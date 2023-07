LG ThinQ: "Quản gia ảo" thấu hiểu sâu, giúp các gia đình sống trọn vẹn mỗi ngày

Sống trong một ngôi nhà thông minh, nơi mà mỗi một thiết bị đều nhanh nhạy "vượt chuẩn 30-năm" mang đến vô vàn niềm vui cho thế hệ GenZ, song đôi khi lại khiến ông bà chúng ta phải ái ngại. Làm sao để điều khiển những thiết bị "số hóa" ít nút bấm? Làm sao để lựa chọn đúng chế độ sử dụng khi có quá nhiều sự tính năng?.v.v..là một vài lo lắng thường thấy của người lớn tuổi, ngăn họ tận hưởng một cuộc sống "số hóa" mang đến sự thuận tiện vượt trội. Người trẻ tìm đến sự trợ giúp của "quản gia" LG ThinQ với mong muốn có thể nhanh chóng biến ngôi nhà thông minh trở nên thân thiện hơn với người lớn tuổi để chuyện tưởng khó lại "hóa dễ".



Thước phim quay nhanh mà LG đã thực hiện sẽ chứng minh cho bạn thấy "phép thuật" diệu kỳ của ThinQ mang lại nhiều ích lợi cho cuộc sống của chúng ta như thế nào. Vừa "để mắt" để khắc phục những lỗi nhỏ, ThinQ còn thấu hiểu và chiều lòng mọi ý muốn của thành viên trong nhà. Cùng tìm hiểu xem kể từ khi có sự xuất hiện của ThinQ – quản gia không thể thiếu của thời đại công nghệ, gia đình bạn tận hưởng cuộc sống như thế nào nhé!

LG ThinQ giúp các thành viên trong gia đình bạn sát lại gần nhau hơn.

Mùa hè là thời điểm các bạn nhỏ được tự do bày trò chơi, tự do đón xem những bộ phim yêu thích, tự do nấu nướng món ăn theo công thức độc lạ được bày trên #LearnOnTikTok…và vì thế mà cũng là mùa "thả" đầu óc ở khắp nơi nên quên đóng kín tủ lạnh… Đôi khi may mắn kịp thời khắc phục lỗi lầm, nhưng đôi khi các bạn nhỏ phải nhìn cảnh chia tay với nhiều món ăn yêu thích vì tủ bị thất thoát hơi lạnh nghiêm trọng. Ở nhà với các cháu mùa này đúng là thử thách của ông bà rồi! Nhưng may sao có ThinQ gửi ngay chiếc tin đến người lớn để cứu nguy tình hình.



Hãy để LG ThinQ làm tròn vai người "quản gia" của gia đình bạn khi thông báo cả những tình huống dù nhỏ nhất như nhắc đóng cửa tủ lạnh.

Phân loại đồ dùng và chọn chế độ làm sạch quần áo đôi khi còn khiến chúng ta lăn tăn huống chi là ông bà hay con trẻ trong nhà. Thế nhưng vì có ThinQ sẵn đó nên mọi chuyện được giải quyết đơn giản hơn bao giờ hết. LG ThinQ có thể giúp các thành viên trong gia đình khởi động máy giặt nhanh chóng chỉ với 1 nút chạm. Ông bà chỉ cần phân loại đồ dùng theo màu sắc, còn lại thiết bị sẽ giải quyết mọi tác vụ phức tạp khác. À, các thành viên trẻ tuổi đừng quên giúp ông bà chuyển quần áo đã được làm sạch lên lồng sấy LG WashTower để mọi thứ theo đúng như kế hoạch nhé!



LG ThinQ hỗ trợ ông bà công việc giặt giũ để chiếc áo sơ mi ba thích được giặt sạch tinh tươm, sẵn sàng cho dịp quan trọng sắp tới.

Không chỉ có việc nhà khiến ông bà đau đầu mà đôi khi còn có cả những khoảnh khắc "trẻ con" giành nhau chiếc TV để xem chương trình yêu thích nữa. LG ThinQ xuất hiện như một "trọng tài hòa giải" biến phút căng thẳng này trở thành khoảnh khắc phá lên cười đến lạ. Với ứng dụng LG ThinQ trên điện thoại, ông bà hoàn toàn có thể chuyển kênh TV dễ dàng mà không cần điều khiển cầm tay. Phen giải nguy khó đoán này tin chắc sẽ giúp cho các thành viên trong gia đình được dịp kết nối với nhau hơn.



LG ThinQ còn có khả năng khiến cho mọi khoảnh khắc nhỏ nhất trong gia đình đều tạo ra niềm vui.

Việc nhà cũng đã xong, những khoảnh khắc khó đỡ cũng đã có giải pháp, cả gia đình đã có thể an tâm để lên đường du hí, vui hè thả ga. Nhưng… đời không như là mơ. Còn một tình huống đau đầu nữa cần sự trợ giúp của LG ThinQ khi cả nhà quên tắt điều hòa. Nếu như cứ ôm khư khư nỗi lo hóa đơn tiền điện tháng này tăng cao vì sự bất cẩn này thì chắc chắn chuyến đi chơi sẽ kém vui đây…Thế là phải nhờ đến "quản gia" LG ThinQ ra tay tắt ngay thiết bị từ xa một cách dễ dàng.



LG ThinQ - "Quản gia ảo" thấu hiểu sâu giúp gia đình bạn nâng tầm chất lượng cuộc sống.

Với sự giúp sức của LG ThinQ, tin chắc rằng các thế hệ trong gia đình bạn sẽ kết nối, gần gũi với nhau hơn. Chẳng còn những khoảnh khắc "xịt keo" khi ông bà bối rối không biết sử dụng thiết bị như thế nào hay những tình huống dở khóc dở cười vẫn thường thấy ở nhà vì đã có LG ThinQ trong tay, sống trọn hơn mỗi ngày.



Hãy thử khám phá ngay cách "quản gia ảo" LG ThinQ thay bạn quán xuyến, chu toàn mọi công việc nhà để mỗi khoảnh khắc bạn được trở về ngôi nhà chỉ còn là thời gian nghỉ ngơi, thư giãn, hạnh phúc bên gia đình thân yêu.

"Đừng quên nhập mã "THINQ15" khi mua hàng để được giảm giá lên đến 50% áp dụng cho tất cả các sản phẩm ThinQ (03/07 - 31/07).

Tìm hiểu thêm LG ThinQ và tải ngay ứng dụng tại đây!