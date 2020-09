Lễ tưởng niệm Chadwick Boseman: Dàn sao Black Panther và Chủ tịch Marvel Studios đến dự, cùng gia đình đưa tiễn huyền thoại

Theo tin từ tờ The Sun, bạn bè thân thiết cùng đồng nghiệp đã đến dự lễ tưởng niệm kín đáo gia đình tổ chức để đưa tiễn huyền thoại của làng điện ảnh thế giới Chadwick Boseman về nơi an nghỉ cuối cùng. Buổi lễ được diễn ra tại bờ biển ở Malibu, California vào ngày 5/9 với quy mô nhỏ, vô cùng kín đáo để đảm bảo an toàn mùa dịch và theo nguyện vọng của gia đình.

Dailymail cho hay, dàn minh tinh Michael B. Jordan, Lupita Nyong'o, Winston Duke của siêu phẩm Black Panther cùng Chủ tịch của Marvel Studios - ông Kevin Feige đã đến chia buồn cùng gia đình và đặc biệt là vợ của tài tử quá cố - nữ nghệ sĩ Taylor Simone Ledward.

Hình ảnh hiếm hoi trong lễ tưởng niệm kín đáo tiễn đưa Chadwick Boseman.

Một nghệ sĩ tài năng của thế giới đã ra đi mãi mãi. Tạm biệt Chadwick Boseman!

The Sun cho hay, lễ tưởng niệm được tổ chức khá đơn giản ở bãi biển, nhạc đưa tiễn được chơi bằng nhạc cụ truyền thống trống thép. Một chiếc bàn để di ảnh của cố diễn viên cũng tràn ngập hoa tang từ khắp nơi gửi đến.

Michael B. Jordan, Lupita Nyong'o đến tiễn đưa.

Winston Duke cũng có mặt.

Chủ tịch của Marvel Studios - ông Kevin Feige âm thầm đến.

Taylor Simone Ledward và Chadwick Boseman bí mật kết hôn từ lâu nhưng đến khi nam tài tử qua đời, gia đình mới hé lộ thông tin này.

Trước đó, thành phố Anderson - quê nhà của tài tử Black Panther cũng đã tổ chức một buổi lễ tưởng niệm công khai vào ngày 3/9 vừa qua để tạo cơ hội cho người hâm mộ khắp nơi đến đưa tiễn Chadwick.

Quê nhà đã tổ chức lễ tưởng niệm công khai để người hâm mộ có thể đến tiễn đưa nam tài tử Chadwick Boseman.

Nguồn: The Sun, Dailymail