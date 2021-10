Lê Tùng Vân "Tịnh thất Bồng Lai" nói gì về cáo buộc bắt cóc, dụ dỗ Diễm My khiến cha mẹ nữ sinh phải cầu cứu trên sóng livestream?

Trong chia sẻ mới nhất về vụ việc nữ sinh Diễm My - người từng khiến "Tịnh thất Bồng Lai" đại náo, ông Lê Tùng Vân khẳng định mình không lôi kéo, dụ dỗ cô gái này.

Vụ Tịnh thất Bồng Lai: Ông Lê Tùng Vân nói gì về cáo buộc dụ dỗ Diễm My - nữ sinh khiến cha mẹ khóc ròng cầu cứu

Ông Vân khẳng định: "Chuyện cô Diễm My cô ý đi tu, muốn biết chuyện tình riêng bên trong thì phải hỏi riêng cô Diễm My. Muốn biết tại sao cô Diễm My bỏ nhà đi tu thì không thể hỏi thầy được. Bởi vì thầy có trong cuộc đâu, phải hỏi cô Diễm My chứ.

Cô có ẩn tình gì, cô có gì xích mích với mẹ của cô, với ba của cô? Chứ hỏi thầy, đổ thừa thầy dụ dỗ, làm sao dụ dỗ được? Làm sao mà thầy đủ tiền bạc, cơ sở vật chất để dụ dỗ cô Diễm My được?".

Ông Lê Tùng Vân khẳng định không có chuyện dụ dỗ hay bắt cóc Diễm My

Đồng thời, ông Lê Tùng Vân cho rằng, mình đã làm giấy tạm trú cho cô Diễm My nên không thể gọi là bắt cóc được.

Ông này cho biết: "Diễm My tu ở đây là do em nó thấy mấy đứa nhỏ được thầy giáo dục có lễ phép, có tài năng, đậu 2 năm liền "Thách thức danh hài". Rồi Diễm My nó thích, nó thấy chỗ có tài, nó thích, nó tu chứ làm sao mà thầy dụ nó được.

Thầy cho Diễm My ở, thầy đăng ký tạm trú trên công an, công an cho phép đăng ký, có giấy tờ, có sổ sách đàng hoàng. Thầy làm đúng luật pháp nhà nước, không có gì sai cả. Ông Thắng bà Mai nói thầy bắt cóc Diễm My. Bắt cóc mà lại có giấy tạm trú".

Trước đó, trong buổi livestream ngày 24/10 của Youtuber nổi tiếng Bình Dương, cha mẹ ruột của nữ sinh viên Diễm My là bà Đoàn Thị Tuyết Mai và ông Võ Văn Thắng (trú tại TP.HCM) - người từng khiến cộng đồng xôn xao bởi những "lùm xùm" với "Tịnh thất Bồng Lai" (hay còn có tên gọi khác là "Thiền am bên bờ vũ trụ") đã chia sẻ lại ồn ào này.

Trong livestream, ông Võ Văn Thắng kể: "Năm 2019, con gái có đi Vũng Tàu làm thiện nguyện, vô tình, trong buổi đêm ở lại Vũng Tàu có gặp một cô ca sĩ tên H.T và được nghe kể về "Tịnh Thất Bồng Lai".

Bà Trần Thị Tuyết Mai và ông Võ Văn Thắng (áo xanh) - cha mẹ của nữ sinh viên Diễm My

Sau buổi đi Vũng Tàu trở về, Diễm My có xin ba mẹ xuống "Tịnh Thất Bồng Lai" làm thiện nguyện. Kể từ đây, Diễm My liền thay đổi hoàn toàn tính cách khiến ba mẹ vô cùng phiền lòng.

Thời gian trước, Diễm My có dự định đi nước ngoài du học và được ba mẹ đồng ý; thậm chí đã chuẩn bị giấy tờ đầy đủ. Tuy nhiên, trước hôm lên máy bay 2 ngày thì Diễm My xuống "Tịnh Thất Bồng Lai" và không trở về nhà nữa. Gia đình liên tục gọi điện nhưng Diễm My tỏ thái độ gay gắt, đồng thời yêu cầu ba mẹ đừng tìm kiếm con nữa.

Cha mẹ tức tốc lên "Tịnh Thất Bồng Lai" để đưa con trở về. Đến đây tôi khuyên con gái trở về nhưng lúc này, Diễm My một hai đòi ở lại nơi này.

Diễm My tu tại "Tịnh thất Bồng Lai" (Ảnh: Khôi Nguyên/Báo Thanh Niên)

Về phía mẹ của Diễm My, chị cũng không giấu được nỗi buồn và chia sẻ: "Rất buồn là ngay đến cả hôm nay, khi con gái em nghe thấy tiếng cha mẹ, nó vẫn rất ghét vợ chồng em. Em tin tưởng là Diễm My chưa tỉnh".

Thậm chí, Diễm My còn vu khống cho người cha ruột của mình có những hành vi sàm sỡ đối với con gái. Điều này khiến cha mẹ của Diễm My vô cùng đau lòng và nhức nhối.

"Là một người mẹ, nguyện vọng lớn nhất của em ở thời điểm hiện tại là tìm được con gái" - Mẹ Diễm My đau lòng nói tại buổi trò chuyện.

Vợ chồng anh Võ Văn Thắng khẳng định đến hiện tại Diễm My vẫn đang ở trong "Tịnh Thất Bồng Lai". Theo ông Thắng, đến thời điểm này, gia đình đã mòn mỏi, chờ đợi 3 năm. Gia đình từng rất tuyệt vọng, tuy nhiên, gia đình vẫn đang bằng mọi cách để đưa con gái trở lại.