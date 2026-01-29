"Lịch Tết Hôm Nay": Chưa tới Tết, nhưng lời chúc năm mới đã bắt đầu từ hôm nay

Dạo một vòng Facebook hay TikTok những ngày cuối năm, không khó để bắt gặp hình ảnh và video về tờ lịch đặc biệt mang tên "Lịch Tết Hôm Nay". Không có ngày – tháng – năm như lịch truyền thống, cuốn lịch này chỉ có duy nhất một ngày: ngày hôm nay. Chính sự khác biệt giản dị ấy đã khiến "Lịch Tết Hôm Nay" nhanh chóng nhận được sự hưởng ứng của cộng đồng mạng, trở thành nơi để nhiều người gửi gắm những lời chúc chân thành, những mong cầu ấm áp Tết này cùng với những giây phút bên cạnh gia đình, bạn bè và đồng nghiệp.

Không chỉ dừng lại ở một ý tưởng sáng tạo, "Lịch Tết Hôm Nay" còn mở ra một góc nhìn mới về những mong cầu rất khác của mùa Tết hiện đại. Khi guồng quay cuối năm ngày càng gấp gáp, Tết không còn đơn thuần là một mốc thời gian cố định, mà trở thành khoảng lặng cần thiết để mỗi người chậm lại, kết nối gần hơn với gia đình, bạn bè và đồng nghiệp, để những phút giây bên nhau thực sự trở thành khoảnh khắc đáng nhớ.

Nhiều hội nhóm trên mạng xã hội cũng đồng loạt chia sẻ thông điệp đầy cảm hứng từ "Lịch Tết Hôm Nay", như một cách nhắc nhau rằng: khi ở bên nhau trọn vẹn, Tết đã bắt đầu từ hôm nay rồi.

Góc nhìn đó cũng được phản ánh chân thực thông qua những chia sẻ giản dị của nhiều người trong một phóng sự do VTV thực hiện gần đây (độc giả có thể xem phóng sự tại ĐÂY ). Đó là mong ước có đủ thời gian để cùng vợ chồng, con cái đi chợ hoa, lưu giữ kỷ niệm đẹp đầu năm mới của gia đình trẻ, là nỗi lòng mong mỏi con cháu sum vầy của ông bà, là hy vọng về sự đủ đầy để chăm lo cho người thân của những người trẻ đi làm. Mỗi người một hoàn cảnh, nhưng sau cùng, tất cả đều gặp nhau ở một điểm chạm: trân trọng sự hiện diện của những người thân yêu trong khoảnh khắc hiện tại.

Từ những mong cầu rất đời ấy, tinh thần của "Lịch Tết Hôm Nay" tiếp tục được lan tỏa thông qua cuộc thi ảnh "Danh sách điều ước (Wishlist) ngay lúc này – Cầu gì hơn phút giây này bên nhau" trên fanpage Kênh 14 và aFamily. Tại đây, mỗi người được nói ra mong cầu của mình ngay lúc này: một bữa cơm tối cùng gia đình, một cuộc hẹn cà phê vội với hội bạn thân trước Tết, hay đơn giản chỉ là một khoảnh khắc nghỉ xả hơi giữa những bận rộn mùa cuối năm. Mỗi lời chia sẻ là một mảnh ghép cảm xúc, góp phần tạo nên bức tranh Tết ấm áp và vẹn tròn.

Được biết, "Lịch Tết Hôm Nay" và cuộc thi ảnh "Danh sách điều ước (Wishlist) ngay lúc này – Cầu gì hơn phút giây này bên nhau" là hai trong số những hoạt động nằm trong khuôn khổ chiến dịch Tết 2026 mang tên "Cầu Gì Hơn Phút Giây Này Bên Nhau" do Nestlé Việt Nam triển khai. Thông qua chiến dịch, Nestlé mong muốn truyền cảm hứng cùng người Việt trân quý hiện tại và những giây phút quý giá bên cạnh người thân yêu, để những khoảnh khắc sum vầy bình dị đều trở nên đáng nhớ cho mùa Tết này.

