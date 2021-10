Lộ ảnh Địch Lệ Nhiệt Ba làm nữ tướng cực đẹp, netizen khen xinh hơn Trường Ca Hành nhiều

Những hình ảnh làm nữ tướng cực đẹp mắt của Địch Lệ Nhiệt Ba trên phim trường An Nhạc truyện vừa được hé lộ. Trong loạt ảnh này, Địch Lệ Nhiệt Ba xuất hiện với dáng vẻ anh dũng. Nữ diễn viên tự cưỡi ngựa chứ không dùng đến diễn viên đóng thế.

Trước đây, khi đóng phim Trường Ca Hành, Địch Lệ Nhiệt Ba cũng có tạo hình nữ tướng. Chỉ tiếc là với tạo hình ở Trường Ca Hành, Địch Lệ Nhiệt Ba bị mắng chửi không tiếc lời.

Địch Lệ Nhiệt Ba trên phim trường An Nhạc truyện.

Đa phần khán giả đều cho rằng tạo hình quá xấu, làm cho khuyết điểm trán cao của Địch Lệ Nhiệt Ba xuất hiện lồ lộ. Đó là còn chưa kể đến chuyện ekip sản xuất Trường Ca Hành còn cho thêm 2 sợi tóc le que mọc trên trán Địch Lệ Nhiệt Ba. Nói về mức độ thiện cảm thì đúng là tạo hình này không thể nào được chấm điểm cao được.

Riêng tạo hình nữ tướng trong phim mới An Nhạc truyện, khán giả ngợi khen rằng phù hợp với Địch Lệ Nhiệt Ba hơn. Từ kiểu tóc đến màu sắc trang phục đều ổn. Trước đó 1 ngày, hình ảnh Địch Lệ Nhiệt Ba mặc váy xanh điệu đà, ngồi dưới gốc hoa anh đào cũng được hé lộ. Đa phần ý kiến khán giả dành cho các tạo hình ở An Nhạc truyện đều là tích cực.

Những tạo hình của Địch Lệ Nhiệt Ba ở Trường Ca Hành liên tục bị chê xấu.

An Nhạc truyện được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết nổi tiếng Đế Hoàng Thư, nội dung kể về kế hoạch trả thù của nữ chính khi gia đình bỗng dưng bị đổ oan. So về nội dung và lớp lang, kết cấu các tuyến nhân vật thì An Nhạc Truyện cũng chẳng hề thua kém Lang Nha Bảng (do Lưu Đào, Hồ Ca đóng chính).

Hiện tại, Địch Lệ Nhiệt Ba chỉ tập trung quay phim An Nhạc truyện chứ không nhận thêm các hoạt động gì khác. Trong khoảng 2 năm gần đây, Địch Lệ Nhiệt Ba rất chịu khó đóng phim, hết phim cổ trang nữ diễn viên lại đóng tới phim ngôn tình hiện đại.