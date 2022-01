Lộ diện hình ảnh mới nhất của Lê Tùng Vân "Tịnh thất Bồng lai", tình trạng hiện tại gây xôn xao

Vụ án tại "Tịnh thất Bồng lai" và những lùm xùm xung quanh nó vẫn đang thu hút sự quan tâm lớn của dư luận khi những thông tin cùng hình ảnh liên quan sự việc liên tục trở thành chủ đề nóng được bàn tán xôn xao trên mạng xã hội.

Mới đây, một luật sư đã chia sẻ bức ảnh chụp ông Lê Tùng Vân và những người sống tại "Tịnh thất Bồng lai" khiến nhiều người bất ngờ. Trong bức ảnh được chụp, ông Lê Tùng Vân mặc áo nâu, đeo khẩu trang, dáng vẻ tiều tụy khi làm việc với các luật sư.

Hình ảnh mới nhất của ông Lê Tùng Vân làm việc với các luật sư được đăng tải trên MXH

Được biết, vị luật sư cùng 4 cộng sự sẽ đứng ra bảo vệ cho các bị can tại "Tịnh thất Bồng lai" bị khởi tố. Sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký, phía luật sư đã tham gia vào buổi làm việc của điều tra viên, lấy lời khai của Lê Thanh Nhất Nguyên.

Ngay sau khi đăng tải, bức ảnh hiếm hoi tiết lộ tình trạng hiện tại của ông Lê Tùng Vân gây sự chú ý hơn cả bởi thời gian qua, các trang mạng xã hội, kênh YouTube của những người trong cuộc đều đã im hơi lặng tiếng.

Trước đó, ngày 7/1, Công an tỉnh Long An đã khởi tố bị can với Lê Tùng Vân (SN 1932), Lê Thanh Hoàn Nguyên (SN 1990), Lê Thanh Nhất Nguyên (SN 1991), Lê Thanh Trùng Dương (SN 1995) để điều tra về tội "Lợi dụng quyền tự do dân chủ vi phạm lợi ích của nhà nước, tổ chức, cá nhân".

Trong đó, bị can Lê Tùng Vân bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm di chuyển khỏi nơi cư trú (tại ngoại), còn các bị can khác bị bắt tạm giam.

Hiện Công an Long An vẫn đang tiến hành điều tra và sẽ sớm cung cấp thông tin đến báo chí, dư luận.

https://afamily.vn/lo-dien-hinh-anh-moi-nhat-cua-le-tung-van-tinh-that-bong-lai-tinh-trang-hien-tai-gay-xon-xao-20220121084322628.chn