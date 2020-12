Lên mạng "quẹt" tìm trai trẻ, người vợ trung niên bật khóc nức nở sau 1 câu nói của người tình rồi vội vàng gọi chồng con đến đón

Ngày 9/12, trang ETToday đưa tin về một sự việc đang được cư dân mạng quan tâm. Một người phụ nữ trung niên đã lén tìm người tình trẻ qua các ứng dụng hẹn hò trực tuyến, cuối cùng lại vội vàng thông báo chồng con đến rước

Được biết người phụ nữ 44 tuổi đang sống cùng chồng con tại thành phố Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang (Trung Quốc). Trong một lúc chán chường vì chồng không quan tâm, cộng thêm tính cách ham vui, người vợ đã lén chồng sử dụng ứng dụng hẹn hò và quen biết với một chàng trai 22 tuổi.

Sau khi trò chuyện, biết chàng trai này cũng sống tại thành phố Hàng Châu, người phụ nữ quyết định hẹn gặp mặt và sau đó chính thức qua lại với đối phương. Trong ngày đầu tiên gặp mặt, cả hai đã nói chuyện rất ăn ý như đã quen biết từ lâu. Điều này khiến người vợ thêm phấn khích và tin hành động của mình là đúng đắn. Ngay trong ngày đầu tiên gặp gỡ đó, cả hai đã phát sinh quan hệ giường chiếu.

Chàng trai trẻ giới thiệu mình đến từ Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc), gia sản lên đến hàng chục triệu NDT, gia đình nhiều đời kinh doanh khách sạn nhưng bản thân anh ta chỉ thích đi du lịch khắp nơi. Mỗi chuyến du lịch xa nhà, anh ta chỉ ở những khách sạn có giá 2000 - 3000 NDT/đêm (khoảng 7 triệu - 10,6 triệu VND).

Gã nhân tình 22 tuổi.

Trong lúc mặn nồng, hắn đã cho người vợ một lời hứa: "Đợi đến khi chúng ta chính thức ở bên nhau, anh sẽ để em làm chủ chuỗi khách sạn nhà anh". Chính vì lời hứa này và nhiều lời nói ngon ngọt khác mà khi hắn hỏi mượn 7.500 NDT (hơn 26,5 triệu VND) vì chuyện gấp, người vợ đã ngay lập tức chi tiền cho người tình. Thậm chí, hắn còn hẹn sẽ trả lại gấp 3 lần số tiền đã mượn.

Tuy nhiên, 3 ngày sau khi chuyển tiền cho nhân tình trẻ, người vợ mới cảm thấy bất an. Cô quyết định tìm nhân tình hỏi chuyện thì gặp phải thái độ lạnh lùng của hắn. Gã nhân tình trẻ lật mặt 180 độ khi liên tục than mình không còn tiền, thậm chí mỉa mai châm chọc cô, than trách bản thân đã làm sai khi lên giường mới một phụ nữ hơn 40 tuổi.

Sau đó, 2 bên phát sinh cự cãi và xô xác, cuối cùng đều bị đưa đến đồn cảnh sát. Tại đây, cảnh sát kiểm tra thì phát hiện trong ví điện tử của gã nhân tình có khoảng 4.000 NDT (khoảng 14 triệu VND) nên đã đề nghị hắn chuyển tiền trả cho người phụ nữ kia.

Người vợ (trái) và nhân tình trẻ tuổi (phải) tại đồn cảnh sát.

Nhưng, lúc này hắn không cam tâm nên đã hét to với người vợ: "Tôi bị AIDS". Vừa nghe xong lời này, người phụ nữ liền sợ hãi đến mức gục xuống khóc thảm thiết tại đồn cảnh sát. Sau đó, cô vội vàng gọi điện cho chồng con đến rước mình.

Cuối cùng, cảnh sát đã làm rõ được vấn đề, gã trai trẻ thừa nhận đã nói dối về sức khỏe chỉ vì muốn dọa đối phương.

Hiện tại, sự việc đang được cộng đồng mạng quan tâm, không ít người muốn biết kết cục của người vợ 44 tuổi sau khi chồng con cô ta biết chuyện ngoại tình và bị lừa này.

Hiện tại gã trai trẻ đã bị bắt tạm giam.

Nguồn: ETToday