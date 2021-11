Lộ diện chân dung "Người đàn ông gợi cảm nhất thế giới 2021", thậm chí đánh bật cả Chris Evans

Mới đây, nam tài tử Paul Rudd của "Avengers" đã chính thức trở thành "Người đàn ông gợi cảm nhất thế giới năm 2021", được công bố bởi tạp chí People trên chương trình The Late Show with Stephen Colbert. Công chúng không khỏi bất ngờ khi Paul Rudd có được danh hiệu này.

"Người đàn ông gợi cảm nhất thế giới" là ấn phẩm đặc biệt của tạp chí People, được phát hành thường niên từ năm 1985. Cách thức thực hiện là lấy số liệu bình chọn từ bảng xếp hạng "100 người ảnh hưởng" của tạp chí Time - dựa trên quyết định của hội đồng đánh giá và các phiếu trên mạng.

Paul Rudd đã sốc khi bản thân được nhận danh hiệu "Người đàn ông gợi cảm nhất thế giới năm 2021": "Tôi là người đàn ông sexy nhất sao?... Khi mọi người đọc được thông tin này, tôi chắc chắn sẽ bị trêu, họ sẽ bất ngờ đến mức không tin nổi". Paul Rudd còn nói với tờ People rằng, bản thân hy vọng được mời tới "một số bữa tối gợi cảm với Clooney, Pitt và B Jordan".

Sinh năm 1969, Paul Rudd lớn lên tại bang New Jersey, Mỹ. Nam diễn viên được yêu thích với nhiều dự án phim hài đình đám Hollywood như: series Friends, The 40-Year-Old Virgin, Knocked Up, Wanderlust... Gần đây, Paul Rudd gây chú ý với vai anh hùng "Người Kiến" trong vũ trụ điện ảnh Marvel. Paul Rudd thường xuyên được công chúng dành lời khen nhờ sở hữu ngoại hình trẻ trung, tính cách thân thiện và yêu thương gia đình.

