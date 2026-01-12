Lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2026 của học sinh: Hà Nội nghỉ ít nhất, Quảng Ninh khiến cả nước ước ao!

Thông tin đang được quan tâm nhất lúc này là lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2026 của học sinh trên cả nước. Tính đến thời điểm hiện tại, một số địa phương đã chính thức công bố lịch nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 với thời gian nghỉ có sự chênh lệch đáng kể giữa các tỉnh, thành. Theo ghi nhận, kỳ nghỉ Tết của học sinh phổ biến kéo dài từ 11 đến 14 ngày, trong đó có địa phương cho học sinh nghỉ dài nhất lên tới hai tuần, trong khi một số nơi lại áp dụng thời gian nghỉ ngắn hơn so với mặt bằng chung.

An Giang và Lâm Đồng là hai địa phương có thời gian nghỉ Tết dài nhất, với 14 ngày liên tục từ 9/2 đến hết 22/2 (tức 22 tháng Chạp đến mùng 5 tháng Giêng).

Quảng Ninh cũng có tổng cộng 14 ngày nghỉ khi học sinh chính thức nghỉ từ 16/2 đến 28/2 và do ngày 1/3 rơi vào Chủ nhật nên đến 2/3 học sinh mới quay lại trường, trở thành địa phương cho học sinh đi học muộn nhất cả nước.

Theo ghi nhận, thời gian nghỉ có sự chênh lệch đáng kể giữa các tỉnh, thành (Ảnh: Việt Anh)

Tây Ninh cho học sinh nghỉ Tết Nguyên đán 12 ngày, từ 11/2 đến 22/2 (24 tháng Chạp đến mùng 6 tháng Giêng). Trong khi đó, TP.HCM và Cần Thơ cho học sinh nghỉ 11 ngày, từ 12/2 đến 22/2 (25 tháng Chạp đến mùng 6 tháng Giêng), còn Hà Tĩnh nghỉ từ 13/2 đến 23/2 (26 tháng Chạp đến mùng 7 tháng Giêng).

Hà Nội là địa phương cho học sinh nghỉ Tết ít nhất tính đến thời điểm hiện tại khi kỳ nghỉ chính thức kéo dài 5 ngày, từ 16/2/2026 đến 20/2/2026 (29 tháng Chạp đến mùng 4 tháng Giêng), tuy nhiên nếu tính cả 4 ngày cuối tuần trước và sau Tết thì tổng thời gian nghỉ là 9 ngày.

Trước đó, Chính phủ đã chốt lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2026 từ 14/2 đến hết 22/2 (27 tháng Chạp năm Ất Tỵ đến mùng 6 tháng Giêng năm Bính Ngọ), tổng cộng 9 ngày. Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, các địa phương được chủ động xây dựng kế hoạch năm học nhưng phải bảo đảm đủ 35 tuần thực học, trong đó học kỳ I kết thúc trước 18/1 và học kỳ II trước 31/5.