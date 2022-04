Lộ cảnh Lâm Canh Tân dọa đánh Đàm Tùng Vận, phản ứng của mỹ nữ Cẩm tâm tựa ngọc sau đó gây chú ý

Netizen đang rộn ràng chia sẻ những hình ảnh của Đàm Tùng Vận - Lâm Canh Tân trên trường quay Xin gọi tôi là tổng giám.

Trên phim trường, Đàm Tùng Vận - Lâm Canh Tân thường xuyên tương tác, chuyện trò vui vẻ. Trong 1 cảnh quay, chẳng biết Đàm Tùng Vận nói câu gì mà Lâm Canh Tân tiến tới chỗ nữ diễn viên ngồi rồi giả bộ giơ tay ra đấm. Đàm Tùng Vận sau đó bật cười vui vẻ, thái độ chẳng có gì là sợ sệt hay hoang mang.

Ở 1 cảnh quay khác, Lâm Canh Tân nói lời chọc giận Đàm Tùng Vận rồi khiến cô tức tối đuổi ra khỏi phòng. Để thể hiện thái độ "đoạn tuyệt" với Lâm Canh Tân, Đàm Tùng Vận còn đem vứt ra cửa món quà đắt đỏ của thương hiệu Chanel mà anh mang đến. Xem chừng, trong phim Xin gọi tôi là tổng giám, Đàm Tùng Vận và Lâm Canh Tân sẽ có rất nhiều cảnh quay khiến khán giả vỡ òa trong sự thích thú.

Đàm Tùng Vận bật cười khi Lâm Canh Tân giơ tay dọa đánh.

Với Xin gọi tôi là tổng giám - Master of my own, Đàm Tùng Vận đóng vai Ninh Mông - cô gái luôn nuôi ước mơ trở thành 1 nhà đầu tư tài giỏi. Cấp trên của Ninh Mông là Lục Ký Minh (Lâm Canh Tân) lại cho rằng Ninh Mông không có tố chất làm nhà đầu tư. Sau khi trải qua nhiều thử thách, Ninh Mông quyết định không làm việc dưới trướng Lục Ký Minh nữa để tự đi tìm con đường sáng của riêng mình.

Cảnh quay Đàm Tùng Vận đuổi Lâm Canh Tân đi, rồi còn trả lại món quà từ thương hiệu Chanel đắt đỏ.

Sau này, giữa Ninh Mông - Lục Ký Minh xảy ra nhiều chuyện thăng trầm, 2 người dần thấu hiểu, đồng cảm, chia sẻ và yêu thương nhau. Lục Ký Minh cũng thay đổi cách nghĩ về Ninh Mông, còn Ninh Mông thì ngày càng trưởng thành và sống tích cực hơn.

Hiện tại, bộ phim Xin gọi tôi là tổng giám đã được cấp phép phát sóng và dự kiến ra mắt trong tháng thời gian sớm nhất. Nguồn tin trên mạng xã hội cho biết, có thể trong tháng 4 này, Xin gọi tôi là tổng giám sẽ chính thức lên sóng.

https://afamily.vn/lo-canh-lam-canh-tan-doa-danh-dam-tung-van-phan-ung-cua-my-nu-cam-tam-tua-ngoc-sau-do-gay-chu-y-20220408221803367.chn