ra mắt sản phẩm âm nhạc mới nhất kết đôi cùng Bạch Công Khanh. Bài hát "New Year With You" là sáng tác của Mai Fin theo thể loại Slap House – với những giai điệu nhẹ nhàng, lãng đãng.

Nam Em và Bạch Công Khanh.

Bạch Công Khanh là diễn viên - ca sĩ quen mặt với khán giả màn ảnh nhỏ. Anh chàng từng giành giải Quán quân Gương mặt thân quen. Sau đó, Bạch Công Khanh làm MC cho các chương trình phát trên sóng VTV cho Sàn chiến giọng hát, ca sĩ ẩn danh, 5 vòng vàng kỳ ảo. Ngoài ra, Bạch Công Khanh cũng đóng các phim VTV khác như Ngày em đến, Hoa cúc vàng trong bão.

MV lần này được Nam Em - Bạch Công Khanh quay tại thành phố biển Vũng Tàu. Những hình ảnh biển xanh, cát trắng kết hợp với bầu trời trong veo đã được quay lại và thể hiện qua những thước phim đậm chất điện ảnh.

Toàn bộ MV là những cảnh yêu đương lãng mạn của một cặp đôi, giúp thể hiện lời bài hát là những lời ngọt ngào yêu thương của đôi lứa bên nhau.

Nam Em cực xinh đẹp trong MV mới.

Nam Em tiết lộ ý tưởng của đạo diễn là đưa câu chuyện tình yêu của nhân vật trong MV đến với cái kết có hậu là màn cầu hôn hoành tráng, sẽ được tiết lộ khi MV chính thức trình làng.

Giống như lời bài hát đã thể hiện: "Điều mà em mong vào Tết này, là được bên anh ngày qua ngày, em mong New Year With You", Nam Em – Bạch Công Khanh hi vọng MV lần này là lời cầu chúc đầu năm mới đến mọi người, rằng năm mới sẽ mang đến những niềm vui, ước vọng mới.

Nam Em nói: "Nam Em muốn bài hát ngọt ngào lãng mạn này vừa khép lại năm cũ, vừa mở ra năm mới với nhiều hi vọng. Nam Em chúc mọi người luôn được yêu thương và hạnh phúc trong tình yêu thương".

Ngoài MV mới, Bạch Công Khanh - Nam Em còn hợp tác trong phim kinh dị hài chiếu Tết - Chuyện ma gần nhà. Ở Chuyện ma gần nhà, Nam Em - Bạch Công Khanh có khá nhiều tương tác và hứa hẹn gây bất ngờ cho khán giả màn ảnh rộng.

https://afamily.vn/lo-dien-nguoi-yeu-moi-cua-nam-em-hoa-ra-la-my-nam-quen-mat-con-lam-mc-cua-vtv-20220129224233892.chn