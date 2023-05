Lịch trình chi tiết lễ đăng quang của Vua Charles III

Đây sẽ là lễ đăng quang đầu tiên của nước Anh sau 7 thập kỷ, kể từ lễ đăng quang của Nữ vương Elizabeth II vào năm 1953.

Charles sẽ trở thành vị vua lớn tuổi nhất trong lịch sử Vương quốc Anh khi lên ngôi vua ở tuổi 74. Vợ ông, Camilla Parker Bowles, sẽ trở thành Vương hậu tại buổi lễ do Tổng giám mục Canterbury Justin Welby chủ trì.

Nước Anh sẽ trải qua kỳ nghỉ kéo dài 3 ngày từ 6-8/5 với nhiều hoạt động trong cả ngày đăng quang và 2 ngày còn lại. Dưới đây là lịch trình chi tiết lễ đăng quang của Vua Charles vào ngày 6/5 (đã quy đổi theo giờ Việt Nam).

Thứ bảy, ngày 6/5

12 giờ trưa

Ngày trọng đại bắt đầu sớm ở London, khi các khu vực cho khán giả dõi theo mở dọc theo tuyến đường diễu hành. Khách mời đến buổi lễ ở Tu viện Westminster đến các điểm kiểm tra an ninh ở Victoria Tower Gardens từ 7:15 sáng đến 8:30 sáng (13h15 đến 14h30).



Tu viện Westminster - nơi diễn ra lễ đăng quang.

15h30 đến 16h45

Các nguyên thủ quốc gia, đại diện chính phủ nước ngoài, thành viên Vương thất, Hoàng gia các nước khác sẽ tới Tu viện vào khoảng thời gian này.

Trong số khách dự có Đệ nhất phu nhân Hoa Kỳ Jill Biden, tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Thủ tướng Úc Anthony Albanese...

Thủ tướng Anh Rishi Sunak và tất cả những người tiền nhiệm còn sống của ông dự kiến sẽ có mặt ở đó cùng với các bộ trưởng.

16h20

Lễ diễu hành của Nhà vua và Vương hậu sẽ bắt đầu di chuyển từ Cung điện Buckingham và dự kiến tới Tu viện Westminster vào 16h53.

Khác với truyền thống, Nhà vua và Vương hậu sẽ không di chuyển trên chiếc xe ngựa vàng mà cố Nữ vương từng sử dụng cách đây 70 năm mà thay vào đó là cỗ xe ngựa từng được sử dụng trong Đại lễ Kim cương của bà.

Chiếc xe ngựa được sử dụng trong lễ đăng quang lần này.

Nhiều nguồn tin cho hay Nhà vua cũng sẽ mặc trang phục quân đội thay vì trang phục lên ngôi truyền thống của các quân chủ Anh.

17h - Lễ đăng quang bắt đầu

Buổi lễ kéo dài 2 giờ tại Tu viện Westminster sẽ gồm các phần hát thánh ca, cầu nguyện và bài phát biểu.

Khi đến nơi, Vua Charles sẽ đi qua cổng lớn phía Tây của Tu viện và đi qua gian giữa cho đến khi tới không gian trung tâm trong tu viện.

Phía trước ông sẽ là đám rước bao gồm các nhà lãnh đạo tín ngưỡng và đại diện từ các quốc gia Khối thịnh vượng chung khác nhau cùng với các khách VIP, bao gồm cả Thủ tướng Rishi Sunak, người dự kiến sẽ có một bài phát biểu trong buổi lễ.

Vương tôn George, cháu trai của nhà vua, sẽ là một trong những tiểu đồng có mặt tại Tu viện Westminster, cùng với các cháu của Vương hậu là Lola, Eliza, Gus, Louis và Freddy.



Các biểu chương Vương thất sẽ được rước đi trước nhà vua. Hầu hết số chúng được đặt trên bàn thờ cho đến khi được sử dụng cho buổi lễ.

Lễ trao vương miện của Nhà vua vào giữa trưa (theo giờ địa phương tại London, Vương quốc Anh) sẽ là điểm nhấn của buổi lễ, với việc Tổng giám mục Canterbury đặt Vương miện Thánh Edward lên đầu ông.



Sau buổi lễ, Nhà vua và Vương hậu sẽ rời khỏi ngai vàng và tiến tới Nhà nguyện Thánh Edward phía sau bàn thờ cao của Tu viện.

Tại đây, Vua Charles sẽ cởi bỏ Vương miện của Thánh Edward và thay thế bằng Vương miện Hoàng gia trước khi tham gia đoàn rước ra khỏi tu viện khi quốc ca vang lên.

Kèn Trumpet sẽ vang lên và tiếng súng chào sẽ được bắn trên khắp Vương quốc Anh để đánh dấu thời khắc này.

19h33 - Đám rước Vương thất trở lại Cung điện Buckingham

Nhà vua và Vương hậu mới đăng quang sẽ bắt đầu lễ đăng quang trở lại Cung điện Buckingham, theo lộ trình qua Quảng trường Quốc hội, Whitehall, quanh Quảng trường Trafalgar, qua Cổng vòm Hải quân và xuống đại lộ The Mall.

Ba người con của Thân vương xứ Wales dự kiến sẽ cùng cha mẹ lên xe ngựa phía sau để tham gia lễ rước.

Khoảng 4.000 thành viên lực lượng vũ trang Vương quốc Anh và đại diện từ các quốc gia Khối thịnh vượng chung và Lãnh thổ hải ngoại của Anh sẽ tham gia.

Với chiều dài 2,3 km, tuyến đường này ngắn hơn đáng kể so với tuyến đường năm 1953 dài 6,5 km.



19h45 - Lễ chào Vương thất trong vườn cung điện

Nhà vua và Vương hậu sẽ nhận được sự chào đón từ quân đội trong khu vườn cung điện, tôn vinh vai trò mới của họ và tiếp nhận lòng trung thành của lực lượng vũ trang đối với vương miện.

20h15 - Xuất hiện trên ban công và màn diễu hành không quân

Nghi thức bay biểu diễn (fly-past) luôn là một phần không thể thiếu trong các sự kiện lớn của Vương thất Anh.

Nhà vua sẽ cùng với các thành viên khác của Vương thất đứng xem màn diễu hành máy bay từ ban công của Cung điện Buckingham. Khoảnh khắc đặc biệt này sẽ được ghi lại bởi các nhiếp ảnh gia và đài truyền hình từ khắp nơi trên thế giới.

Chủ nhật, ngày 7/5

Bữa trưa đăng quang

Hàng nghìn bữa tiệc đường phố sẽ được tổ chức trên khắp đất nước Anh để ăn mừng lễ đăng quang. Các thành viên Vương thất sẽ tham dự nhiều sự kiện khác nhau, bao gồm Công tước và Nữ công tước xứ Edinburgh ở Cranleigh, Vương nữ Anne và Phó đô đốc Tim Laurence ở Swindon.

Buổi hòa nhạc đăng quang tại Lâu đài Windsor

Khoảng 20.000 thành viên của công chúng sẽ tham dự một buổi hòa nhạc quy tụ nhiều ngôi sao tại Lâu đài Windsor, với các màn trình diễn của Take That, Katy Perry, Lionel Richie, Paloma Faith, Olly Murs, Steve Winwood và Nicole Scherzinger.

Chương trình do Hugh Bonneville dẫn chương trình, cũng sẽ có sự xuất hiện của ngôi sao Hollywood Tom Cruise, nữ diễn viên Dynasty Dame Joan Collins, nhà thám hiểm Bear Grylls và ca sĩ Sir Tom Jones qua màn hình.

Ngoài các nghệ sĩ đương đại, các ngôi sao cổ điển như Andrea Bocelli, giọng nam trung trầm xứ Wales Sir Bryn Terfel và nghệ sĩ piano Trung Quốc Lang Lang sẽ biểu diễn.

Lễ thắp đèn

Tới tối hôm Chủ nhật, sẽ có bữa tiệc ánh sáng được biên đạo ở một số cây cầu và tòa nhà lịch sử tại 10 địa điểm trên khắp Vương quốc Anh.

Thứ hai, ngày 8/5

Nhân dân Vương quốc Anh sẽ được hưởng một ngày lễ bank holiday (tạm dịch: ngày nghỉ toàn quốc ở Vương quốc Anh) vào thứ hai để tham gia sự kiện Tình nguyện lớn (The Big Help Out), nhằm mục đích truyền cảm hứng và tìm kiếm một thế hệ tình nguyện viên mới. Nhiều thành viên gia đình Vương thất sẽ tham gia vào các hoạt động suốt cả ngày, nêu bật tác động tích cực của hoạt động tình nguyện đối với cộng đồng.



Một đại diện của cung điện cho biết theo cuộc thăm dò mới nhất, ước tính có khoảng 6,5 triệu người nói rằng họ đang có kế hoạch tham gia The Big Help Out, từ nhặt rác cộng đồng đến đăng ký các hoạt động tình nguyện dài hạn với nhiều tổ chức từ thiện.



Cung điện cũng đề cập rằng mặc dù "hoàn toàn ủng hộ" sáng kiến Big Help Out vào thứ Hai, Vua Charles và Vương hậu Camilla sẽ không trực tiếp tham dự bất kỳ sự kiện nào.