Lên kế hoạch cho cuộc sống sau dịch Covid-19: Khi nào có thể đi du lịch AN TOÀN?

Khi nào là thời điểm an toàn để có một chuyến du lịch?

Có một điều chắc chắn cho câu hỏi này sẽ là khi nào cả thế giới hết dịch Covid-19, khi ấy toàn cầu đảm bảo an toàn tuyệt đối không bị lây nhiễm bởi căn bệnh chưa có thuốc cũng như vắc-xin điều trị này. Nhưng khi nào mới hết dịch, đâu là dấu hiệu hết dịch thì không phải ai cũng nắm rõ.

Theo UsaToday, dưới đây là 3 điều chắc chắn phải xảy ra trước khi du khách tự do, thoải mái đi trên máy bay, đáp xuống những vùng biển cũng như tận hưởng cuộc sống trong những khách sạn sang chảnh, đắt đỏ tại một nơi xa:

1. Bộ Ngoại giao phải dỡ bỏ tư vấn du lịch cấp 4

Vào ngày 19 tháng 3, chính phủ đã đưa ra một cảnh báo để tránh tất cả các chuyến du lịch quốc tế vì dịch Covid-19. Điều đó có nghĩa là chính phủ cần phải hủy bỏ cảnh báo cho khách du lịch để bất cứ ai cũng cảm thấy thoải mái, an toàn nhất khi đặt bất cứ loại chuyến đi nào.

2. Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC), Bộ Y tế Việt Nam phải đưa ra thông báo rõ ràng

CDC thường không đưa ra lời khuyên hay hạn chế cho việc đi lại ở Mỹ và điều này có thể làm tăng nguy cơ lây lan virus trong cộng đồng. Nhưng một khi có thông báo về lời khuyên đi lại du lịch, khách du lịch có thể tiếp tục lên kế hoạch cho kỳ nghỉ hè của mình.

Ở nước ta, khi chưa có thông báo chính thức của Bộ Y tế thì việc đi du lịch trong nước cũng như du lịch quốc tế là điều mọi người không nên làm lúc này. Nhất là khi chúng ta đang trong thời gian thực hiện cách ly toàn xã hội thì càng cần thực hiện sát sao hơn. Khi đã trong thời gian an toàn, thông báo chính thức từ Bộ Y tế là điểm then chốt mà công dân Việt Nam không thể bỏ qua.

3. Tổ chức Y tế Thế giới WHO cần đưa ra ý kiến cụ thể về việc khi nào có thể an toàn đi du lịch

Ý nghĩa từ các cảnh báo của WHO rất rõ ràng: Ở nhà. Theo dõi trang web của WHO để nắm bắt những thay đổi liên tục. Khi bạn thấy WHO nới lỏng việc đi du lịch, có lẽ đã đến lúc bạn lên kế hoạch cho chuyến du lịch tiếp theo của mình.

Tuy nhiên, đừng quên, chỉ cần một trong 3 điều này có khuyến cáo an toàn khi đi du lịch thì được coi là chưa đủ điều kiện. Muốn an toàn tuyệt đối, bạn cần có thông báo của cả 3 cơ quan tổ chức này cho một chuyến du lịch thực sự thoải mái và suôn sẻ.

Khi các lớp học tiếp tục và bạn có thể ngồi thoải mái trong các nhà hàng một lần nữa, mọi thứ dường như đã trở lại bình thường và bạn có thể an toàn để đi du lịch.

Các dấu hiệu khác cho thấy bạn "sẽ ổn thôi" khi đi du lịch

Trường học và doanh nghiệp mở cửa trở lại

Khi các lớp học tiếp tục và bạn có thể ngồi thoải mái trong các nhà hàng một lần nữa, mọi thứ dường như đã trở lại bình thường và bạn có thể an toàn để đi du lịch. Trung Quốc đã thực hiện điều đó và tại thời điểm này, Ý đã lên kế hoạch mở lại các điểm du lịch của mình vào đầu tháng 4.

"Một khi tất cả những điều này được đưa ra, cuộc sống sẽ tiếp tục bình thường và việc đi lại sẽ an toàn trở lại", Chantelle Kern, CEO của The Italian On Tour, một nhà điều hành tour du lịch Canada cho biết.

Đại lý du lịch bắt đầu loan tin những chuyến bay

Cố vấn du lịch sẽ làm hầu hết mọi thứ cho bạn, nhưng hơn bất cứ điều gì họ muốn bạn có chuyến du lịch an toàn tuyệt đối. "Sức khỏe và sự an toàn của khách hàng là mối quan tâm lớn nhất của chúng tôi", Betsy Ballco, người sáng lập Euro Travel Coach nói. Cô bị ám ảnh bởi bản đồ ổ dịch Covid-19 từ Đại học Johns Hopkins. Và cho đến nay, cô ấy chưa sẵn sàng để bắt đầu đặt phòng một lần nữa. "Sẽ mất khá nhiều thời gian trước khi mọi người đi du lịch trở lại an toàn," cô nói.

Cố vấn du lịch sẽ làm hầu hết mọi thứ cho bạn, nhưng hơn bất cứ điều gì họ muốn bạn có chuyến du lịch an toàn tuyệt đối.

Khi bạn có thể mua bảo hiểm du lịch

Nhiều công ty bảo hiểm du lịch đã ngừng chính sách bán hàng sau khi dịch Covid-19 bùng phát. Một số bổ sung hạn chế mới ra đời, đặc biệt là về chính sách "hủy bỏ vì bất kỳ lý do nào", Phil Sylvester, phát ngôn viên của World Nomads, một công ty bảo hiểm du lịch, nói. Khi các nhà cung cấp bảo hiểm du lịch tiếp tục cho phép mua hợp đồng, điều đó có nghĩa là an toàn khi đi du lịch.

Khi nào tất cả những điều đó sẽ xảy ra?

Ít nhất là 3 tháng nữa, theo các mô hình dự đoán sự phát triển bởi nhóm đánh giá rủi ro du lịch của G1G.com, một công ty công nghệ bảo hiểm có trụ sở tại San Jose, California. "Chúng tôi đang nói với khách hàng của mình để tránh du lịch không cần thiết trong thời điểm hiện tại", phát ngôn viên Rachel Coen nói.

Stan Sandberg, người đồng sáng lập của TravelInsurance.com, cho biết việc mua bảo hiểm cũng có thể là một hồi chuông đáng tin cậy. "Chúng tôi đang thấy những lợi ích rõ ràng của việc mua bảo hiểm chủ yếu phục vụ cho các chuyến du lịch sau ngày 1 tháng 8, và nhiều chính sách bảo hiểm phục vụ cho du lịch vào năm 2021," ông nói.

Ít nhất là 3 tháng nữa, có lẽ đó là thời điểm bạn có thể an toàn đi du lịch được nhận định bởi các mô hình dự đoán sự phát triển bởi nhóm đánh giá rủi ro du lịch của G1G.com

Dấu hiệu không an toàn để có chuyến du lịch trong thời gian tới

Mở lại các điểm du lịch

"Điều đó có liên quan nhiều đến kinh tế và lo lắng về lợi nhuận hơn là an toàn", Courtney Kansler, nhà phân tích tình báo y tế cao cấp tại WorldAware, một công ty quản lý rủi ro có trụ sở tại Annapolis, Maryland nói. Mặc dù những sự kiện này có thể được chào đón bằng sự phô trương, nhưng điều đó không có nghĩa là không có nguy cơ lây nhiễm.

Không có thêm trường hợp mắc bệnh Covid-19

Ngay cả khi một quốc gia cụ thể báo cáo không có trường hợp nhiễm mới, khách du lịch vẫn đi qua các sân bay với hàng ngàn người khác và nguy cơ nhiễm bệnh vẫn không thể loại trừ.

Khi các chính trị gia đánh giá

Thay vì nghe ngóng thông tin kiểu này, hãy chú ý đến lời của các quan chức y tế. "Họ là những chuyên gia. Khi họ cảm thấy thời gian nào là an toàn, họ sẽ dỡ bỏ các hạn chế đối với du lịch quốc tế", Alison Hickey, chủ tịch của Kensington Tours nói.

(Nguồn: Usatoday/Telegraph)