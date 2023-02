“Lên dây cót” cho Lễ tình nhân với cặp đồng hồ đôi Gong Hyo Jin đeo trong ngày cưới và 3 lựa chọn hấp dẫn khác

Piaget Polo Date

Không có nhiều hình ảnh về đám cưới đình đám diễn ra tháng 10 năm ngoái, nên cặp đồng hồ trong bức ảnh hiếm hoi được Gong Hyo Jin đăng tải trong ngày cưới ngay lập tức gây chú ý. Đây là hai mẫu đồng hồ Polo Date có tổng trị giá gần 700 triệu đồng đến từ thương hiệu Thụy Sĩ Piaget, nổi tiếng với những bộ trang sức lãng mạn và các thiết kế đồng hồ siêu mỏng.

Ảnh: Instagram @rovvxhyo

Kevin Oh lựa chọn phiên bản bằng vàng với mặt số xanh lá óng ả, trong khi "nữ hoàng phim hài tình cảm" hài lòng với phiên bản vỏ thép, mặt xanh dương với cọc số nạm kim cương. Hài hòa giữa phong cách thời thượng, thanh lịch và tinh thần năng động, bộ sưu tập Polo Date nhanh chóng chinh phục thế hệ người trẻ thành công và có gu thẩm mỹ tinh tế.

Patek Philippe Aquanaut

Có mức giá gần gấp rưỡi, nhưng thật khó để không dao động trước cặp đồng hồ thể thao Patek Philippe Aquanaut tông màu đen - trắng này. Thiết kế của Nautilus gây ấn tượng mạnh với viền bezel bát giác tương tự dòng đồng hồ Nautilus nổi tiếng.

Ngoài danh tiếng của nhà chế tác, Aquanaut được ưa chuộng để đeo "đôi" vì catalogue phong phú cho cả nam và nữ, kiểu dáng thể thao thanh lịch, dễ phối. Trong bộ sưu tập đương đại của hãng, khách hàng có nhiều lựa chọn theo cặp màu trung tính, màu nâu chocolate hay xanh khaki...

Chopard Alpine Eagle

Nếu đồng hồ vỏ thép hiện đại vẫn là ưu tiên hàng đầu, bạn không nên bỏ qua bộ sưu tập Alpine Eagle của Chopard. Với ngoại hình vừa mạnh mẽ, vừa thanh thoát lấy cảm hứng từ loài đại bàng thống trị đỉnh tuyết Alps, chiếc đồng hồ từ thương hiệu Thuỵ Sĩ gợi nhắc sự táo bạo và quyết đoán trong tình yêu. Bên cạnh chất thép độc quyền, bắt sáng đẹp mắt hơn thép thường và thân thiện với làn da, Alpine Eagle có thêm các phiên bản làm từ vàng, vàng hồng và gắn kim cương lộng lẫy.

Dịp Valentine này, bạn có thể cân nhắc bổ sung thêm vào danh sách quà tặng cặp nhẫn hoặc vòng tay Chopard Ice Cube dành cho mọi giới tính, mang thiết kế đồng điệu với đồng hồ.

Ảnh: Chopard

Vacheron Constantin Patrimony

Thiết kế tinh tế, "less is more" và tỉ mỉ trong từng chi tiết từ Vacheron Constantin chắc chắn sẽ gây hứng thú cho người yêu thích vẻ đẹp cổ điển và phong cách sống tối giản. Dựa trên những đường tròn hoàn hảo, Patrimony chỉ giữ lại những yếu tố cơ bản nhất của một chiếc đồng hồ, không có đến một chi tiết thừa.

Ảnh: Vacheron Constantin

Với nhiều lựa chọn dành cho cả hai giới, bộ sưu tập đem đến cho các cặp đôi nhiều sự kết hợp thú vị, như cặp Patrimony mặt số xanh đêm sâu thẳm (deep blue) trang bị bộ chuyển động lên cót tự động cao cấp.