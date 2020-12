L.II.N Clothing - Thương hiệu thời trang luôn đổi mới phong cách

Những bước đi đầu tiên là những nấc thang leo lên đỉnh cao.



Những thiết kế đầu tiên của L.II.N Clothing là nhưng trang phục cơ bản, phục vụ được đại đa số nhu cầu chị em phụ nữ như: váy suông, sơ mi cơ bản, trang phục free size, trang phục công sở đơn giản dễ mặc, … Đó cũng là thời kỳ mạng xã hội phát triển mạnh mẽ như một cuộc cách mạng thay đổi thói quen mua sắm của người tiêu dùng. Với sự nhanh nhạy về thời cuộc, đón đầu công nghệ L.II.N Clothing tiến thân vào thị trường thời trang online và nhanh chóng được đông đảo khách hàng mọi miền đất nước đón nhận và ủng hộ.

Sự chuyển mình định vị phong cách riêng.

Với những thành công nhất định có được, sau hai năm hoạt động L.II.N Clothing hướng mình đến những thiết kế phức tạp hơn, đầu tư sáng tạo nhiều hơn cho từng sản phẩm. Sự phân chia sản phẩm dành cho các bạn sinh viên, trang phục công sở, trang phục mẹ bỉm sữa, trang phục trung tuổi, … phục vụ các phân khúc khách hàng khác nhau. Mỗi mẫu thiết kế là sự nghiên cứu, thấu hiểu những mong muốn của đối tượng muốn hướng đến. Với sự chuyển mình này L.II.N Clothing một lần nữa chiếm được sự tin tưởng và ủng hộ của khách hàng, bất kể là ai, lứa tuổi nào, ngành nghề gì khi đến với L.II.N đều có cho mình những trang phục ưng ý.

Dòng thời trang thiết kế cao cấp ra đời như một bước ngoặt lớn.

Năm 2020 là một năm đầy khắc nghiệt với ngành thời trang nói chung, nhưng với sự nỗ lực của mình, L.II.N Clothing không những không bị ảnh hưởng nhiều mà còn là năm cho sự khởi đầu lớn khi tiến thân vào dòng sản phẩm thiết kế cao cấp.

Không còn chạy theo xu hướng, L.II.N Clothing tạo ra xu hướng riêng và nhận được sự đón nhận nhiệt tình từ khách hàng. Những Bộ sưu tập thiết kế cao cấp ra đời, theo chủ đề và ý tưởng riêng, được đầu tư trau chuốt từ ý tưởng đến chất liệu sản phẩm. Các BST Black & White, The Rise Of Jean, Nothing But Thirty, Staring, … dần ra đời với những thiết kế táo bạo, lạ mắt và dẫn đầu xu hướng đã mang lại tiếng vang lớn cho thương hiệu L.II.N Clothing.

Với nỗ lực đổi mới phong cách, khát khao mang đến cho khách hàng những sản phẩm thời trang Việt Nam cao cấp, giá thành phải chăng, L.II.N Clothing chắc chắn là địa điểm không thẻ bỏ qua của chị em phụ nữ.

Fanpage: https://www.facebook.com/LIINClothing