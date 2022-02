Lễ tình nhân nghe Phan Như Thảo kể chuyện tình yêu: Lấy chồng sướng như tiên, cứ 3 tháng lại dọn tủ mua toàn bộ đồ mới cho vợ vậy nhưng lại can chị em một điều

Năm 2021 với nhiều người có lẽ là 1 năm muốn quên đi, còn với Phan Như Thảo thì sao?



2021 đúng là một năm mình không làm ăn gì được hết, nhưng Thảo cũng không muốn quên đi. Một năm qua cũng đáng nhớ đó. Mình yêu thương bản thân hơn, có nhiều thời gian để nghĩ về sức khỏe bản thân nhiều hơn. Ví dụ như khi mình nghe thông tin là Covid không tốt cho người mập, thế là mình nhảy vào giảm cân.

Nếu nói về phương diện công việc thì có thể là tệ, Thảo bị mất 1 cửa tiệm. Mọi người bán thực phẩm hay những ngành cần thiết thì còn được mở khá nhiều nhưng với ngành của Thảo thì chỉ rục rịch dịch là bị đóng, rồi khi mọi người mở lại hết rồi thì mới đến lượt mình. Công việc làm đẹp này thì tay nghề nhân viên rất quan trọng, nếu như mình không giữ nhân viên, không nuôi người ta, người ta phải bỏ đi kiếm việc khác làm.

Công việc này cũng phải tiếp xúc gần nữa, cho nên khi mọi người mở cửa hết rồi nhưng mình thì vẫn phải chờ lệnh. Bạn có nghe về những câu chuyện cãi nhau với chủ nhà cho thuê trong mùa dịch không? Thảo cũng thế.

Nhưng về phương diện sức khoẻ thì khá thành công.

Tết Nhâm Dần của Phan Như Thảo đã diễn ra như thế nào? Có vẻ như 2 vợ chồng dành khá nhiều thời gian để tận hưởng cuộc sống?

Năm nào cũng tận hưởng cuộc sống với nhau vào mùa Tết hết. Tết là mọi người sẽ thường đi thăm bố mẹ, ông bà, họ hàng. Còn ở đây chỉ có gia đình nhà Thảo thôi, anh An thì không có ai hết nên có khá nhiều thời gian.

Giao thừa, mùng 1-2 là Thảo dành cho gia đình mẹ, sau đó là hai vợ chồng coi như tự do, thoải mái. Bình thường mình cũng khá bận, Tết là dịp hiếm hoi được nghỉ nhiều tới 10 ngày.

Mọi khi đi đâu nhiều lắm là 4 ngày vì còn khách hàng, nhân viên, công việc, nên Tết mình tranh thủ đi thôi.

Nhiều người cho rằng Phan Như Thảo ở thời điểm hiện tại không sở hữu cân nặng lý tưởng nhất nhưng lại sở hữu nhan sắc rực rỡ nhất. Phải chăng phụ nữ hạnh phúc là phụ nữ xinh đẹp nhất?

Tùy khái niệm “xinh đẹp” của mọi người là gì nữa. Xinh đẹp là khi người phụ nữ rạng rỡ, ánh mắt sáng rực, niềm hạnh phúc hiện lên gương mặt của họ, hay là người đó có một gương mặt - body hoàn hảo như siêu mẫu… Như Thảo cũng thấy là mình đẹp so với thời làm người mẫu. Tuy một số người nói hồi xưa Thảo đẹp lắm, lúc còn gầy làm người mẫu rất đẹp, nhưng bản thân Thảo nhìn lại thấy mình bây giờ đẹp hơn.

Hoặc là bây giờ Thảo cảm thấy mình rất hài lòng về tất cả mọi thứ rồi nên mặt mình vui hơn. Thảo nhớ hồi xưa có một người bạn nói mình thi Hoa hậu tại sao lại không đoạt giải cao nhất, hồi đó Thảo rất buồn, đôi mắt mình rất buồn. Bây giờ thì Thảo không buồn như vậy nữa, mắt mình không buồn nữa, mọi thứ rạng rỡ nên Thảo nghĩ mình bây giờ đẹp nhất là đúng rồi đó.

Thảo có nói rằng việc giảm cân là do nghe nói Covid nguy hiểm hơn với người mập, ngoài ra còn lý do nào khác không?

Do không có việc gì làm nữa đó. Mình có thời gian, rồi lâu nay mình cũng nghĩ hay thử gầy đi, không mập như thế này nữa, và mình làm luôn. Thảo có một chị bạn làm bên phim, chị hay nói mình “em mà ốm là cast được phim này phim kia”, cái tự nhiên mình nhớ nghề khủng khiếp.

Thế là mình nghĩ, hay là gầy lại để đi cast phim cho vui, những vai nhỏ nhỏ, đóng chỉ cần 1-2 ngày thôi chứ không cần đi dài ngày. Những vai khách mời, thoáng qua thôi nhưng cũng làm cho mình đỡ nhớ nghề. Thảo trả lời chị bạn: “Ok, để em giảm cân rồi đi cast cho chị”. Khi mình nghĩ tới chuyện đó thì cái ham muốn, đam mê làm nghề nó lại “hừng hực” lên, thế là mình giảm.

Thảo có chia sẻ vấn đề này với ông xã không?

Thảo nói là “em muốn giảm cân” nhưng anh An không tin. Anh cứ kiểu “ừ thích thì giảm”. Anh cứ nấu ăn bình thường cho Thảo nhưng mình bắt đầu tập, mời PT về tập trong phòng trống ở nhà. Chồng thấy mình tập thì cứ cười cười rồi nói là “không đủ đâu, phải tập khổ hơn nhiều, em chưa đủ khổ nên chưa gầy được đâu”, kiểu vậy.

Thảo tập được 1 tháng thì xuống được 5kg, lúc đó anh An mới tin là mình giảm cân được. Anh mới bắt đầu để ý nấu ăn theo kiểu cho người giảm cân chứ không nấu như thường nữa.

Thảo rất ham ăn, đồ ăn bày trước mặt là ăn vô tư luôn, nhưng đợt đó mình nhất quyết không ăn nha, ép cỡ nào cũng không ăn, đút vào miệng cũng không ăn. Anh ấy mới thấy “ồ, hóa ra là thật”. Anh nấu thực đơn giảm cân cho Thảo, nhiều rau và những món không gây mập. Thảo vừa tập vừa kết hợp thực đơn của anh An mới giảm thêm được nữa, chứ lúc đầu tập không thì không xuống được nhiều đâu.

Có một cô con gái xinh xắn dễ thương, một công việc kinh doanh ổn định và đặc biệt là 1 người chồng yêu vợ. Dường như đây là điều các cô gái đều khao khát. Phan Như Thảo có nghĩa là bản thân mình may mắn không?

Có, Thảo nghĩ mình may mắn vì gặp đúng người, đúng thời điểm. Thảo mà gặp anh An sớm hơn thì chưa chắc ở với nhau được, vì khi đó anh An chưa muốn dừng lại, chưa muốn về hưu chẳng hạn. Bản thân mình khi đó cũng chưa đi đủ, chưa khám phá thế giới đủ thì Thảo sẽ không chịu dừng chân lại.

Thảo gặp anh An ở lúc mình đi đã đủ rồi, và anh ấy cũng đã đi đủ rồi, hai người cùng dừng lại với nhau. Đó là cái thứ nhất!

Cái thứ hai là Thảo nghĩ mình vẫn thua nhiều người đấy chứ. Thỉnh thoảng Thảo vẫn nghĩ có những chị, những bạn rất hay. Họ có chồng, có nhiều con, có công việc bận rộn, nhưng họ vẫn có rất nhiều thời gian cho bản thân. Họ vẫn đi du lịch riêng với đám bạn thân, đi nước ngoài hàng năm, hàng tuần, để chồng con ở nhà. Thảo không có điều đó.

Nhiều khi Thảo nghĩ mình không có những điều đó là do mình tự nguyện hay là vì thói quen của mình là đi đâu cũng phải có chồng con bên cạnh.

Cho nên Thảo may mắn nhưng có những người còn may mắn hơn nữa.

Mới đây, trên mạng có 1 topic đại ý rằng: Sai lầm của tuổi trẻ… và nhận được hàng trăm câu trả lời đại ý là: Lấy chồng quá sớm. Còn Phan Như Thảo, bạn có nghĩ vậy không?

Thảo nghĩ lấy chồng sớm là không nên, đừng! Thảo lấy chồng năm 29 tuổi mà thỉnh thoảng mình còn nghĩ là hơi sớm. Ngày xưa mình còn non, còn khờ dại thì nghĩ 29-30 tuổi là phải sinh con rồi nhưng không đúng đâu. Khoa học bây giờ hiện đại lắm, các bạn đừng lo lắng. 42-43 tuổi sinh con vẫn được. Khi đó mình đã chín chắn rồi, mình đủ mọi thứ để dạy con mình nữa.

Người ta nói lấy chồng sớm, sinh con sớm thì sau này sẽ khỏe. Nhưng cái “khỏe” đó nó khác lắm. Khi mà con bạn đã lớn, đã khỏe rồi thì bạn chẳng còn sức lực nào cho tuổi trẻ nữa, tuổi trẻ đã mất tiêu rồi. Thảo nghĩ đừng lấy chồng sớm, để còn khám phá thế giới, tuổi trẻ của mình phải làm bao nhiêu việc nữa.

Vậy ví dụ như để trả lời cho câu hỏi: Sai lầm của tuổi trẻ của bạn là gì thì Phan Như Thảo sẽ nói gì?

Nhiều lắm. Nhưng nếu bây giờ quay trở lại thời gian đó thì chắc mình vẫn chọn vậy thôi, vì bản tính mình như thế thì mình sẽ chọn như thế thôi.

Ví dụ như ngày xưa đi thi, sai lầm của Thảo là quá tự cao, quá tự tin nên không chịu lắng nghe những người xung quanh, không chịu nhìn người khác để rút kinh nghiệm. Cái gì Thảo cũng muốn tự mình đi. Người ta nói là cái vết xe đổ đó nhưng vẫn lao vào, đó chính là Thảo. Mình lúc nào cũng muốn tự mình làm, tự mình té một cái mới biết được chứ không bao giờ nghe ai nói.

Như ngày xưa đi thi Asia's Next Top Model, thời đó Thảo cũng “hot”, cũng đẹp, có nền tảng tốt, fan cũng nhiều. Khi qua đó họ nói mình muốn thỏa thuận như thế nào với chương trình, nhưng mình tự cao tự đại, cái đó là mình sai, và mình bị loại rất sớm dù lúc đó có thể tạo drama để tiến sâu hơn. Thì sau này Minh Tú đi thi có hỏi Thảo nên làm gì, Thảo đã nói là mình phải làm rất nhiều drama, phải thuận theo chương trình để ở lại thật lâu. Đó là mục đích của chương trình.

Thảo vào showbiz trước khi thi cuộc thi đó đã 5 năm nhưng vẫn không chấp nhận chuyện phải thỏa thuận đó. Ngày xưa Thảo tự cao, tự đại và thiếu suy nghĩ lắm, cho nên rất nhiều sai lầm.

Nhiều nước châu Á báo động tỷ lệ ly hôn gia tăng vì Covid-19, nguyên nhân là do các cặp vợ chồng dành thời gian bên nhau quá nhiều và xuất hiện những mâu thuẫn. Với gia đình bạn thì sao?

Cái đó không đúng với gia đình mình. Gia đình Thảo là 24/24 nhìn thấy mặt nhau. Bây giờ tiệm của mình ở chỗ khác là mình ra khỏi nhà rồi, đó là cú "bùng nổ" của mình rồi, chứ trước là Thảo không đi được ra khỏi chồng luôn. Lúc nào mình cũng cách chồng nhiều lắm là 20m không hơn.

Thảo và chồng là cặp đôi không rời xa nhau lúc nào hết, từ ngày mình gặp anh ấy lần đầu tiên tới tận bây giờ, mình đi đâu anh cũng đi theo. Mình đi đóng phim nước ngoài anh cũng bay sang cùng luôn. Đợt đó Thảo quay phim ở Malaysia 2 tháng, anh cũng bay qua thuê khách sạn ở cùng với đoàn phim luôn. Có nghĩa là anh ấy ở cùng mình mọi lúc mọi nơi, 24/24 cho tới ngày cưới được mình.

Thảo đi quay phim ở 6 tỉnh miền tây, đi tới đâu là anh theo tới đó. Anh là người rất sợ dơ, tiêu chuẩn 5 sao nhưng anh vẫn chọn đi theo mình, ở nhà nghỉ rồi tự dọn dẹp mọi thứ chờ mình về. Bây giờ lấy nhau về rồi cũng thế. Công việc của anh xây nhà khắp nơi nhưng cũng sáng bay đi, tối bay về chứ chưa để vợ ngủ một mình đêm nào.

Có lần anh ấy đi Mỹ mà chỉ ở lại đó làm việc trong có một ngày rồi lại ra sân bay để về Việt Nam ngay. Có ai như anh An không, đi Mỹ mà vừa qua tới đó đúng một ngày là phải về ngay. Vì vợ con ở nhà một mình, anh ấy không có yên tâm. Anh An rất là dính vợ, lúc nào mà em đi với nhóm bạn toàn phụ nữ thì cũng có mặt anh An. Anh An là người đàn ông duy nhất trong nhóm phụ nữ đó, vì có mình anh ấy là đi theo vợ.

Tình yêu hay thậm chí là hôn nhân ở bên nhau 1 giai đoạn dài người ta sẽ rơi vào trạng thái có chút nhàm chán. Bạn và chồng làm thế nào để giữ cho tình yêu của mình luôn nồng nhiệt như ngày đầu?

Không biết bao nhiêu năm thì chán nhau. Nếu như nó có một con số, kiểu như 5, 10, 20 năm… bản thân Thảo chưa có chán nên không biết. Thảo cũng thỉnh thoảng hỏi chồng là bao nhiêu năm thì vợ chồng mình sẽ chán nhau. Anh An lại nói rằng, anh chỉ thấy là càng ngày càng gần nhau, hiểu nhau và không thể thiếu nhau hơn.

Bọn mình đúng là ở với nhau suốt ngày, nhưng không đồng nghĩa với việc bọn mình sẽ làm chung một việc với nhau, việc ai nấy làm.

Ví dụ như mình sẽ ngồi góc này đan, thêu, chơi điện thoại hay tám với bạn, còn anh An sẽ chăm con, dọn nhà hay làm việc khác… Chứ không nhất thiết phải làm chung một việc với nhau, do vậy hai người vẫn có không gian riêng. Chỉ cần hai vợ chồng nhìn thấy nhau thôi còn muốn làm gì thì làm. Cũng không biết khi nào mới chán nhau nữa.

Không biết các cặp đôi bình thường bao lâu thì sẽ chán nhau. Nhưng Thảo nghĩ họ không phải tự dưng mà chán nhau đâu mà là ở lâu sẽ nảy sinh mâu thuẫn, khó hoà hợp, tới lúc đó mới cảm thấy chán. Tất nhiên có rất nhiều thứ mà mình không chấp nhận được ở đối phương nhưng quan trọng là cả người ấy và mình đều phải sửa, hoặc là cả hai phải chấp nhận việc đó.

Luôn nói yêu vợ, thể hiện tình yêu với vợ không ngần ngại. Đây có phải là lý do giúp cho cuộc hôn nhân của bạn luôn ngọt ngào?

Chồng Thảo từ xưa đã ít nói rồi, lại còn lớn tuổi nữa nên lại càng kiệm lời hơn. Nhưng mà khi về sống chung thì mình tập cho anh ấy thói quen phải ngọt ngào với vợ. Ví dụ như mình bắt anh ấy nói yêu, hôn vợ mỗi ngày… rối tới khi quen rồi thì lúc nào cũng làm.

Thảo nghĩ phụ nữ mà muốn bạn trai lãng mạn với mình thì bản thân phải thể hiện trước với người ta. Như Thảo là rất thoải mái trong việc ôm rồi hôn chồng ở ngoài đường. Ban đầu thì chồng mình còn ngại nhưng mà sau này anh ấy cũng quen.

Hai bạn từng có cuộc tranh cãi nào lớn không? Và những lúc như vậy cả hai làm sao để xoa dịu bầu không khí?

Thảo và chồng không có những tranh cãi lớn vì bản thân hai vợ chồng cũng không thích lớn tiếng với đối phương. Hai chúng mình đều có những nguyên tắc.

Ví dụ như đối với Thảo thì không được lớn tiếng, hay xúc phạm tới gia đình mình… đó là những chuyện mà không bao giờ Thảo chấp nhận được. Về phía anh Anh thì anh ấy không thích việc nói dối, bởi vì anh ấy bị lừa dối nhiều quá, nên rất nhạy cảm, anh ấy không thể tha thứ được cho cái chuyện đó. Do vậy là mình chưa bao giờ nói dối chồng bất cứ điều gì. Có vấn đề gì mình sẽ không giấu giếm mà sẽ nói thẳng luôn.

Mỗi lần hai vợ chồng có tranh cãi thì chồng Thảo luôn là người đứng ra làm hòa . Ví dụ như anh An sẽ nhắn tin hỏi vợ hôm nay muốn ăn gì, không trả lời thì hai vợ chồng sẽ đuổi nhau từ lầu dưới lên lầu trên, hoặc là chồng sẽ ôm liên tục cho tới lúc Thảo hết giận.

Valentine ý nghĩa của hai vợ chồng mà Như Thảo nhớ nhất?

Là vợ chồng 5 năm, anh An vẫn luôn có những thói quen làm những điều lãng mạn cho vợ. Nhưng lần mà mình nhớ nhất có lẽ là Valentine đầu tiên bên nhau. Lần ấy anh ấy khiến mình buồn cười vì mua tặng mình một bộ đồ rất sexy.

Lúc ấy mình nghĩ, trời ơi biến thái quá à. Xong mình hỏi, sao anh lại tặng em cái này. Lúc ấy anh An mới nói anh không bao giờ thấy em diện đồ sexy vì bình thường em mặc kín lắm. Xong rồi mới hỏi có phải anh tự đi mua không thì anh nói nhờ bạn của mình.

Sau này bạn có kể lại là anh An chọn đồ cho mình kỹ lắm, lựa tới 80 kiểu rồi cuối cùng phải tự chọn mới yên tâm. Chỉ vậy thôi mình cũng thấy anh ấy rất dễ thương rồi. Nghĩa là anh ấy thật sự quan tâm đến mình mới biết điều này mình chưa từng làm, món đồ này mình chưa từng có thì anh ấy sẽ để ý từng chút một.

Sau này khi ở bên nhau, anh cũng thích làm cho mình những điều nho nhỏ dễ thương. Ngày lễ có thể cùng nhau đi ăn nhà hàng, hay thậm chí anh tự tay vào bếp còn chuyện mua quần áo cho vợ lại thành thói quen rồi chứ không riêng gì ngày lễ.

Cứ 3-6 tháng anh An sẽ dọn hết tủ quần áo của mình để mua đồ mới. Thỉnh thoảng mình ngồi không, nhìn vô thức thôi thì ngay lập tức anh ấy đã hỏi han xem mình có chuyện gì không, đi làm gặp stress thế nào để chia sẻ. Nên nhiều khi mình không dám làm mặt “lơ ngơ" luôn, sợ anh lo lắng.

