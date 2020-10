Liên tục đi cầu ra máu, chàng trai 29 tuổi nguy kịch vì căn bệnh hiếm gặp khiến ruột non ồ ạt xuất huyết

Đó là trường hợp của anh N.T.P. (sinh năm 1991, ngụ tại Q.12, TP.HCM) nhập viện ngày 8/10 tại Bệnh viện (BV) Nhân dân Gia Định (TP.HCM) vì liên tục đi cầu ra máu, mất máu lượng nhiều, sinh hiệu không ổn định.

Tại BV, bệnh nhân được hồi sức truyền 10 đơn vị hồng cầu lắng. Sau khi thực hiện các kỹ thuật chẩn đoán nội soi thực quản, dạ dày, tá tràng và cả nội soi đại tràng, các bác sĩ vẫn không tìm thấy vị trí và nguyên nhân gây chảy máu.

Tình trạng chảy máu vẫn tiếp diễn, tái phát mức độ nặng.

Hình ảnh nội soi sang thương lồi nhẹ có dấu lộ mạch đang xuất huyết, niêm mạc xung quanh bình thường.

Đến ngày 13/10, BV tiến hành hội chẩn phối hợp đa chuyên khoa, áp dụng các kỹ thuật chuyên sâu như chẩn đoán hình ảnh, chụp và can thiệp mạch máu và kỹ thuật nội soi ruột non bằng viên nang (Capsule endoscopy).

Qua đó có các dấu hiệu gợi ý vị trí chảy máu từ nhánh nhỏ của động mạch mạc treo tràng trên tương ứng với đoạn hỗng tràng (ruột non). Các bác sỹ quyết định phẫu thuật kết hợp nội soi ruột non trong lúc mổ, cắt đoạn ruột non có sang thương xuất huyết Dieulafoy.

Hậu phẫu, kiểm tra không phát hiện thêm sang thương gây xuất huyết khác. Đến ngày 14/10 bệnh nhân khỏe, tỉnh táo và dự kiến xuất viện trong vài ngày tới.

Bác sĩ Hồ Văn Hân, Phó Giám đốc BV Nhân dân Gia Định cho biết, theo y văn, sang thương xuất huyết Dieulafoy ở tá tràng và hỗng tràng chiếm 3,5% trong các tất cả các trường hợp xuất huyết tiêu hóa.

Dieulafoy ở hỗng tràng – ruột non chiếm tỉ lệ 1% trong tất cả các trường hợp Dieulafoy. Đây là nguyên nhân gây xuất huyết tiêu hóa hiếm gặp, được mô tả chính xác lần đầu tiên vào năm 1884.

Bệnh nhân hiện khỏe, tỉnh táo và dự kiến xuất viện sớm.

Sang thương xuất huyết Dieulafoy ở hỗng tràng – ruột non là một thách thức trong chẩn đoán và điều trị do đặc điểm giải phẫu của ruột non là dài gây khó khăn trong việc tiếp cận, chẩn đoán và can thiệp.

Với bệnh này, bệnh nhân cần được chẩn đoán nhanh để xác định được vị trí, nguyên nhân gây xuất huyết và can thiệp kịp thời. Nếu không, bệnh nhân có thể tử vong do mất máu.

Nhờ có sự phát triển của các kỹ thuật nội soi, tỉ lệ tử vong của xuất huyết ruột non đã giảm rất nhiều, từ 80% xuống 8,6%.