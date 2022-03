[Livestream] Trở thành F0, việc mẹ bầu cần làm để an toàn cho cả mẹ và con, tránh ảnh hưởng của hậu COVID-19

Trong dịch COVID-19, phụ nữ mang thai là đối tượng cần được hết sức quan tâm. Những kết quả nghiên cứu ban đầu cho thấy dường như COVID-19 không làm tăng nguy cơ tiến triển nặng ở phụ nữ có thai. Tuy nhiên, so với người bình thường, hệ thống miễn dịch của phụ nữ mang thai dễ bị tổn thương hơn nếu nhiễm phải virus đường hô hấp. Khi bị nhiễm virus đường hô hấp nói chung và virus SARS-CoV-2 nói riêng, hệ thống miễn dịch của họ dễ bị tổn thương hơn so với những người bình thường nên việc điều trị cũng khó khăn do cần đảm bảo sức khỏe của cả mẹ và con.



Vậy mẹ bầu là F0 điều trị tại nhà cần lưu ý những gì để nhanh chóng khỏi bệnh, giảm thiểu tối đa ảnh hưởng đến sức khỏe của cả mẹ và con? Sau khi khỏi COVID cần phải làm gì tiếp theo?...



Tất cả sẽ được giải đáp trong livestream "Những điều mẹ bầu F0 cần biết khi điều trị Covid và hậu Covid" với sự tham gia của BSCKI Tống Thị Vân, Khoa Sản BVĐK Hồng Ngọc.

Chương trình được phát sóng trên Fanpage và website aFamily.vn, Kenh14.vn, Mạng xã hội Lotus.

Kính mời quý độc giả đón xem chương trình!

https://afamily.vn/livestream-tro-thanh-f0-viec-me-bau-can-lam-de-an-toan-cho-ca-me-va-con-tranh-anh-huong-cua-hau-covid-19-2022033010423435.chn