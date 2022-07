Lệnh trừng phạt khiến hàng loạt công ty dừng hoạt động tại Nga

Tại Nga, do ảnh hưởng của các lệnh trừng phạt, hàng loạt công ty đã tạm dừng hoạt động hoặc rời khỏi Nga. Mới đây nhất, Tetra Pak, nhà cung cấp các giải pháp chế biến và đóng gói thực phẩm đa quốc gia cho biết sẽ rút khỏi thị trường Nga sau 62 năm.



Dạo một vòng quanh các siêu thị Nga, có thể dễ dàng nhận ra nhiều sản phẩm có bao bì trắng trơn một mặt, phần còn lại cũng chỉ in thông tin cơ bản. Ngành công nghiệp bao bì của Nga đang gặp khó khăn dưới tác động của các lệnh trừng phạt, sự thiếu hụt nguồn cung đã dẫn đến việc các hộp nước trái cây thường được có màu sắc sặc sỡ giờ đây chỉ được in ấn sơ sài. Đây là một ví dụ điển hình về cách chuỗi cung ứng bị ảnh hưởng từ cuộc xung đột giữa Nga - Ukraine.

Bà Margarita Simonyan - Tổng biên tập kênh truyền hình RT nói: "Một hộp nước trái cây trước đó được in màu, nhưng giờ nó có màu trắng, bởi chúng tôi đã hết mực in. Các công ty sản xuất mực in đã rời khỏi Nga, sắp tới là cả các công ty bao bì nữa. Tôi đã mua hộp nước trái cây 2 tuần trước, nhưng có lẽ sắp tới sẽ không còn những hộp nước như thế này nữa".

Từ tháng 3, Tetra Pak đã đình chỉ tất cả các khoản đầu tư và dự án mới ở Nga và giới hạn hoạt động trong các mặt hàng thực phẩm thiết yếu. Đây cũng là nỗ lực nhằm giảm thiểu tác động đến khách hàng và các nhân viên. Tuy nhiên, đến nay tình hình cũng không mấy khả quan hơn. Tetra Pak sẽ chuyển giao quyền sở hữu cho một công ty khác, công ty này sẽ hoạt động độc lập dưới cái tên mới và không trực thuộc Tetra Pak. Như vậy, sau 62 năm, Tetra Pak đã gia nhập vào danh sách hàng loạt công ty rút khỏi thị trường Nga.