Lộ clip Triệu Lộ Tư ra mắt gia đình chồng, phản ứng sau đó với hội bạn thân gây chú ý

Bộ phim Vô tình nhặt được tổng tài do Triệu Lộ Tư - Lưu Đặc đóng chính vẫn đang phát sóng trên Youku. Với nội dung kiểu "mì ăn liền" phù hợp với khán giả yêu thích dòng phim ngôn tình, Vô tình nhặt được tổng tài vẫn đang làm mưa làm gió.

Triệu Lộ Tư gây cười khi ra mắt gia đình chồng. Clip: Fanpage Vô tình nhặt được tổng tài

Đảm nhận vai nữ chính Cố An Tâm, Triệu Lộ Tư nhận nhiều lời khen chê trái chiều. Fan cho rằng Triệu Lộ Tư đã thể hiện tốt hình ảnh Cố An Tâm đáng yêu, nghịch ngợm. Còn người qua đường lại mắng nữ diễn viên làm lố, chỉ biết trợn mắt bĩu môi chứ không có tài năng gì đặc biệt hơn. Bất chấp những lời chê bai, Triệu Lộ Tư vẫn tiến ầm ầm trên bảng xếp hạng chỉ số truyền thông.

An Tâm như 1 chú thỏ con khi ra mắt gia đình chồng.

Mới đây, đoạn clip ghi lại cảnh "lật mặt" nhanh như chớp của Cố An Tâm - Triệu Lộ Tư đã được hé lộ. Clip này được Fanpage Vô tình nhặt được tổng tài chia sẻ, ghi lại cảnh Cố An Tâm trước và sau khi ra mắt gia đình chồng tương lai Lăng Việt (Lưu Đặc).

Con khi gặp bạn bè sau buổi gặp mặt thì quậy tưng bừng thế này đây.

Cụ thể, khi đứng trước mặt người lớn, Cố An Tâm rụt rè như chú thỏ con. Nhìn dáng vẻ sợ sệt, mắc cỡ của An Tâm, nếu như không xem phim, có thể nghĩ nhân vật này rất dịu dàng. Tuy nhiên, sau khi ra mắt, An Tâm lại đổi tính đổi nết, trở lại "nguyên hình" là cô nàng ngổ ngáo, hài hước. Ngồi trong ô tô với những người bạn thân thiết, An Tâm không ngừng nhún nhảy trông vô cùng đáng yêu.

Trên mạng xã hội khán giả liên tục chế clip An Tâm trước và sau khi ra mắt gia đình chồng để chọc ghẹo cô nàng.