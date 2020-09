Liên tục bị dân tình soi ra động thái “đáng ngờ” trong 3 ngày gần nhau, phải chăng Hyun Bin - Son Ye Jin đang “ngấm ngầm” công khai quan hệ?

Một diễn đàn dành cho “hội những người đẩy thuyền cặp đôi Hyun Bin - Son Ye Jin" mới đây đã liệt kê lại loạt động thái “đáng ngờ” của hai người trong 3 ngày liên tiếp. Từ những động thái này cộng thêm việc sắp tới sinh nhật Hyun Bin và buổi fanmeeting của Son Ye Jin, nhiều người suy đoán cặp đôi sẽ sớm công khai quan hệ.

Son Ye Jin đăng hình chiếc bánh có in ảnh cô đang ôm Hyun Bin

Trong lần trở lại MXH hôm 21/9 vừa qua, sau gần hai tháng “im hơi lặng tiếng”, Son Ye Jin đã đăng tải hình ảnh chiếc bánh có in hình cô đang ôm Hyun Bin vô cùng tình tứ. Món quà được gửi tới từ “hội những người đẩy thuyền cặp đôi Hyun Bin - Son Ye Jin” tại Việt Nam.

Son Ye Jin để hình ôm Hyun Bin lên đầu trong bài đăng gần đây nhất.

Ngoài ra, đây cũng là lần hiếm hoi Son Ye Jin có chia sẻ trên trang cá nhân vào thời gian này. Bởi lẽ, lần cuối cùng nữ diễn viên đăng bài trên trang cá nhân là cách đây 8 tuần. Đặc biệt, bài đăng mới nhất này của Son Ye Jin lại được chia sẻ khi chỉ còn 4 ngày nữa là tới sinh nhật Hyun Bin.

Hyun Bin ngầm ám chỉ Son Ye Jin là người phụ nữ đẹp nhất thế giới trong mắt mình

Hôm 22/9 vừa qua, khi xuất hiện trên một tờ báo của Nhật, Hyun Bin đã có những chia sẻ khiến dân tình không khỏi vui mừng.

Trong số các câu hỏi được đưa ra, dân tình thấy thích thú nhất với câu liên quan tới nhân vật Yoon Seri (Son Ye Jin thủ vai). Khi được hỏi bản thân nghĩ gì về một người phụ nữ độc lập như Yoon Seri, Hyun Bin lập tức nói: “Seri rất cởi mở về cảm xúc của mình và cô ấy không từ bỏ công việc hay tình yêu. Cô ấy có một cá tính mạnh mẽ, phải không? Không chỉ vậy, cô còn có sự ấm áp và thông cảm cho người khác. Tôi nghĩ Yoon Seri là người phụ nữ đẹp nhất trên thế giới”.

Hyun Bin nói Yoon Seri là người phụ nữ đẹp nhất thế giới.

Đối với câu nói này, dân tình lại suy đoán rằng, Hyun Bin đang ngầm ám chỉ tới Son Ye Jin. “Có lẽ đối với Hyun Bin hiện giờ, Son Ye Jin chính là người phụ nữ đẹp nhất thế giới”, cư dân mạng bình luận. Bằng chứng là trước đó khi được hỏi về cảm nhận giữa nhân vật Yoon Seri và Son Ye Jin, Hyun Bin đã thẳng thắn nói, hai người giống nhau gần như tới 100%.

Trước đó, anh từng nhật xét Son Ye Jin và Yoon Seri giống nhau tới 100%.

Song Yoon Ah ngầm thừa nhận mối quan hệ giữa Hyun Bin - Son Ye Jin

Ngày 23/9, trên các diễn đàn mạng xã hội đang xôn xao trước thông tin về việc nữ diễn viên Song Yoon Ah bất ngờ có động thái ngầm thừa nhận mối quan hệ giữa đàn em thân thiết Son Ye Jin và Hyun Bin.

Song Yoon Ah nhấn "like" bài đăng ủng hộ cặp đôi Hyun Bin - Son Ye Jin.

Cụ thể, cộng đồng mạng đã soi ra việc tài khoản cá nhân của Song Yoon Ah vừa nhấn "like" một bài viết thuộc "hội những người đẩy thuyền cho cặp đôi Son Ye Jin và Hyun Bin" trên Instagram. Động thái này của Song Yoon Ah khiến dân tình không khỏi xôn xao và vui mừng. Bởi lẽ, Song Yoon Ah được biết đến là một trong những chị em thân thiết lâu năm của Son Ye Jin. Do vậy, không phải tự nhiên mà nữ diễn viên dùng tài khoản cá nhân để "like" bài như thế này.

Song Yoon Ah là chị em thân thiết của Son Ye Jin. Động thái của Song Yoon Ah càng khiến dân tình càng thêm tin tưởng rằng, giữa Hyun Bin và Son Ye Jin chắc chắn phải có gì đó.

Theo đó, ngày mai (25/9) là sinh nhật Hyun Bin và tới đây ngày 27/9 sẽ diễn ra buổi fanmeeting của Son Ye Jin. Cộng đồng người hâm mộ rất hy vọng sẽ có một tin vui được công bố trong hai ngày này.