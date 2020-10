Lee Byung Hun - Châu Đông Vũ thắng lớn ở lễ trao giải điện ảnh Châu Á, "Ký sinh trùng" cũng được gọi tên

Lễ trao giải Điện ảnh Châu Á lần thứ 14 năm 2020 vừa diễn ra với chiến thắng thuộc về những gương mặt quen thuộc.

Ký sinh trùng tiếp tục thắng lớn với giải Phim hay nhất. Đây là kết quả được dự đoán từ trước vì đến cả Oscar mà Ký sinh trùng còn chiến thắng thì việc bộ phim này càn quét Lễ trao giải Điện ảnh Châu Á cũng là điều dễ hiểu.

"Ký sinh trùng" thắng lớn tại lễ trao giải lần này.

Ở 1 diễn biến khác, Châu Đông Vũ xuất sắc mang về giải thưởng Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất, còn Dịch Dương Thiên Tỉ thì được vinh danh trong hạng mục Diễn viên mới xuất sắc nhất. Bộ phim giúp Dịch Dương Thiên Ti - Châu Đông Vũ giành chiến thắng chính là Em của thời niên thiếu.

Châu Đông Vũ.

Dịch Dương Thiên Ti.

Lee Byung Hun.

Trước đó, Em của thời niên thiếu đã chiến thắng đến 8 giải ở lễ trao giải Kim Tượng. Cải biên từ tiểu thuyết cùng tên của Cửu Nguyệt Hi, Em của thời niên thiếu xoay quanh 2 thiếu niên trải qua những biến cố bất ngờ trước đêm thi Đại học, cuộc sống thanh xuân vườn trường của họ không còn bình yên ngay ở thời điểm đó.

Họ đã phải nương tựa, bảo hộ lẫn nhau để trưởng thành. Nội dung phim không phải là thể loại thanh xuân vườn trường tươi đẹp, mà đầy những mảng màu tối, chứa đựng sự day dứt xót xa.

Những hình ảnh xuất hiện trong bộ phim "Em của thời niên thiếu".

Trần Niệm (Châu Đông Vũ) là 1 cô gái hướng nội, ở trường trung học cô được biết đến như học sinh xuất sắc, chỉ tâm tâm niệm niệm nỗ lực ôn tập để thi vào một trường Đại học tốt. Rồi đến ngày kia, bạn học cùng lớp của Trần Niệm nhảy lầu, từ đó những chuyện không hay ho cũng dồn dập hé lộ. Trong thời khắc cô độc nhất, thiếu niên Bắc Dã (Dịch Dương Thiên Tỉ) đã xuất hiện trong cuộc đời Trần Niệm.

Bên cạnh đó, Lễ trao giải Điện ảnh Châu Á lần thứ 14 còn vinh danh Lee Byung Hun với hạng mục Nam chính xuất sắc nhất. Roy Kase (Phim To the ends of the earth) nhận giải Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất, Kha Thục Cần (Phim Dương Quang phổ chiếu) nhận giải Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất. Ngoài ra, với tác phẩm Thiên trường địa cửu, đạo diễn Vương Tiểu Soái đã xuất sắc nhận về giải Đạo diễn xuất sắc nhất.