Lộ cảnh Đàm Tùng Vận đàn hát trên phim trường, mặt xinh da trắng nhưng vóc dáng thì quá thấp bé gầy gò

Hình ảnh Đàm Tùng Vận ôm đàn ngồi hát trong hậu trường bộ phim Xin gọi tôi là tổng giám vừa được hé lộ. Trong đó, nữ ca sĩ diện vest công sở nhẹ nhàng, tóc để buông xõa ngang vai và trang điểm tươi tắn.

Giữa đám đông các nhân viên công tác đang vây quanh, Đàm Tùng Vận vẫn ôm đàn ngồi hát. Chất giọng nhẹ nhàng cùng với phong cách có phần hơi trẻ con của nữ diễn viên thu hút sự chú ý. Đàm Tùng Vận quả thực là xinh xắn với mặt thon gọn và da trắng mịn màng, tuy nhiên vóc dáng cô thì khá thấp bé nhẹ cân.

Đàm Tùng Vận gần như lọt thỏm giữa đám đông, điều này cũng dễ hiểu thôi, bởi ngoài đời thực, Đàm Tùng Vận thường xuyên bị bóc mẽ là khai gian chiều cao. Netizen nhiều lần so sánh Đàm Tùng Vận với các sao nữ khác rồi rút ra kết luận rằng nữ diễn viên chỉ cao khoảng 1m50 - 1m55 chứ không phải 1m62 như nữ diễn viên vẫn công bố với truyền thông.

Đàm Tùng Vận đàn hát trên phim trường.

Nhưng dù lùn thì cũng có sao đâu? Đàm Tùng Vận vẫn đánh bật mọi lời chê bai bởi diễn xuất tốt và phong thái tự tin, cuốn hút. Bằng chứng là các phim gần đây cô nàng tham gia như Cẩm tâm tựa ngọc hay Cẩm y chi hạ đều có thành tích khá tốt. Cũng nhờ các tác phẩm ăn khách này mà Đàm Tùng Vận ngày một nổi tiếng hơn.

Đàm Tùng Vận đóng vai nữ chính Ninh Mông.

Trong Xin gọi tôi là tổng giám - Master of my own, Đàm Tùng Vận đóng vai Ninh Mông - cô gái luôn nuôi ước mơ trở thành 1 nhà đầu tư tài giỏi. Cấp trên của Ninh Mông là Lục Ký Minh (Lâm Canh Tân) lại cho rằng Ninh Mông không có tố chất làm nhà đầu tư. Sau khi trải qua nhiều thử thách, Ninh Mông quyết định không làm việc dưới trướng Lục Ký Minh nữa để tự đi tìm con đường sáng của riêng mình.

Nhiều khả năng Xin gọi tôi là tổng giám chính là dự án đánh dấu sự trở lại của Đàm Tùng Vận sau bộ phim gây tiếng vang Cẩm tâm tựa ngọc. Tuy nhiên, netizen vẫn hơi lo ngại 1 chút, bởi mỹ nam đóng cặp cùng Đàm Tùng Vận ở tác phẩm này - Lâm Canh Tân lại không có diễn xuất thuyết phục khán giả.

