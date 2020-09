Lệ Quyên xuất hiện cực sang chảnh, khoe body gầy guộc bên bạn thân Nguyễn Hồng Nhung

Ca sĩ Nguyễn Hồng Nhung vừa tổ chức buổi gặp gỡ truyền thông để giới thiệu về dự án Nhung's Show. Đến ủng hộ Nguyễn Hồng Nhung có những người bạn thân thiết là Bằng Kiều - Lệ Quyên.

Dù đang vướng vào khá nhiều tin đồn liên quan đến chuyện ly hôn ông xã Đức Huy và cặp kè trai trẻ Lâm Bảo Châu nhưng Lệ Quyên vẫn rạng rỡ xuất hiện. Nữ ca sĩ diện chiếc đầm hàng hiệu màu đen, khéo léo khoe vóc dáng thon thả và bờ vai gầy guộc.

Lệ Quyên.

Ngoài đời thực, Nguyễn Hồng Nhung - Lệ Quyên có mối quan hệ khá thân thiết. Nói về người bạn, Lệ Quyên cho biết cô và Nguyễn Hồng Nhung đã trải qua những ngày thanh xuân đầy đẹp đẽ tại Hà Nội, thân đến độ còn cần nhau hơn cả tình yêu.

Bằng Kiều - Lệ Quyên cũng đến chúc mừng Nguyễn Hồng Nhung.

Về phần Nguyễn Hồng Nhung, chia sẻ về dự án mới, cô bộc bạch rằng: "Trong thời điểm đại dịch Covid-19 thật sự còn rất khó khăn, Nguyễn Hồng Nhung may mắn được trở về Việt Nam bình an là một điều hạnh phúc và may mắn. Trong lần trở lại này vừa thèm được hát vừa nhớ khán giả và cũng muốn quay về gặp lại khán giả của mình bằng một diện mạo âm nhạc mới".

"Trong những bộn bề khó khăn đang trôi ngoài kia, Nguyễn Hồng Nhung sẽ cùng các anh chị em nghệ sỹ ngồi lại trong những đêm chuyện trò cùng âm nhạc gởi đến khán giả những khúc tình ca phần nào với bớt những âu lo. Lần này, với hình thức private show cùng dàn khách mời là những khán giả thân quen của Nguyễn Hồng Nhung sẽ cùng ngồi lại trong một không gian ấm cúng với chương trình Nhung's Show".

Ca sĩ Nguyễn Hồng Nhung.

Chương trình dự kiến tổ chức vào tháng 11/2020 với 3 đêm diễn. Khách mời dự kiến gồm: Bằng Kiều, Lệ Quyên, Quang Dũng, Tóc Tiên. Đặc biệt, Bằng Kiều sẽ đảm nhận vai trò cố vấn nghệ thuật cho các đêm nhạc của Nguyễn Hồng Nhung.