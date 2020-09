Lộ clip Diễm My tặng quà đồng nghiệp "Tình yêu và tham vọng" nhưng fan chỉ soi hình ảnh lạnh lùng ngồi 1 góc và biểu cảm ngượng ngùng của Nhan Phúc Vinh

Dù bộ phim Tình yêu và tham vọng đã kết thúc nhưng những dư âm của nó vẫn còn đọng lại mãi trong lòng khán giả. Mới đây, diễn viên Diễm My 9x đã đăng tải trên fanpage cá nhân đoạn clip cô tặng quà chia tay đoàn phim trong cảnh quay đám cưới ở tập cuối. Tranh thủ khoảng thời gian nghỉ giữa set quay, Diễm My đã xin phép đạo diễn và ê kíp cho cô "1 phút" để tặng quà chia tay mọi người.

Diễm My tặng quà chia tay đoàn phim Tình yêu và tham vọng

Để ghi lại kỷ niệm cùng đoàn phim, Diễm My đã đặt làm những hình nộm chibi các nhân vật trong phim vô cùng xinh xắn, được ê kíp của cô lặn lội mang từ Sài Gòn ra Hà Nội để tặng cho các đồng nghiệp. Trong clip, Diễm My, trong tạo hình cô dâu Phan Hoàng Linh, đã xách váy "ghé thăm" từng đồng nghiệp trên set quay để tặng quà cho họ, từ các nhân vật chính đến phụ, ai cũng được nhận quà của Diễm My.

Giữa một rừng diễn viên, nhưng các fan lại chỉ chăm chăm soi đến phần Diễm My tặng quà cho Nhan Phúc Vinh. Quả như lời đồn lạnh lùng từ trong phim ra tới ngoài đời, Nhan Phúc Vinh lạnh lùng ngồi 1 góc xem điện thoại. Đến khi thấy Diễm My mang quà tới tặng mình, anh chàng có biểu cảm khá bối rối, ngượng ngùng.

Biểu cảm ngượng ngùng của Nhan Phúc Vinh khi được bạn diễn tặng quà trong hậu trường.

Trước đó, Nhan Phúc Vinh từng dính nghi án có mâu thuẫn với Diễm My, cạch mặt bạn diễn khi anh không hề tương tác với nữ diễn viên trên mạng xã hội. Ngày tập cuối lên sóng, Nhan Phúc Vinh đăng tải hình ảnh hôn Diễm My lên fanpage, nhưng cũng không nhắc tên Diễm My hay Phan Hoàng Linh. Một số fan cho rằng rất có thể, do tính tình quá khép kín nên nam diễn viên bị... "ngại".

Mặc dù dính nghi án mâu thuẫn, nhưng các fan không thể phủ nhận sự tương tác ăn ý, ngọt ngào của Diễm My - Nhan Phúc Vinh trong phim. Người hâm mộ hy vọng cặp đôi này có thể tái ngộ nhau trong 1 dự án nào đó sau khi Tình yêu và tham vọng kết thúc.