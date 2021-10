Chúng ta đang ở trong một thời kỳ khó khăn dù đã bắt đầu giai đoạn bình thường mới. Cũng vì vậy mà rất nhiều khách hàng, bạn đến gặp tôi bày tỏ lo lắng rằng họ rất ngại khi nói về những thành công của mình trong bối cảnh dịch bệnh, kinh tế khó khăn. Nhưng tôi lại thấy nó chẳng có vấn đề gì cả. "Miễn là cậu khoe đúng cách", tôi bảo họ thế.



Không chỉ một vài mà rất nhiều người, nhiều doanh nghiệp đang trong tình trạng khó khăn. Nếu bạn có một công việc tốt hoặc một ước mơ, bạn cứ tiếp tục với nó, làm cho thật tốt và hãy tự hào về nó. Nói một cách dễ hiểu, cuộc sống bên ngoài đại dịch vẫn tồn tại và đó là lý do tại sao cuốn sách bạn mới xuất bản, bài phát biểu bạn dự định trình bày, thương hiệu sắp ra mắt hoặc sự nghiệp của bạn có bước tiến đặc biệt, tất cả đều đáng nhận được chú ý từ mọi người.

Tôi đã dành cả thập kỷ để dạy về nghệ thuật giữ im lặng, tôi nhận ra rằng nhiều người dù đang làm rất tốt công việc của mình nhưng lại thấy ngại ngùng để khoe với mọi người. Họ sợ bị đánh giá là không nhìn thấy mọi người đang khổ sở thế nào mà chỉ thích khoe khoang cho bản thân mình. Thế nhưng một khi họ hiểu rằng chia sẻ những thứ mình đang làm cũng giống như một phần thưởng cho những nỗ lực của bản thân thì họ sẽ đỡ thấy ngại ngùng hơn.

Nhiều người dù đang làm rất tốt công việc của mình nhưng lại thấy ngại ngùng để khoe với mọi người.

Để tôi phân tích một chút. Chúng ta đều biết có nhiều người trong cuộc sống dù họ không làm quá nhiều nhưng vẫn nhận được lời khen, có khi là đón nhận nhiều cơ hội hơn. Đơn giản là bởi vì họ giỏi trong việc "khoe" thành tích, chiến thắng của mình. Khoe đúng cách đơn giản là trình bày sự thật về công việc của bạn một cách có chiến lược và tinh tế để thúc đẩy sự nghiệp, mục tiêu của bạn, dù cho chức danh, thâm niên làm việc của bạn như thế nào.

Vậy làm thế nào để khoe mà không biến bạn trở nên hợm hĩnh?

1. Cần biết rằng bạn xứng đáng khoe thành tích của mình

Thực tế, khoe điều mình làm được vẫn tốt hơn là nói dối, bốc phét. Những người ngại ngùng, lo sợ khi khoe thường có tâm lý rằng mình không xứng đáng được công nhận hoặc việc họ làm không tuyệt đến mức cần khoe, hay sợ làm phiền mọi người, sợ người khác ghét mình.

Đó đều là những nỗi sợ phi lý! Thành tích của bạn là điều đáng để khoe bởi đó là sự nỗ lực, cố gắng của bạn trong suốt thời gian khó khăn vừa qua. Miễn là bạn nói đúng, nói đủ thì chẳng có gì phải sợ hãi cả.

2. Khoe là một phần của sự giỏi giang của bạn

Không quan trọng bạn đang làm gì, khoe chỉ là một hình thức "báo cáo" về những việc bạn đang làm tốt để cho mọi người cùng biết. Chúng ta hay nghĩ rằng mọi người biết việc mình đang làm nhưng thực tế là không, họ chỉ tập trung vào những việc, vấn đề riêng của họ mà thôi.

Khoe không chỉ là hình thức cho mọi người biết bạn đang làm tốt điều gì đó mà còn có thể truyền cảm hứng cho người khác, để họ làm việc của mình tốt hơn. Thế nên việc bạn khoe cũng là hợp lý thôi mà.

Bài viết được viết bởi Meredith Fineman - một doanh nhân, nhà văn, diễn giả. Cô cũng là tác giả của quyển Brag Better: Master the Art of Fearless Self-Promotion.

(Nguồn: cosmopolitan)