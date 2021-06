Lộ clip Triệu Lộ Tư quấn khăn tắm sexy, hành động lạ khi thấy đồng nghiệp nam mới đáng nói

Clip Triệu Lộ Tư quấn mỗi khăn tắm rồi nhảy múa tưng bừng trong phim Vô tình nhặt được tổng tài đang được fan chia sẻ rầm rộ. Trong clip, Cố An Tâm (Triệu Lộ Tư) quấn chiếc khăn tấm theo phong cách đáng yêu, cô dùng máy sấy tóc làm micro và liên tục nhún nhảy.

Động tác của Triệu Lộ Tư khiến fan lo nơm nớp sợ rằng chiếc khăn tắm mỏng manh đang quấn trên người sẽ rơi xuống đất. Đúng lúc Triệu Lộ Tư đang nhảy hăng nhất thì Lăng Việt (Lưu Đặc) lại xuất hiện. Anh chàng mỉm cười nhẹ nhàng khi thấy bạn gái đang làm trò quậy phá trong phòng. Vừa thấy bóng dáng Lăng Việt, An Tâm đã vội vàng dừng nhảy. Biểu cảm ngượng ngùng, mắc cỡ của cô gái trẻ thật khiến fan thích thú.

Triệu Lộ Tư quấn khăn tắm nhảy múa gợi cảm.

Trải qua bao nhiêu sóng gió, An Tâm - Lăng Việt đã dọn về sống chung trong căn hộ sang trọng. Trai đơn gái chiếc, lại còn ở trong giai đoạn yêu nhau say đắm, chắc chắn chuyện ôm ấp, hôn hít hay động chạm nhạy cảm sẽ xảy ra. Chỉ có thể nói với khán giả rằng ở tác phẩm này thì An Tâm - Lăng Việt hôn nhau rất nhiều, còn hôn như thế nào, hôn mạnh bạo ra sao thì khán giả phải xem phim mới rõ ràng tường tận.

Triệu Lộ Tư quấn khăn tắm nhảy múa trong phòng.

Trước đó, Triệu Lộ Tư cũng gây xôn xao vì cảnh phim mặc váy dạ hội khoe eo nhỏ xíu. Dù không hướng đến hình tượng gợi cảm nhưng qua tình tiết phim, Triệu Lộ Tư vẫn có nhiều lần khiến khán giả thót tim bởi dáng vẻ xinh đẹp, ngọt ngào của mình. Hiện tại, phim Vô tình nhặt được tổng tài vẫn được phát sóng trên Youku và gây tranh cãi trái chiều.

Bộ phim Vô tình nhặt được tổng tài hiện vẫn vướng tranh cãi khen chê trái chiều.

Người ủng hộ phim nhận xét tác phẩm rất đáng yêu, tương tác giữa cặp đôi vai chính khá tốt. Riêng khán giả không thích bộ phim lại cho rằng Vô tình nhặt được tổng tài có nội dung cũ kỹ, diễn xuất của nam chính Lưu Đặc là thảm họa, còn nữ chính Triệu Lộ Tư thì chỉ biết sao chép cách trợn mắt bĩu môi của các ngôi sao Hàn Quốc.