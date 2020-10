Lễ Trung thu đầu tiên sau bê bối “săn gái trẻ”, vợ Jang Dong Gun chỉ chia sẻ khoảnh khắc này bên hai con

Ngày 1/10 vừa qua chính là lễ Chuseok - hay còn là Tết Trung thu ở Hàn Quốc. Trong ngày này, các gia đình Hàn Quốc sẽ cùng quây quần bên nhau để thưởng thức bữa ăn truyền thống.

Giống như bao gia đình khác, nhà Jang Dong Gun và Go So Young cũng không ngoại lệ. Trên trang cá nhân mới đây, nữ diễn viên Go So Young đã chia sẻ hình ảnh bữa ăn do đích thân cô vào bếp để chuẩn bị cho hai đứa con của mình.

Tuy nhiên, điều khiến cộng đồng mạng chú ý chính là việc Go So Young chỉ chia sẻ bức ảnh với bát đũa cho cô cùng hai con nhưng lại không hề có của Jang Dong Gun.

Nhiều người cảm thấy lo lắng cho tình cảm giữa vợ chồng Jang Dong Gun và Go So Young. Đặc biệt là kể từ sau vụ bê bối “săn gái trẻ” hồi đầu năm của Jang Dong Gun, Go So Young hậu như không đăng tải hình ảnh có mặt chồng lên trang cá nhân. Tuy nhiên, cũng có không ít người cho rằng, điều này không thể minh chứng cho việc mối quan hệ giữa hai vợ chồng đã rạn nứt.

Nguồn: Naver