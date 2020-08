Lộ diện "ngựa chiến" Hoa Hậu Việt Nam 2020: Body cực nóng, bắn 2 ngoại ngữ, choáng vì điểm IELTS khủng hơn cả Lương Thùy Linh

Tối ngày 24/8, trên fanpage của Hoa Hậu Việt Nam 2020 vừa công bố thêm loạt ứng viên mới. Có thể thấy, đa phần thí sinh năm nay đều gây ấn tượng từ ngoại hình cho đến kỹ năng. Trong dàn "chiến binh" vừa được ra mắt, nổi bật nhất là thí sinh Phan Lê Hoàng An sinh năm 2000, đến từ TP.HCM.

Hoàng An sở hữu khuôn mặt góc cạnh, mũi cao và làn da nâu khoẻ khoắn. Hình thể của nữ sinh 20 tuổi này cũng được đánh giá cao, cô có vòng eo con kiến cực chuẩn. Nhưng hơn cả yếu tố ngoại hình, Hoàng An gây chú ý với thành tích học tập khủng. Cụ thể, cô từng là học sinh lớp Chuyên Anh, đạt Giải 3 môn tiếng Anh cấp Thành phố. Hiện, Hoàng An đang theo học chuyên ngành Quan Hệ Quốc Tế tại Đại học Khoa học Xã hội và Nhân Văn - ĐHQG TP.HCM.

Nhan sắc ở tuổi 20 của thí sinh Hoàng An.

Hình thể nóng bỏng của "ngựa chiến" trong cuộc thi Hoa Hậu Việt Nam.

Đáng nói nhất, thí sinh này có thể giao tiếp tốt 2 ngôn ngữ là tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha. Điểm IELTS của Hoàng An là 8.0, kỹ năng nghe và đọc đạt 8.5 điểm, thành tích của cô vượt mặt luôn cả Hoa hậu Lương Thuỳ Linh. Được biết, thời điểm đăng quang Hoa Hậu Thế Giới Việt Nam, Lương Thùy Linh có điểm IELTS 7.5. Với loạt thành tích khủng này, Hoàng An đến nay đã trở thành "thánh ngôn ngữ" trong Hoa Hậu Việt Nam 2020, được fan sắc đẹp đặt nhiều kỳ vọng trong mùa năm nay.

Hoàng An có thể nói thành thạo tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha, điểm IELTS của cô đạt 8.0.

Thời điểm đăng quang hoa hậu, Lương Thùy Linh có điểm IELTS 7.5.

Nhan sắc đời thường của Hoàng An.

Thí sinh này còn có kinh nghiệm trên sàn diễn thời trang và làm người mẫu ảnh.

Ảnh: Fanpage Hoa hậu Việt Nam, Facebook nhân vật