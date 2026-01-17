Lệ Quyên sau loạt phát ngôn sốc: "Giá như cuộc sống không còn sự công kích xúc phạm"

Những ngày vừa qua, Lệ Quyên liên tục trở thành tâm điểm bàn luận trên mạng xã hội. Nguyên do vì nữ ca sĩ sinh năm 1981 vướng tranh cãi vì phát ngôn bị nhận xét là thô tục trên mạng xã hội. Liên quan tới vấn đề này, Sở Văn hóa, Thể Thao TP HCM cho biết đã tiếp nhận thông tin, sẽ tìm hiểu và xem xét giải quyết vụ ca sĩ Lệ Quyên "phát ngôn thiếu chuẩn mực".

Trên trang cá nhân có hơn 900.000 người theo dõi, Lệ Quyên mới đây đã đăng tải hình ảnh mới của bản thân. Bạn gái Lâm Bảo Châu viết dòng trạng thái tâm trạng: "Chỉ có bản thân ta tự biết thế giới hoàn hảo mà ta lựa chọn, xây dựng có những gì. Sự hoàn hảo ấy là bức tranh trừu tượng. Suy cho cùng đích đến của chúng ta vẫn là tự soi chiếu vào bản ngã của mình để có giấc ngủ thật sâu, để muộn phiền bên ngoài cánh cửa. Để không cần cố gắng che đậy hay tô vẽ bằng chiêu trò. Cứ thế đi qua ngày tháng mà không phải hổ thẹn với mình với người".

Lệ Quyên vẫn đăng tải hình ảnh mới thường xuyên sau khi vướng tranh cãi phát ngôn. Ảnh: FBNV

Phía dưới bài đăng, nữ ca sĩ 8x còn tương tác trả lời bình luận của khán giả. Khi một netizen đã để lại bình luận góp ý: "Khiêm tốn lời nói, tử tế với mọi người thì sẽ không ai soi hết", Lệ Quyên phản hồi: "Vâng. Giá như cuộc sống không còn sự công kích xúc phạm thì chỉ còn yêu thương, chỉ biết ước". Khi bị nhận xét cô hay nói đạo lý, Lệ Quyên khẳng định chỉ đang tâm sự.

So với hình ảnh từng thẳng thắn đáp trả từng bình luận hay không ngại đối đầu với cư dân mạng trước đây, cách ứng xử hiện tại của Lệ Quyên cho thấy sự thay đổi rõ rệt, mềm mỏng và điềm tĩnh hơn trong việc tiếp nhận ý kiến trái chiều.

Lệ Quyên phản hồi khán giả nhẹ nhàng và tích cực phía dưới phần bình luận. Ảnh: FBNV

Vào chiều 14/1, đại diện Sở VH&TT TP.HCM cho biết các phòng chuyên môn của Sở đã tiếp nhận thông tin sự việc liên quan đến ca sĩ Lệ Quyên để phối hợp xem xét, giải quyết theo thẩm quyền. Khi được hỏi về việc Sở VH&TT TP.HCM vào cuộc, Lệ Quyên chia sẻ: "Các cô chú, anh chị trao đổi, nhắc nhở hay thế nào thì tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận, tiếp thu tất cả ý kiến. Tôi là nghệ sỹ thuộc quản lý của Sở mà".

Sở Văn hóa, Thể Thao TP HCM cho biết đã tiếp nhận thông tin, sẽ tìm hiểu và xem xét giải quyết vụ ca sĩ Lệ Quyên "phát ngôn thiếu chuẩn mực". Ảnh: FBNV

Trước đó, có một khán giả để lại bình luận dưới bài viết của Lệ Quyên: "Her flop era lowk serving" (tạm dịch: Cô ấy đã qua thời đỉnh cao mà vẫn rất ổn). Tuy nhiên, Lệ Quyên đã nổi đóa và đáp trả lại bình luận bằng từ ngữ gay gắt. Nhiều người cho rằng nữ ca sĩ không hiểu ý nghĩa của câu tiếng Anh nên đã phản ứng sai hướng. Về phía Lệ Quyên, cô lại cho rằng bình luận trên xuất phát từ thói mỉa mai, giả vờ tử tế.

Trước làn sóng tranh luận ngày càng lan rộng, Lệ Quyên lên tiếng vào ngày 11/1: "Giờ mới biết câu chuyện quen thuộc đang được đề cập rôm rả. Vẫn là giọng điệu phiến diện 1 chiều, bằng 2 từ chung chung là khán giả nói về những kẻ chuyên môn công kích, gièm pha, chế giễu, xúc phạm tôi. Trong khi tôi không làm gì sai, luôn vô cớ bị xúc phạm bằng nhiều cách, nhiều kênh mạng xã hội.

Họ đơm đặt hàng hà sa số tin vịt, ảnh hưởng danh dự và gia đình tôi. Hàng ti tỉ tài khoản ảo thỏa sức tung hoành. Xin hỏi sao không phân tích và xử lý giúp cho tôi với ạ. Vu khống bạn trai tôi lừa tiền, tài sản để bao nhiêu người xúc phạm không thương tiếc. Chửi tôi ngu, chửi bạn trai tôi đê tiện. Hay tôi là nghệ sĩ thôi, chân yếu tay mềm không làm được gì. Mà đúng tôi không làm được gì thật. Thế nào là mất kiểm soát và văng tục, xin thưa tôi thì không".

Lệ Quyên nhấn mạnh "nghệ sĩ cũng là con người", đồng thời bày tỏ mong muốn các ý kiến đánh giá cần khách quan, công bằng.