Lê Tùng Vân vẫn tập trung đệ tử tới "Tịnh thất Bồng lai" hành lễ trang trọng, thậm chí được tế sống dù đang bị khởi tố

Trong clip xuất hiện trên kênh Youtube của Nhị Nguyên - đệ tử ông Vân mới đây, mọi người tại "Tịnh thất" đã có buổi lễ mừng tuổi "thầy ông nội". Được biết, đây là hoạt động thường niên của cơ sở thờ tự này mỗi dip Tết đến.

Trong đoạn clip, ông Vân sẽ ngồi (hoặc nằm võng), phía trước là bát hương, lễ vật. Sau đó, các đệ tử từng người xuất hiện "tế sống", hành lễ, tặng quà cho ông Vân với lời lẽ rất trang trọng.

Ông Lê Tùng Vân được "con nhang đệ tử" chúc Tết trịnh trọng

Theo tìm hiểu, do năm nay kinh tế khó khăn hơn nên đồ dâng lên "thầy ông nội" không được hoành tráng như các năm trước.

Đáng chú ý, trong lời chúc Tết ông Lê Tùng Vân, có người còn hết lời ca ngợi ân đức của ông này, thậm chí còn khẳng định muốn ở lại "Thiền am" để phục vụ thầy ông nội:

"Cha mẹ chỉ cho thể xác, cha mẹ không hiểu nhiều về đạo đức, chúng con cần có thầy để khai mở tâm hồn, từ vô minh đến minh triết.

Mình đã đi hơn nửa đời người rồi. Không có người giả tu nào kiên nhẫn như vậy đâu, chỉ có người tu thật thôi, Mình sẽ tiếp tục đi hoài, đi mãi trên con đường vũ trụ mênh mông".

Nhiều người "tế sống" ông Vân với lời lẽ ca ngợi hết lời

Hiện clip này đang gây tranh cãi gay gắt trên mạng xã hội. Bởi lẽ nhiều ý kiến cho rằng, ba đệ tử đã bị tạm giam, một người bị cấm cung tại nơi cư trú sẽ giúp cho "Tịnh thất Bồng lai" phải e dè, sợ sệt không có động thái gì nữa nhưng "thầy ông nội" lại vẫn muốn làm rùm beng, liên tục nhắc đến chuyện kinh tế eo hẹp, "Tịnh thất" xơ xác tiêu điều vì thiếu vắng người, ẩn ý mình là nạn nhân của những lùm xùm thời gian gần đây.

Theo Cơ quan CSĐT Công an huyện Đức Hòa, thời gian qua các cơ quan của tỉnh Long An nhận nhiều đơn tố cáo của tổ chức, cá nhân về hành vi sai phạm của một số trường hợp sinh sống tại hộ bà Cao Thị Cúc (SN 1960, ngụ ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa) nơi tự xưng là “ Tịnh thất Bồng lai”, hiện nay là “Thiền am bên bờ vũ trụ”.

Các đơn thư tố cáo của người dân đa phần bức xúc các hoạt động lợi dụng tu tại gia, nuôi dưỡng trẻ mồ côi, cơ nhỡ để kêu gọi từ thiện; Lợi dụng quyền tự do dân chủ để xâm phạm lợi ích của tổ chức, cá nhân, loạn luân… gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự tại phương.

Đến ngày 7-1-2022, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đức Hòa, tỉnh Long An đã ra quyết định khởi tố 4 bị can ngụ tại “Thiền am bên bờ vũ trụ” ở ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa về tội danh “Lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, tổ chức, cá nhân” quy định tại điều 331 Bộ luật hình sự năm 2015, gồm: Lê Tùng Vân (SN 1932), Lê Thanh Hoàn Nguyên (SN 1990), Lê Thanh Nhất Nguyên (SN 1991), Lê Thanh Trùng Dương (SN 1995).

Trong 4 bị can bị khởi tố, cơ quan công an bắt tạm giam 3 bị can: Lê Thanh Hoàn Nguyên, Lê Thanh Nhất Nguyên, Lê Thanh Trùng Dương. Riêng bị can Lê Tùng Vân bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú.

https://afamily.vn/le-tung-van-van-tap-trung-de-tu-toi-tinh-that-bong-lai-hanh-le-trang-trong-tham-chi-duoc-te-song-du-dang-bi-khoi-to-20220205101543504.chn