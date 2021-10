Linh Rin có kho skincare sang xịn như spa nhưng chỉ dùng kem chống nắng 100k

Linh Rin – bạn gái của thiếu gia Phillip Nguyễn, và cũng là hình mẫu cô nàng thời thượng, sang chảnh được bao người yêu thích. Cô luôn ghi điểm với nhan sắc rạng rỡ, ngọt ngào và làn da căng mướt, không chút khuyết điểm. Để duy trì nhan sắc rạng rỡ, Linh Rin cũng vô cùng chú trọng đến khoản chăm sóc da dẻ. Mới đây, cô vừa chia sẻ về kho dưỡng da sang xịn như spa nhưng đáng nói, dân tình đã tăm tia ra ngay, Linh Rin chỉ sử dụng 1 loại kem chống nắng bình dân rất dễ mua mà thôi.

Hình ảnh bàn trang điểm của Linh Rin có thể khiến khối người bất ngờ bởi độ đa dạng cũng như ngăn nắp không kém gì spa chuyên nghiệp. Bản thân Linh Rin cũng chú trọng việc dưỡng da khi sử dụng nhiều món mỹ phẩm đa dạng, có cả đắt cả rẻ, và kết hợp thêm các loại máy chăm sóc da, dụng cụ hỗ trợ làm đẹp để da hấp thụ dưỡng chất tốt hơn.

Về chu trình chăm sóc da mỗi tối, Linh Rin chia sẻ các bước dưỡng da của cô bao gồm: Làm sạch -> Toner -> Dưỡng -> Khoá ẩm

Bước 1: Làm sạch bằng sữa rửa mặt, thấm cho bớt nước giữ da mặt ẩm

Bước 2: Linh dùng toner sau đó sẽ xịt khoáng và thấm da thêm một lần nữa

Bước 3: Tiếp đến Linh dùng vitamin C, thời điểm này là dùng Vitamin C chuẩn nhất luôn. Da không tiếp xúc nắng và khói bụi nên không sợ dùng C mà bị bắt nắng. Ở đây Linh sẽ chia sẻ thêm một dụng cụ mà Linh coi như bảo bối, đó là Skincare Brushes. Skincare Brushes sẽ giúp da không bị bí lỗ chân lông, giúp thẩm thấu tốt hơn và đặc biệt là giữ da hạn chế tạo nếp nhăn. Skincare Brushes mọi người có thể tham khảo của Anisa Beauty hoặc Sigma.

Bước 4: Sau đó Linh dùng FOREO để ánh sáng đỏ chế độ nóng, sau đó dùng xanh dương chế độ lạnh.

Bước 5: Cuối cùng Linh dùng dầu dưỡng. Một lớp nhẹ vừa đủ lướt và thấm trên da, khoá lại lớp dưỡng bên trong một cách thoải mái.

Bước 6: Massage! Phần thích nhất là đây, tưởng tượng bạn rất lười sau một ngày dài. Nằm dài trên giường với cây masage, vừa nghe nhạc, xem film vừa hỗ trợ lăn, ấn, vuốt kéo trên gương mặt, có buồn ngủ là ngủ thôi.

Dù sở hữu cả kho skincare đắt đỏ, đa dạng là thế nhưng có thể dễ dàng nhận ra, Linh Rin cũng chỉ sử dụng kem chống nắng bình dân của Biore. Cô nàng còn nói thêm "Linh sử dụng sản phẩm này cho cả mặt và cơ thể tùy theo từng dòng".

3 dòng kem chống nắng mà Linh Rin đã sử dụng bao gồm:

Biore UV Bright Face Milk (giá: 102k) màu hồng SPF50+ PA+++ có kết cấu dạng sữa, thẩm thấu nhanh. Kem còn giúp nâng tông da nhẹ nên có thể dùng thay lớp lót trang điểm.

Biore Perfect Milk màu xanh SPF50+ PA+++ (giá: 102k) kết cấu dạng sữa với công thức chứa hạt phấn siêu mịn; khả năng chống thấm nước cao, không bị trôi và nhờn rít. Trong sản phẩm còn có chứa chiết xuất mầm gạo cùng Vitamin E giúp da mịn màng và mềm mại.

Biore Perfect Block Milk dòng Cool và White (giá: 70k). Trong đó dòng Cool có thêm bạc hà tạo cảm giác the mát khi sử dụng; White lại được bổ sung thêm thành phần Vitamin C và bột ngọc trai dưỡng trắng. Cả 2 đều có chỉ số SPF50 PA+++, kết cấu dạng sữa thẩm thấu nhanh.