Liên hoàn "flop" của màn ảnh xứ Hàn năm 2020: Lee Min Ho - Park Min Young - Ji Chang Wook tái xuất cũng không cứu nổi rating

Màn ảnh xứ Hàn trong 8 tháng qua không có quá nhiều những cái tên nổi bật, ngoại trừ Hạ cánh nơi anh, Itaewon Class, Thế giới hôn nhân. Nếu như những năm trước, nhiều nhà đài từ trung ương đến đài cáp gặt hái được nhiều thành công thì năm nay phải "gánh" không ít phim xịt. Trong số những tác phẩm kém may mắn này có sự góp mặt của những ngôi sao tiếng tăm.

Quân vương bất diệt

Quân vương bất diệt là tác phẩm của nữ biên kịch lừng danh Kim Eun Sook. Bộ phim khai thác đề tài hai thế giới song song, một thế giới với tên gọi Đại Hàn Đế Quốc với người đứng đầu là vua Lee Gon (Lee Min Ho). Thế giới còn lại là Đại Hàn Dân quốc, cũng chính là đất nước Hàn Quốc hiện tại. Nội dung chính của phim xoay quanh việc Lee Gon đi qua cánh cửa đến thế giới Đại Hàn Dân quốc để tìm kiếm trung úy Jung Tae Eul (Kim Go Eun) và đối đầu với nghịch tặc Lee Lim (Lee Jung Jin).

Sau khi lên sóng những tập đầu tiên, bộ phim khiến không ít khán giả ngạc nhiên bởi sự lê thê và khó hiểu. Bên cạnh đó, khi là một bộ phim nói về thế giới song song thì việc chuyển cảnh từ thế giới này sang thế giới khác phải được đầu tư, xây dựng mượt mà và logic. Nhưng ở “Quân vương bất diệt”, hai thế giới không có sự khác biệt.

Ngoài ra diễn xuất của Lee Min Ho cũng là điểm trừ đáng kể. Ban đầu, Lee Min Ho là cái tên khiến khán giả biết đến Quân vương bất diệt và tò mò muốn xem thử, tuy nhiên càng về sau cũng chính nam diễn viên này là nhân tố khiến bộ phim hụt hơi sau vài tập lên sóng và nhận nhiều ý kiến trái chiều. Không ít ý kiến cho rằng, tài tử 32 tuổi diễn một màu, tương tác với nữ chính một cách gượng gạo.

Quân vương bất diệt là bộ phim gây thất vọng nhất màn ảnh xứ Hàn trong năm 2020.

Trời đẹp em sẽ đến



Sau thất bại của Her Private Life năm ngoái, Park Min Young lại có một khởi đầu mới không thuận lợi với bộ phim “I’ll Go to You When the Weather is Nice” (Trời đẹp em sẽ đến).

Các tập của I’ll Go to You When the Weather is Nice chủ yếu tiết lộ hoàn cảnh của hai nhân vật là Im Eun Seob (Seo Kang Joon) và Mok Hae Won (Park Min Young) khiến khán giả cảm thấy không đủ hấp dẫn, ngoài nhan sắc của đôi diễn viên chính.

Ngoài ra, khán giả cho rằng hình ảnh Park Min Young ở phim không có nhiều điểm khác biệt so với tạo hình của cô ở các tác phẩm trước. Vẫn là kiểu tóc nâu uốn sóng nhẹ nhàng, lối trang điểm tự nhiên, khiến màn thể hiện của cô trong Trời đẹp em sẽ đến trở nên nhạt nhòa trong mắt khán giả.

Tạo hình của Park Min Young bị đánh giá một màu, mờ nhạt.

Một nửa của một nửa

Giống như Park Min Young, Jung Hae In cũng đã có màn khởi động trong năm 2020 không thành công khi bộ phim truyền hình A Piece Of Your Mind - Một nửa của một nửa, đóng cùng với nữ diễn viên trẻ Chae Soo Bin không nhận được sự quan tâm của khán giả.

Jung Hae In cũng là nam diễn viên nổi tiếng nhưng lại có màn tái xuất trong năm 2020 không mấy thành công.

A Piece of Your Mind kể về một lập trình viên trí tuệ nhân tạo tên Ha Won, người đã trải qua nhiều năm yêu đơn phương và đã cam chịu cuộc sống cô đơn. Sau đó, anh gặp chuyên gia thu âm cổ điển Seo Woo - người bị cuốn hút bởi Ha Won khi cô theo dõi mối tình đơn phương của anh từ xa. Tuy nhiên khi lên sóng, bộ phim bị chê nhạt nhòa, không có drama ấn tượng khiến nhà sản xuất phải cắt bỏ 4 tập để đẩy nhanh nhịp phim, tuy nhiên đến tập cuối, sự đón nhận của khán giả cũng không có chút tiến triển khi rating chỉ đạt được 1.2%. Trong khi đó, rating cao nhất của bộ phim cũng chỉ dừng lại ở con số 2.4% vào thời điểm phim lên sóng.

Jung Hae In cũng gặp vận đen khi dự án truyền hình A Piece of Your Mind không nhận được sự quan tâm của khán giả.

Cửa Hàng Tiện Lợi Saetbyul

Ra mắt giữa mùa hè năm 2020, khán giả xứ Hàn lẫn các fan quốc tế đều đã đặt sự ngóng chờ lớn đối với màn tái xuất của cặp đôi bùng nổ visual Ji Chang Wook - Kim Yoo Jung với Backstreet Rookie (Cửa Hàng Tiện Lợi Saetbyul). Tuy nhiên, việc Backstreet Rookie chuyển thể từ bộ webtoon 19+, nỗ lực tiết chế xuống 15+ để lên sóng vào khung giờ "cả nhà quây quần" nhanh chóng vấp phải những ý kiến tranh cãi lớn trên các diễn đàn tại Hàn Quốc.

Backstreet Rookie được đánh giá có cách xây dựng nhân vật khá thấp, nhất là nam chính Choi Dae Hyun (Ji Chang Wook) không có điểm nhấn, nhiều người cho rằng bộ phim cho thấy diễn xuất xuống dốc rõ rệt của nam thần vạn người mê Ji Chang Wook. Trong khi đó, nữ chính Jung Saet Byul (Kim Yoo Jung) mang theo kì vọng sẽ xây dựng thành công hình tượng chị đại "đả nữ", lại chẳng khác nào "tiểu tam" đột ngột được biên kịch "tẩy trắng".

Với diễn xuất nhạt nhòa, cùng cốt truyện chẳng mấy mới mẻ, Ji Chang Wook tiếp tục "đút túi" thêm một dự án truyền hình thất bại.

Khu Rừng Bí Ẩn



Park Hae Jin cũng có màn tái xuất trong năm 2020 với dự án truyền hình có tên Khu Rừng Bí Ẩn. Tuy nhiên bộ phim lại nhận được vô số những lời bình mang tính chất tiêu cực, cho rằng Khu rừng bí ấn quá sến sẩm", "làm quá" và thậm chí là "nhàm chán".

Trên một diễn đàn nổi tiếng chuyên bàn luận về phim của fan quốc tế, số lượng người theo dõi và bàn luận về Forest của Park Hae Jin vào thời điểm phát sóng khá ít, thậm chí là không có phụ đề tiếng Anh cho fan nước ngoài xem khiến rating của Khu Rừng Bí Ẩn rơi thảm hại.