Linh Ngọc Đàm "thách thức" cả Ngọc Trinh trong mẫu đầm cắt xẻ đến thót tim

Đang là một trong những nữ streamer nổi đình đám Việt Nam hiện nay, Linh Ngọc Đàm sở hữu nhan sắc và phong cách được nhiều bạn trẻ ngưỡng mộ. Style của cô thiên về hướng vừa trẻ trung vừa cá tính cool ngầu. Thậm chí mới đây, nữ streamer này còn vừa có màn thách thức cực gắt với nữ hoàng nội y – Ngọc Trinh trong bộ đầm cắt xẻ đến thót tim.



Trong bộ ảnh mới đây, Linh Ngọc Đàm chuyển sang style gợi cảm, quyến rũ khác hẳn hình ảnh cá tính mọi khi.

Cô diện mẫu đầm với những chi tiết cắt xẻ táo bạo nhưng đồng thời cũng khéo léo tôn lên body gợi cảm vòng eo thon thả.

Cùng với đó, nàng streamer nổi danh để kiểu tóc búi thấp mang đến cảm giác đằm thắm, trưởng thành. Linh Ngọc Đàm diện đầm cùng với sandal mũi nhọn có thiết kế thú vị và một số món phụ kiện nhỏ đều mang màu đen cùng tông.

Chẳng khó để nhận ra, thiết kế này cũng từng được Ngọc Trinh diện trong bộ ảnh cách đây không lâu. Khi đó, nữ hoàng nội y diện váy ở phiên bản màu trắng.

Vốn sở hữu body gợi cảm nên thiết kế này càng giúp hình ảnh của Ngọc Trinh thêm phần bốc lửa, quyến rũ. Cô trang điểm thiên về tông cam đào, tóc búi cao thanh tú.

Những khoảng hở tuy không nhiều nhưng vẫn đủ tôn lên body gợi cảm của người diện, khiến dân tình "thót tim" chỉ sợ cô hớ hênh.

Nếu Ngọc Trinh mang cảm giác mong manh, nữ tính thì Thanh Hằng lại kiêu sa chuẩn chị đại trong mẫu đầm này. Dáng váy đen ôm sát tôn lên từ vòng 1 nóng bỏng đến vòng eo thon thả và đôi chân dài nuột nà.

Thanh Hằng để tóc buông xõa, đeo túi Chanel cũng mang tông đen đồng bộ.

Trong bộ ảnh mới đây, Diễm My cũng diện mẫu váy này ở phiên bản màu nâu.

Người đẹp 9X để tóc búi thấp và mang thêm 1 số món phụ kiện tông vàng ánh kim như khuyên tai, túi xách.

Như vậy là, chỉ 1 mẫu váy đã tạo ra màn so kè cực gắt giữa 4 mỹ nhân Việt. Linh Ngọc Đàm - dù là streamer trẻ tuổi nhưng cũng chẳng ngại thách thức độ gợi cảm với Ngọc Trinh, Thanh Hằng và Diễm My 9x. Nếu như Linh Ngọc Đàm mang cảm giác đắm thắm xen lẫn cá tính, còn Ngọc Trinh kiêu sa, Thanh Hằng sang chảnh, Diễm My 9X lại có nét e ấp, cổ điển.