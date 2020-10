Liên tiếp xuất hiện áp thấp nhiệt đới và không khí lạnh cùng lúc, miền Trung nguy cơ mưa chồng mưa, lũ chồng lũ

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, sáng nay (06/10) khối không khí lạnh đã báo đã ảnh hưởng đến một số nơi ở Bắc Trung Bộ.

Ngày hôm nay (06/10), không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Trung Bộ và phía Tây Bắc Bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên trong ngày và đêm nay (06/10), ở khu vực Bắc Trung Bộ có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to.

Bên cạnh đó, vùng áp thấp trên biển Đông có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới vào chiều đến đêm nay. Trong ngày mai, áp thấp nhiệt đới sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến các tỉnh Nam Trung Bộ.

Dự báo vào 7 giờ sáng mai (7/10), tâm áp thấp nhiệt đới cách bờ biển các tỉnh từ Bình Định đến Khánh Hòa khoảng 180km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7.



Cùng với ảnh hưởng của vùng áp thấp có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới kết hợp với hoạt động của không khí lạnh nên từ đêm nay (06/10) đến ngày 11/10 ở các tỉnh Trung Bộ có khả năng mưa to đến rất to với tổng lượng mưa phổ biến 300-500mm/đợt.

Riêng các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi có mưa rất to với lượng mưa phổ biến 500-700mm/đợt.

Các tỉnh Bắc Tây Nguyên cũng sẽ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.

Ảnh minh họa.

Sau ngày 11/10, mưa lớn ở các tỉnh Trung Bộ có diễn biến phức tạp và có khả năng kéo dài.

Nguyên nhân là do từ ngày 11 - 13/10 có khả năng tiếp tục xuất hiện một áp thấp nhiệt đới khác trên biển Đông.

Do ảnh hưởng của vùng áp thấp cộng thêm ảnh hưởng của gió đông bắc vẫn còn hoạt động mạnh, nên khu vực Trung Bộ (từ Hà Tĩnh đến Bình Định, Quảng Ngãi) có mưa kéo dài 10 ngày liên tục.

Mặc dù cường độ mưa có thể giảm so với cao điểm đợt 1 (07 - 09/10), nhưng mưa to đến rất to vẫn sẽ xảy ra trên diện rộng và chưa có dấu hiệu chấm dứt hoàn toàn ở các tỉnh Trung Trung Bộ cho tới ngày 15/10.

Trước dự báo diễn biến thời tiết phức tạp trong thời gian tới, hôm nay 06/10, Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai đã tổ chức cuộc họp khẩn để bàn về các phương án ứng phó với tình thế thời tiết nguy hiểm trong những ngày tới.

Tại cuộc họp, ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc trung tâm khỉ tượng thủy văn quốc gia cho biết, tinh hình thế mưa lớn điển hình ở Trung Bộ là do trên dải hội tụ nhiệt đới tồn tại các vùng áp thấp có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới và kết hợp với hoạt động của không khí lạnh, Tiền phong đưa tin.

Dự báo, mưa lớn trong 10 ngày tới ở khu vực này có thể từ 500 - 1.000 mm, có nơi cục bộ lên tới 1.500 mm.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cũng đưa ra cảnh báo:

Với cường độ và tổng lượng mưa lớn cùng với đó là thời gian kéo dài trong nhiều ngày sẽ làm tăng nguy cơ lũ ống, lũ quét, sạt lở đất vùng núi, ngập lụt diện rộng trên các lưu vực sông và các khu đô thị lớn.

Mưa lũ, ngập lụt có khả năng ảnh đến các hồ chứa thuỷ điện, thuỷ lợi nhỏ, xung yếu có thể bị sự cố. Các địa phương cần sớm rà soát các phương án ứng phó mưa, lũ lớn để chủ động hơn trong công tác phòng chống.