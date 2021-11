Lên Facebook kêu gọi từ thiện, chiếm đoạt hơn 2,5 tỷ đồng

Ngày 15/11, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị đang tạm giữ hình sự đối tượng Trần Văn Dũng (25 tuổi, trú tại xã Việt Đoàn, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh) để điều tra, làm rõ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.



Đối tượng Dũng và thủ đoạn lừa đảo từ thiện trên mạng xã hội facebook.

Theo điều tra ban đầu, từ tháng 5/2021, khi biết có nhiều hội nhóm có hoạt động từ thiện trên mạng xã hội facebook, đối tượng Trần Văn Dũng đã nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản. Dũng sử dụng các tài khoản facebook ảo rồi đồng loạt đăng tải đăng tải các bài viết kèm theo hình ảnh về các cháu bé mắc nhiều bệnh bẩm sinh, bệnh hiểm nghèo hoặc các thai nhi xấu số đang cần tiền để điều trị, mua hòm chôn cất lên nhiều hội nhóm trên mạng xã hội. Các bài viết đó đã thu hút hàng nghìn lượt thích, hàng trăm lượt bình luận và chia sẻ của các mạnh thường quân, nhà hảo tâm.

Thông qua những bình luận của cộng đồng mạng, Dũng đã chủ động nhắn tin cho các nhà hảo tâm thông qua ứng dụng Messenger để trò chuyện với danh nghĩa là đại diện của các tổ chức từ thiện, đưa các thông tin sai sự thật về nguồn gốc của các hoàn cảnh, cá nhân. cộng đồng mạng xã hội tin đó là sự thật, rồi chuyển tiền cho Dũng.

Toàn bộ số tiền kêu gọi đều được Dũng đề nghị chuyển vào tài khoản ngân hàng của mình. Sau khi các mạnh thường quân, nhà hảo tâm chuyển tiền cho Dũng, đối tượng này lập tức rút tiền mặt để tiêu xài hoặc chuyển đến các tài khoản khác của người thân.

Với những tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 11/11, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã phối hợp Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An tiến hành bắt giữ Trần Văn Dũng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Khám xét chỗ ở của đối tượng tại tỉnh Bắc Ninh, công an thu giữ 2 điện thoại di động, 3 thẻ ngân hàng, 1 máy tính xách tay và 197 triệu đồng.

Quá trình điều tra, công an xác định, từ tháng 5/2021 đến thời điểm bị bắt, Dũng đã lừa đảo thông qua việc kêu gọi từ thiện và chiếm đoạt tiền của hàng nghìn bị hại trên khắp cả nước, trong đó có một số nhà hảo tâm tại tỉnh Nghệ An với số tiền mỗi bị hại từ vài trăm nghìn đồng đến hàng chục triệu đồng.

Chỉ trong vòng chưa đầy 6 tháng (từ 5/2021 đến 11/11/2021) bằng thủ đoạn trên, Dũng đã chiếm đoạt với tổng số tiền hơn 2,5 tỷ đồng.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.