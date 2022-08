Lisa (BLACKPINK) làm nên lịch sử, BTS thắng 4 năm liên tiếp tại VMAs 2022

Ngày 29/8, lễ trao giải MTV Video Music Awards (VMAs) 2022 đã chính thức diễn ra tại Trung tâm Prudential ở New Jersey, Mỹ.



Đại diện K-pop gây chú ý tại lễ trao giải năm nay gồm có BLACKPINK cùng thành viên Lisa, BTS, SEVENTEEN với loạt đề cử ở các hạng mục "Nhóm nhạc xuất sắc nhất", "K-Pop xuất sắc nhất", "Màn trình diễn Metaverse hay nhất", "Biên đạo xuất sắc nhất", "Nghệ sĩ mới xuất sắc nhất", "Màn trình diễn Push của năm",...

Lisa (BLACKPINK) chiến thắng tại hạng mục "K-pop xuất sắc nhất" tại VMAs 2022.

Lisa (BLACKPINK) đã làm nên lịch sử khi giành chiến thắng tại VMAs 2022 khi mang về giải "K-pop xuất sắc nhất" cho đĩa đơn solo đầu tay “Lalisa" phát hành vào tháng 9/2021. Theo Rolling Stone, chiến thắng này đã đưa Lisa trở thành nữ ngôi sao K-pop solo đầu tiên và nghệ sĩ solo Hàn Quốc giành chiến thắng tại VMAs.

Thành viên BLACKPINK đã vượt qua các đối thủ "nặng ký" như BTS, ITZY, SEVENTEEN, Stray Kids, TWICE với loạt bản hit đình đám như "Yet to come", "Loco", "Hot", "Maniac", "The Feels".

Ngôi sao của "Purple Hearts" Sofia Carson đã trực tiếp trao giải thưởng cho Lisa tại VMAs. Trên sân khấu nhận giải, Lisa vỡ òa hạnh phúc khi nhận được vinh dự này. Các thành viên cùng nhóm Jennie, Jisoo và Rosé đã nhanh chóng chúc mừng chiến thắng của Lisa. “Tôi muốn cảm ơn MTV vì vinh dự tuyệt vời này” Lisa nói khi nhận giải.

Sau đó, cô cảm ơn những cộng sự đã giúp cô hoàn thiện album solo "Lalisa", cũng như những người hâm mộ đã giúp cô đạt được ước mơ của mình. “Ý tôi là các BLINK, bạn giống như những người quan trọng nhất. Cảm ơn bạn rất nhiều vì đã làm cho điều này xảy ra. Tôi yêu các bạn, ”cô nói. Lisa sau đó đã kết thúc bài phát biểu của mình bằng cách gửi lời cảm ơn đến các thành viên BLACKPINK.

Các thành viên BLACKPINK chúc mừng Lisa.

Đĩa đơn solo đầu tiên của Lisa “Lalisa” đã ra mắt ở vị trí thứ 2 trên Billboard Global 200 và xếp vị trí thứ 84 trên bảng xếp hạng Billboard Hot 100 sau khi phát hành vào năm ngoái. "Lalisa" đã được giới thiệu trong album cùng tên bao gồm ca khúc b-side là "Money".

Lisa là thành viên BLACKPINK thứ ba hoạt động solo. Jennie là người đầu tiên ra mắt solo vào tháng 11/2018 với “Solo”. Tiếp theo là Rosé, người đã phát hành album "R ", vào tháng 3/2021, cùng với các đĩa đơn “On the ground” và “ Gone ”

VMAs 2022 chắc chắn là một đêm lớn đối với BLACKPINK. Bên cạnh chiến thắng K-Pop xuất sắc nhất của Lisa, nhóm còn mang về giải" Màn trình diễn Metaverse xuất sắc nhất". BLACKPINK cũng đã có một màn biểu diễn ấn tượng với bản hit "Pink Venom".

BTS giành giải "Nhóm nhạc xuất sắc" năm thứ 4 liên tiếp.

Cũng trong lễ trao giải, BTS đã được vinh danh ở hạng mục "Nhóm nhạc xuất sắc nhất". Đây là năm thứ 4 liên tiếp kể từ năm 2019, nhóm nhạc nam hàng đầu Hàn Quốc nhận được giải thưởng này. BTS đã đánh bại các đối thủ gồm Silk Sonic, Red Hot Chilli Peppers, MÅNESKIN, Imagine Dragons, Foo Fighters City Girls và BLACKPINK.

Ngoài ra, BTS cũng nhận được đề cử tại các hạng mục "K-Pop xuất sắc nhất", "Biên đạo xuất sắc nhất", "Màn trình diễn Metaverse hay nhất", "Hiệu ứng hình ảnh xuất sắc nhất", "Ca khúc của mùa hè". BTS không tham dự lễ trao giải năm nay, hiện nhóm đang tập trung vào các hoạt động solo của từng thành viên.

Nhóm nhạc SEVENTEEN cũng đã thành công khi chiến thắng hạng mục "Màn trình diễn ấn tượng của năm"./.