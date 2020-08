Lịch trình dày đặc của 2 ca nhiễm COVID-19 tại Đắk Lắk: Cùng dự tiệc cưới chung ở Đà Nẵng

Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk đã công bố lịch trình di chuyển dày đặc của các bệnh nhân này. Cụ thể:

CA BỆNH 601 (BN601): Bệnh nhân nữ tên H.T.T.V., 41 tuổi, thường trú quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh, tạm trú tại TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

Ngày 18/7/2020, bệnh nhân đi du lịch từ Tp. Hồ Chí Minh đến Tp. Đà Nẵng cùng chồng và 2 con trên chuyến bay VN122, sau đó bắt taxi Mai Linh về nhà số 34 Vũ Quỳnh, Thành Khê, Thành phố Đà Nẵng.

Ngày 19/7/2020: Bệnh nhân cùng gia đình đến khu du lịch Bà Nà Hill, ở tại khách sạn Mercure Bà Nà, ăn trưa tại nhà hàng đối diện khách sạn sau đó có đi chơi tại mê cung, chiều tối ăn buffet tại khách sạn.

Lúc 11h ngày 20/7/2020: BN cùng gia đình quay về Đà Nẵng bằng taxi Mai Linh; sau đó lúc 14h00, đi Hội An, lưu trú tại khách sạn A Little Luxurry Hội An (địa chỉ 9 Phan Bội Châu) đi chơi và đi ăn tại phố cổ Hội An sau đó trở về khách sạn.

08h ngày 21/7/2020: Từ khách sạn A Little Luxurry Hội An đi chơi tại Nam Hội An, đến 16h00, quay về khách sạn A little Luxurry, sau đó đi về Đà Nẵng bằng taxi Mai Linh.

Lúc18h00 cùng ngày, bệnh nhân cùng gia đình đi ăn đám h của người bà con tại 63 Bàu Càu 1, Hòa Vang, Đà Nẵng, sau đó về nhà.

11h00 ngày 22/7/2020, di chuyển bằng xe grab đi đám cưới của tại For you palace, sau đó về nhà.

Ngày 23/7/2020: Sáng bệnh nhân cùng gia đình đi bằng xe ô tô cá nhân (mượn của người thân tại Đà Nẵng) để đi đám cưới tại Huế, sau đó đến và ở tại Homestay Huế villa.

Tại Huế, bệnh nhân cùng gia đình đi uống cà phê và ăn uống tại chân cầu Tràng Tiền, tiếp theo đi đến quán cà phê Mắt Biếc và trở về Homestay.

Ngày 24/7/2020: Đi xe quay trở lại Đà Nẵng.

Ngày 25/7/2020: Trước khi ra sân bay cả gia đình đi ăn sáng tại quán bún gần số nhà 34 Vũ Quỳnh, Phường Thanh Khê Tây, Quận Thanh Khê, Đà Nẵng và uống cà phế gần chổ ăn sáng (không rõ địa chỉ), không đeo khẩu trang, sau đó về nhà để đi ra sân bay bằng xe Grab, đeo khẩu trang từ khi ra sân bay và bay về Buôn Ma Thuột.

Đến lúc 9h bệnh nhân và con về đến Thành phố Buôn Ma Thuột trên chuyến bay VN115, số ghế 20D.

Từ sân bay về nhà anh trai tại số 91 Nguyễn Văn Cừ - Phường Tân Lập, Tp Buôn Ma Thuột bằng xe ô tô của anh trai và ăn trưa tại đây khoảng 20 người (không đeo khẩu trang).

Khoảng 14h, về nhà mẹ đẻ tại số 41 Hoàng Diệu, Phường Thắng Lợi, Tp Buôn Ma Thuột, sau đó lên nhà chị gái tại số 43/15 Ama Khê, Tân Lập, Tp Buôn Ma Thuột ăn tiệc và tiếp xúc gần với 94 người.

Tối cùng ngày về nghỉ tại số 41 Hoàng Diệu, Phường Thắng Lợi, Tp Buôn Ma Thuột.

Ngày 26/7/2020: Sáng ở nhà tại tại số 41 Hoàng Diệu, Phường Thắng Lợi, Tp Buôn Ma Thuột.

Trưa lên nhà chị gái tại 43/15 Ama Khê, Tân Lập, Tp Buôn Ma Thuột và tiếp xúc gần với thành viên trong gia đinh chị.

Chiều đi đám ma tại hẻm 75, Y Moan, Tân Lợi, TP Buôn Ma Thuột và tiếp xúc gần với chủ nhà.

Từ tối ngày 26-31/7/2020: ở nhà không đi ra ngoài tại số 41 Hoàng Diệu.

Ngày 1/8/2020: Bệnh nhân và 5 người cùng nhà tại TP Buôn Ma Thuột được đưa vào khu cách ly tập trung tại Trung đoàn cảnh sát cơ động Tây Nguyên, phường Tân Hòa, TP Buôn Ma Thuột.

21h ngày 1/8/2020: Kết quả xét nghiệm của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (bằng kỹ thuật Real time RT-PCR): Dương tính với Sars-CoV-2.

Lúc 1h00 ngày 2/8/2020, Viện VSDT Tây Nguyên trả lời kết quả xét nghiệm: Dương Tính với Sars-CoV-2.

Lấy mẫu xét nghiệm những trường hợp có liên quan đến bệnh nhân nguy cơ cao nhiễm COVID-19.

CA BỆNH 602 (BN602): Bệnh nhân nam tên H.H.A., 14 tuổi, ngụ TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

Lúc 7h ngày 20/7/2020: Bệnh nhân từ TP Buôn Ma Thuột đi TP Đà Nẵng trên chuyến bay VJ710, số ghế 20 (D-E-F).

Đến 11h, đi xe công nghệ về nhà bà con tại 63 Bầu Cầu 1, Hòa Vang, Đà Nẵng.

Đến 17h đi xe ô tô của gia đình tới Hội An, nghỉ tại khách sạn (không nhớ tên).

Lúc 8h ngày 21/7/2020: Đi từ khách sạn A Little Luxurry Hội An đi chơi tại Nam Hội An; đến 16h00 quay về lại khách sạn sau đó đi về Đà Nẵng bằng taxi Mai Linh.

Tối cùng ngày bệnh nhân cùng gia đình đi ăn đám h của người bà con tại 63 Bàu Càu 1, Hòa Vang, Đà Nẵng, sau khi ăn xong về nhà.

Trưa ngày 22/7/2020: Di chuyển bằng xe Grab đi đám cưới của người bà con tại For You Palace, sau đó về nhà tại địa chỉ 63 Bầu Cầu 1, Hòa Vang, Đà Nẵng.

Sáng ngày 23/7, bệnh nhân cùng gia đình đi bằng xe ô tô cá nhân (mượn của người thân tại Đà Nẵng) để đi đám cưới tại Huế, sau đám cưới đến và ở lại Homestay Huế Villa.

Tại Huế bệnh nhân cùng gia đình đi uống café và ăn uống tại chân cầu Tràng Tiền, tiếp theo đi đến quán café Mắt Biếc và trở về Homestay.

Ngày 24/7: ở nhà, không ra ngoài tại địa chỉ 63 Bầu Cầu 1, Hòa Vang, Đà Nẵng, lúc 19h bệnh nhân cùng gia đình (ông bà ngoại, mẹ và em) đón xe Mai Linh biển số kiểm soát 47B-02192 điện thoài 0949205757 từ chợ Miếu Bông, Hoà Vang, Đà Nẵng về Đắk Lắk, đeo khẩu trang suốt chuyến đi.

6h ngày 25/7/2020: bệnh nhân và người nhà về tới tại số nhà 101 QL14, Thôn 5, xã Hoà Thuận, Tp Buôn Ma Thuột, đến 7h bệnh nhân cùng mẹ và em gái lên nhà tại Số 13/2/9 Nguyễn Văn Cừ, Tân Lập, Tp Buôn Ma Thuột.

Từ ngày 25-31/7/2020: Bệnh nhân ở nhà địa chỉ 13/2/9 Nguyễn Văn Cừ, phường Tân Lập, Thành Phố Buôn Ma Thuột, không đi ra ngoài.

Ngày 1/8/2020: Bệnh nhân và 5 người cùng nhà tại Tp Buôn Ma Thuột được đưa vào Khu cách ly tập trung tại Trung đoàn cảnh sát cơ động Tây Nguyên, Km6 phường Tân Hòa, Tp Buôn Ma Thuột.

21h ngày 1/8/2020: Kết quả xét nghiệm của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (bằng kỹ thuật Real time RT-PCR): Dương tính với Sars-CoV-2.

1h ngày 2/8/2020, Viện VSDT Tây Nguyên trả lời kết quả xét nghiệm: Dương Tính với Sars-CoV-2.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Sở Y tế đã chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật, Trung tâm Y tế thành phố Buôn Ma Thuột giám sát, điều tra trường hợp trên tại Khu cách ly tập trung và lấy mẫu bệnh phẩm làm xét nghiệm, gửi mẫu lên Viện VSDT Tây Nguyên xét nghiệm khẳng định.

Trung tâm Y tế Tp Buôn Ma Thuột đang điều tra các yếu tố liên quan và phun hóa chất Chloramin B khử khuẩn bề mặt tại các địa điểm bệnh nhân đi lại.

Cung cấp thông tin chuyến bay VN 1195 ngày 25/7/2020 của bệnh nhân thứ nhất và xe Mai Linh bệnh nhân thứ 2 cho các đơn vị liên quan để triển khai điều tra.

Ngành chức năng hiện đang truy vết các trường hợp tiếp xúc gần với hai bệnh nhân và tiếp tục theo dõi diễn biến dịch bệnh và báo cáo theo quy định.