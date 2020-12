Liều lĩnh PTTM 4 lần trong 8 tháng vì thất tình, chàng trai lột xác ngoạn mục nhưng có trải nghiệm rùng mình khiến ai có ý định cần cân nhắc

Trên con đường theo đuổi cái đẹp, mỗi người sẽ có lựa chọn riêng cho mình. Với nhiều người, họ quyết định lựa chọn phẫu thuật thẩm mỹ để có được một cơ thể hoàn hảo, một tinh thần tự tin và một cuộc sống hạnh phúc hơn, dù biết rằng trong quá trình thực hiện sẽ có biết bao rủi ro, biến chứng phải đối mặt.

Là một người hiểu rõ những mặt trái của phẫu thuật thẩm mỹ nhưng Lê Hoàng Ân (1994, Rạch Giá - Kiên Giang) vẫn quyết định thực hiện hàng loạt cuộc "dao kéo" trong một thời gian ngắn.

Bị gia đình phản đối vẫn liều lĩnh thực hiện phẫu thuật một mình

Ân kể rằng, từ năm 2017, khi vừa đặt chân lên Sài Gòn lập nghiệp cậu đã nghĩ đến việc thẩm mỹ. Vì cho rằng bản thân sở hữu nhiều khuyết điểm như cằm lẹm, răng hô, khuôn mặt kém cân đối nên Ân biết rằng có phải vì thế mà mình bị các nhà tuyển dụng từ chối hay không. Nhưng có lẽ động lực khiến chàng trai trẻ quyết tâm "lột xác" bản thân là sau sự đổ vỡ của mối tình 2 năm.

"Mình có quen với một bạn được gần 2 năm. Bỗng một ngày mình phát hiện người yêu nhắn tin với một người khác. Người yêu mình say nắng người đó, nói chia tay và chê mình không được đẹp. Công nhận là bạn kia đẹp hơn mình thật. Từ đó mình quyết định sẽ thay đổi bản thân để không bị 'cắm sừng' nữa", Ân kể lại.

Ngoại hình của Hoàng Ân trước khi thực hiện các cuộc "dao kéo",

Khi Hoàng Ân chia sẻ về dự định thẩm mỹ của mình cho gia đình thì nhận sự phản đối vô cùng dữ dội, ai cũng cảm thấy lo lắng cho sức khỏe của cậu. Sau nhiều ngày suy nghĩ, chàng trai trẻ vẫn liều lĩnh đi thực hiện phẫu thuật thẩm mỹ giấu gia đình.

Vậy là trong vòng 8 tháng. Ân đã lần lượt trải qua 4 lần "dao kéo".

Ân kể:

"Lần đầu mình làm cằm nhưng không ưng ý vì form ko đẹp. Ba lần còn lại là nâng mũi, độn cằm lần hai và cắt môi, tất cả đều được thực hiện tại Sài Gòn.

Lúc chuẩn bị vào phẫu thuật mình rất lo lắng. Tâm trạng rất hồi hộp, vì thế khi vào phòng bác sĩ phải đợi gần 1 tiếng để mình bình tĩnh rồi mới làm được.

Thời gian mình làm mũi là 4 tiếng vì mũi mình phải đục xương và mài xương gồ nên hơi lâu. Cằm thì mỗi lần mất khoảng 1 tiếng, môi cũng mất 1 tiếng.

Vì mình làm giấu gia đình nên chỉ có một mình tự chăm sóc bản thân nên hơi vất vả. Lúc làm xong mình sợ sẽ không đẹp, sợ nhiễm trùng, sợ đủ thứ nhưng may là không sao hết.

Trong các cuộc phẫu thuật vì mình nhớ nhất lần làm mũi, tự nhiên sáng mở mắt ra mũi mình căng cứng, to đùng lên. Mình vô cùng hoảng loạn, sợ quá nên ngay lập tức đi bệnh viện nhờ bác sĩ kiểm tra. Hóa ra do mình quên hút dịch nên mũi bị sưng to và căng lên. Qua xử lý, bác sĩ đã làm mũi mình xẹp xuống và trở lại bình thường".

Kể về quá trình kiêng cữ sau phẫu thuật, Hoàng Ân cho biết:

"Khi phẫu thuật xong thì mình phải kiêng ăn những món ăn làm cho vết thuơng lâu lành như xôi, thịt gà, rau muống, thịt bò, trứng… và hoạt động nhẹ nhàng. Trong một tháng đầu tiên, vì phải kiêng ăn và ăn hơi khó do có vết thương nên mình đã giảm tận 5kg/tháng".

Sự thay đổi ngoại hình khiến gia đình cũng khó nhận ra

Vì trốn gia đình đi thẩm mỹ một mình nên quá trình ra mắt gia đình với ngoại hình mới của Hoàng Ân cũng lắm chuyện bi hài. Ân kể sau khi biết chuyện, mẹ cậu đã giận hơn một tuần không nói chuyện, không gọi điện cho cậu.

Lần đầu tiên về thăm nhà sau khi thẩm mỹ, lúc này phần mũi, môi, cằm… còn sưng nên cậu khiến gia đình không nhận ra, thậm chí họ còn nhận xét sự thay đổi của cậu trông không được tự nhiên.

"Lúc ấy mình hơi buồn nên có liên lạc với bên thẩm mỹ. Họ khuyên nên đợi tầm 3 tháng trở lên tất cả vào form hết mới đẹp và mình kiên trì đợi - kết quả thì như trên hình mọi người đã thấy bây giờ đó", Ân nói.

Ân cũng cho biết, sau khi thực hiện phẫu thuật, cậu đã nhận được rất nhiều bình luận khen và chê trên mạng xã hội. Có người chê mặt giả, mặt cứng… Nhưng sau 3 tháng thực hiện thẩm mỹ, Ân đã không còn nhận những lời chê bai nữa.

"Hiện tại mũi mình không còn gãy, cằm mình không còn hô, môi cũng không còn dày. Sau bao nhiêu buồn tủi, đau đớn, mình đã gặt được trái ngọt".

Cuộc sống của Ân sau khi thay đổi ngoại hình có nhiều tiến triển. Cậu có nhiều cơ hội việc làm và kinh doanh hơn, nhưng có lẽ điều cậu hạnh phúc nhất đó là mỗi khi ra đường và xuất hiện trước đám đông không còn phải rụt rè, tự ti với biệt danh "Ân hô" nữa.

Hoàng Ân ở thời điểm hiện tại.

Dù có ngoại hình hoàn hảo hơn so với trước đây. Xong Ân cũng cho biết quyết định đi phẫu thuật thẩm mỹ một mình khá là mạo hiểm. Cậu đánh giá chuyện "dao kéo" có nhiều rủi ro, mọi người không nên lạm dụng. Ân là một trường hợp may mắn khi đã thay đổi ngoại hình thành công, nhưng cậu biết trước đó đã có biết bao người gặp biến chứng nặng nề, thậm chí mất mạng chỉ vì liều lĩnh "trao thân" cho thẩm mỹ.

"Trước khi làm bất cứ điều gì, đặc biệt là liên quan đến phẫu thuật cũng cần cân nhắc và tìm hiểu, trao đổi thật kỹ với chuyên gia. Tìm đến những cơ sở có uy tín, chuyên môn cao. Đừng quá kỳ vọng rằng thẩm mỹ sẽ thay đổi cuộc đời bạn dễ dàng mà hãy hiểu rằng, cuộc đời chúng ta còn cần thêm cả yếu tố chăm chỉ và cố gắng nữa. Chúc mọi người luôn vui vẻ và hạnh phúc với lựa chọn của mình", Hoàng Ân nhắn nhủ.