Linh Chi cắt phăng mái tóc dài để đóng vai trinh sát xinh đẹp, võ nghệ cao cường

Sau Mê cung của Hồng Đăng - Hoàng Thùy Linh, lại có thêm phim truyền hình mới khai thác câu chuyện về những người thực thi công lý. Dự án này là Phía sau bóng tối, do Nguyễn Xuân Hiệp làm đạo diễn. Bộ phim có nội dung xoay quanh những chiến sĩ công an, trinh sát đang ngày đêm thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự xã hội.

Bên cạnh cốt truyện hấp dẫn, giàu kịch tính thì dàn diễn viên trẻ đẹp, đầy triển vọng sẽ là một trong những yếu tố tạo nên điều bất ngờ cho khán giả trong suốt 30 tập phim của Bước qua bóng tối.

Nếu như trước đó, diễn viên Huỳnh Trường Thịnh (Quang) khiến người xem ấn tượng bằng vai diễn dằn xé nội tâm bởi cái chết của vợ mình và những cuộc đối đầu đầy mạnh mẽ với kẻ ác thì lần này, Linh Chi (Mộc Yên) cũng làm không ít người bất ngờ trước quyết định khá liều lĩnh khi chấp nhận cắt bỏ mái tóc dài ngọt ngào, nữ tính để hóa vào vai nữ trinh sát bản lĩnh và cực kỳ thông minh.

Linh Chi dịu dàng, đằm thắm ngoài đời thực.

Với nhiều cô gái, mái tóc dài luôn là thứ quý giá và là đặc điểm để nhận dạng sự dịu dàng, đằm thắm của một người. Thế nhưng, Linh Chi không ngần ngại và sẵn sàng cắt đi mái tóc mà bản thân đã nuôi dưỡng bấy lâu nay chỉ để "hợp vai" với đúng hình ảnh mà nhà sản xuất đang mong đợi.

Nói về lý do hy sinh mái tóc đã trung thành với hình ảnh dịu dàng, nền nã của mình, diễn viên Linh Chi cho biết, luôn muốn thử thách bản thân và thể hiện những suy nghĩ và tính cách khác biệt thông qua mỗi vai diễn.

Linh Chi mạnh mẽ trong "Phía sau bóng tối".

"Linh Chi chưa bao giờ để tóc ngắn cả, đây là lần đầu tiên mình cắt tóc ngắn. Để ra hình tượng nhân vật Mộc Yên buộc bản thân phải chấp nhận và mình coi đây là một thử thách đặc biệt. Ban đầu Chi cũng hơi suy nghĩ nhưng khi đọc hết kịch bản thì mình thấy nhân vật rất hay nên đã quyết định cắt ngay mà không đắn đo nhiều" – Nữ diễn viên tiết lộ.

Được biết trong phim, Linh Chi trở thành nữ Trung úy xinh đẹp - Mộc Yên. Cô là cán bộ kỹ thuật hình sự, em gái của Mộc Lam - vợ chưa cưới đã qua đời của Quang. Trong lần người chị Mộc Lam đưa Quang - anh rể tương lai về ra mắt gia đình, và cô được tặng một cuốn sách đúng sở thích của mình.

Cũng từ đó Mộc Yên đã đem lòng yêu mến Quang nhưng đành cất giấu. Cô là người thấu hiểu hết nỗi buồn của chị mình phải chịu đựng khi yêu một cảnh sát và rất căm ghét Quang khi chính sự vô tâm của anh đã một phần gây ra cái chết cho người chị của mình. Ban đầu trong công việc cô luôn tỏ ra khó chịu với Quang nhưng sau nhiều lần công tác và trải qua những nguy hiểm cô càng nhận ra tình cảm mình dành cho Quang càng lớn. Trớ trêu Mộc Yên luôn chối bỏ và xem thứ tình cảm đó là tội lỗi, sai trái và không thể chấp nhận.

Bộ phim lên sóng tập đầu tiên vào lúc 19g45 ngày 23/10 trên kênh phim truyện SCTV14.