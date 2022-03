Lộ chứng cứ ekip làm show Hương Giang cố gây drama, còn đăng clip mỉa mai Hà Anh lên Fanpage với thái độ khó hiểu

Netizen đang nổi giận đùng đùng vì phát hiện ra động thái lạ từ phía sản xuất chương trình The Next Gentleman – Quý ông hoàn mỹ. The Next Gentleman có 3 huấn luyện viên là Hương Giang, Xuân Lan, Hà Anh.

Hương Giang và Hà Anh.

Chương trình có thêm Dược Sĩ Tiến đảm nhận vai trò host, còn các giám khảo thì được mời luân phiên tùy vào nội dung thử thách có trong các tập phát sóng. Nhưng có 1 điều mà ít người biết, đó chính là Hương Giang bỏ tiền đầu tư sản xuất show The Next Gentleman, vậy trên nguyên tắc thì Hương Giang có quyền điều khiển cả chương trình.

Nhưng chẳng hiểu nguyên cớ làm sao mà Fanpage chính thức của show The Next Gentleman lại đăng clip cà khịa Hà Anh. Từ caption cho đến nội dung clip đều khiến netizen phát bực vì hành xử với Hà Anh không được fairplay.

Đây là bài đăng gây bức xúc của ekip sản xuất chương trình.

Netizen tức giận mắng ekip sản xuất show quá tệ hại, thiếu tôn trọng huấn luyện viên.

Bên dưới đoạn clip này, netizen bức xúc vào chỉ trích ekip sản xuất chương trình là cố câu kéo drama để làm xấu mặt Hà Anh. Dù nội dung Hà Anh chia sẻ trong clip là quan điểm về nghề nghiệp vô cùng nghiêm túc. Những điều này thì có gì sai để mà ekip sản xuất mang ra mỉa mai? Thậm chí, có khán giả còn hài hước bảo rằng người cắt dựng đoạn clip này chắc hẳn nằm trong ekip xuân Lan. Lý do là bởi trên chương trình The Next Gentleman, Xuân Lan với Hà Anh ghét nhau ra mặt.

Hiện tại, ý kiến trái chiều về đoạn clip vẫn xuất hiện dày đặc. Phía sản xuất chương trình kiên quyết không xóa clip hay có bất cứ động thái nào xin lỗi Hà Anh?

Chẳng lẽ nào đây lại là chiêu trò câu view kệch cỡm nào đó hay sao?

https://afamily.vn/lo-chung-cu-ekip-lam-show-huong-giang-co-gay-drama-con-dang-clip-mia-mai-ha-anh-len-fanpage-voi-thai-do-kho-hieu-20220317140153844.chn