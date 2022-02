Lộ ảnh Nam Em ôm eo MC VTV điển trai đình đám, đóng chung phim rồi yêu nhau thật hay gì?

Đoàn phim Nhà không bán vừa tổ chức cinetour để quảng bá cho dự án với sự góp mặt của các diễn viên Việt Hương, Nam Em, Bạch Công Khanh. Trong phim, Nam Em và Bạch Công Khanh đóng vai cặp đôi yêu nhau, chẳng biết là trong quá trình làm việc có xảy ra phim giả tình thật hay không mà khi xuất hiện ngoài đời thật, cặp đôi lại thân thiết lạ thường.

Trước sự chứng kiến của nhiều người, Nam Em thoải mái ôm eo và tựa vào Bạch Công Khanh. Cách ôm này không phải là tạo dáng để chụp ảnh thông thường. Với cô gái cảm xúc như Nam Em, biết đâu lại có chuyện phim giả tình thật nào đó?

Trong thời gian quay phim, Nam Em từng thổn thức vì mối tình trắc trở của nhân vật trên phim nên đã sáng tác ca khúc Thẫn thờ. Sau đó, cô còn mời Bạch Công Khanh góp mặt trong MV New year with you.

Nam Em và Bạch Công Khanh.

Khi đoàn phim đang giao lưu, Nam Em hơi mệt nên muốn đi xuống ghế khán giả ngồi nghỉ tạm. Lúc này Bạch Công Khanh đang giữ vai trò MC nên bạn diễn nam khác trong phim là Timmy đã vội đỡ cô đi. Trong phim hai người cũng có những tình huống đối mặt khá căng thẳng nhưng ngoài đời lại trò chuyện ríu rít không ngừng.

Vai diễn của Nam Em trong phim Nhà Không Bán chiếm vị trí quan trọng của câu chuyện. Nữ diễn viên từng bị sốc trên phim trường khi đọc kỹ kịch bản. Ban đầu cô nghe đàn chị Việt Hương nói vai diễn rất dễ thương nên nghĩ mình được hóa thân vào vai tiểu thư gốc Bắc. Nhưng chỉ sau vài cảnh nhẹ nhàng, đẹp lung linh thì Nam Em suốt ngày trong trạng thái tóc tai bê bết, hóa trang kinh dị, nhảy giếng, ngâm mình trong giếng nước. Với diễn viên tay ngang như Nam Em, để nhập vai cô Trinh quá nhiều sức nặng tâm lý, cô đã phải tập trung tối đa tinh thần, thậm chí hủy bỏ show diễn cá nhân để chuyên tâm đóng phim.

Hình ảnh Nam Em trong phim Nhà không bán.

Hình ảnh đoàn phim tại buổi giao lưu.

Người đẹp tiết lộ có lần cô đang hóa trang đóng vai ma thì một người làm kỹ thuật dựng hình 3D của đoàn phim đến xin chụp hình chung. Vì hâm mộ Nam Em ngoài đời nên sau khi có tấm hình kỷ niệm với người đẹp, anh chàng khen nức nở: “Em đẹp như một nữ thần” khiến cô vừa bất ngờ vừa buồn cười bởi vì bản thân cũng không dám soi gương lúc đó.

Nhà Không Bán không chỉ là câu chuyện hồn ma trong ngôi nhà cổ để thu hút người xem, đó còn là nỗi đau của một gia đình qua nhiều thế hệ. Mỗi nhân vật mang một "bóng ma" trong lòng đều phải trả giá cho hành động của mình. Phim còn nhắc nhở mọi người về ý nghĩa của tình thân, giáo dục trong gia đình, cách mỗi người đối diện với ám ảnh tâm lý đè nặng.

