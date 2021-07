Lộ clip Triệu Lộ Tư dắt chó cưng đi dạo trên phim trường, nhan sắc thực thế nào mà fan khen không ngớt

Đoạn clip hậu trường Triệu Lộ Tư đi quay phim Thả thí thiên hạ đang được cư dân mạng chia sẻ với nhiều lời khen tích cực. Trong clip, Triệu Lộ Tư mặc trang phục có màu hồng tím phối trắng khá đẹp mắt, phần tạo hình của nữ diễn viên tạo cảm giác nữ hiệp nhưng vẫn toát lên nét dịu dàng, đáng yêu.

Triệu Lộ Tư dắt chó đi trên phim trường Thả thí thiên hạ.

Không chỉ thoải mái cười đùa cùng nhân viên công tác, Triệu Lộ Tư còn dắt chó đi dạo. Nữ diễn viên cùng chú chó tung tăng bước đi và đã bị cánh săn ảnh quay hình lại. Trên mạng xã hội, nhiều người khen Triệu Lộ Tư xinh xắn, vô tư, cũng có khán giả đánh giá hướng sự chú ý vào chú chó có bộ lông tuyệt đẹp của Triệu Lộ Tư.

Triệu Lộ Tư đóng chính ở Thả thí thiên hạ.

Thả thí thiên hạ được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả nổi tiếng Khuynh Linh Nguyệt. Phim lấy bối cảnh các quốc gia tranh đấu để giành thiên hạ. Trong đó, Bạch Phong Tịnh và Hắc Phong Tức là một đôi tri kỷ hơn 10 năm trời, đồng thời cũng là kỳ phùng địch thủ đáng gờm. Tình yêu của hai người bị cách trở khi cả hai đều là những người đứng đầu mỗi quốc gia.

Thả thí thiên hạ do Triệu Lộ Tư - Dương Dương đóng chính. Vào thời điểm phim mới công bố sản xuất, đã có nhiều tin đồn cho rằng Dương Dương bất mãn, thậm chí muốn bỏ dự án. Việc Dương Dương có tên trong dàn cast hoàn toàn là do ý định của quản lý, về phần nam diễn viên, anh không muốn tham gia vì lý do tế nhị nào đó.

Kể cả ngày khai máy, cũng chỉ có Triệu Lộ Tư xuất hiện trên phim trường. Mãi sau, Dương Dương mới âm thầm đến và không nói gì thêm về tin đồn bất mãn muốn bỏ vai. Các blogger cho rằng lý do khiến Dương Dương tỏ thái độ là vì cảm thấy Triệu Lộ Tư "không xứng" đóng cặp cùng mình. Dẫu vậy, đây chỉ là tin đồn không xác thực, chưa có bất cứ cá nhân hay tổ chức nào có liên quan đến vụ việc lên tiếng về điều này.