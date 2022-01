Linh Rin chụp ảnh cùng bố chồng tương lai tại biệt phủ, được ông vua hàng hiệu làm một hành động như ngầm khẳng định vị trí con dâu tương lai

Mới đây, trên trang cá nhân của mình, Linh Rin đã đăng tải bức hình vào ngày cuối năm tại gia đình Phillip Nguyễn. Cụ thể, cô đã đăng tải kèm dòng trạng thái: "29 tết! Saying goodbye to the Ox, we enter the Year of the Tiger!" - Tạm dịch "Tạm biệt năm Sửu, chúng ta cùng đón năm Dần".

Theo đó, cô đăng tải kèm hai bức ảnh khiến cộng đồng mạng vô cùng chú ý. Bức ảnh cô cùng Phillip Nguyễn và bố chống tương lai Johnathan Hạnh Nguyễn. Điều đáng chú ý hơn cả là hành động khoác vai hai người con vô cùng thân mật của ông "vua hàng hiệu".

Bên cạnh đó, ở hai bức ảnh có thể thấy không khí đón Tết ngập tràn và concept được gia đình lựa chọn đậm chất miền Tây.

Việc về nhà chồng ăn Tết của Linh Rin khiến dân mạng dường như ngầm khẳng định thông tin cả hai đã đính hôn là chính xác. Cứ đà này netizen sẽ được chứng kiến siêu đám cưới trong năm 2022 rồi nhỉ?

Cách đây vài ngày dân mạng không khỏi xôn xao trước thông tin nhà ông "vua hàng hiệu" sắp có con dâu mới. Và người con dâu mới đó không ai khác ngoài Linh Rin - bạn gái thiếu gia Phillip Nguyễn. Trên trang cá nhân của cả hai đều có những từ khóa liên quan đến đính hôn.

https://afamily.vn/linh-rin-chup-anh-cung-bo-chong-tuong-lai-tai-biet-phu-duoc-ong-vua-hang-hieu-lam-mot-hanh-dong-cuc-nhu-ngam-khang-dinh-vi-tri-con-dau-tuong-lai-20220131221109006.chn