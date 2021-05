Lộ diện người giúp tài xế taxi khống chế tên trốn nã: "Thấy người gặp nạn thì tôi giúp thôi"

Như tin đã đưa, vào khoảng 14h30 ngày 16/5, đối tượng Đặng Phạm Sáu (SN 1970, trú xã Na Mèo, huyện Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa), bắt taxi hãng G7, biển kiểm soát 30A-388.54, do anh Nguyễn Trần Minh (SN 1976, trú quận Long Biên) điều khiển, đi từ khu vực cầu Chương Dương về phía huyện Thanh Oai, mục đích về Thanh Hóa.

Đến 16h cùng ngày, khi đi đến đoạn đường Cienco 5, thuộc địa phận xã Cự Khê, huyện Thanh Oai, do nghi ngờ Sáu không có tiền trả, nên anh Minh dừng xe không đồng ý đi nữa.

Đồng thời anh Minh gọi điện thoại cho vợ nói về việc đang chở khách nhưng khách không có tiền trả, rồi gửi định vị xe cho vợ. Bất ngờ, đối tượng Sáu dùng dao mang theo (dạng dao bầu) đâm vào vùng ngực trái anh Minh.

Bị đâm bất ngờ vào chỗ hiểm, nhưng anh Minh vẫn giằng co, vật lộn với Sáu. Vừa vật lộn, giằng co với đối tượng, anh Minh vừa hô hoán bị cướp nên đã được người dân hỗ trợ khống chế đối tượng, sau đó báo cho Công an xã Cự Khê đưa đối tượng về trụ sở để điều tra làm rõ.

Tại cơ quan Công an, bước đầu Sáu khai nhận, do đang bị Công an tỉnh Thanh Hóa truy nã về tội giết người, Sáu nghi ngờ anh Minh sẽ báo Công an bắt mình nên đã rút dao đâm anh Minh.