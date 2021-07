Lệ Quyên công khai đòi nhẫn, "tình trẻ" Lâm Bảo Châu liền có lời đáp gây chú ý

Trên trang cá nhân mới đây, "tình trẻ Lệ Quyên" Lâm Bảo Châu đã chia sẻ hình ảnh mặc áo dài đen kèm dòng trạng thái: "Mợ đâu rồi".

Đáng chú ý chính là câu bình luận của Lệ Quyên sau đó. Trong ảnh, Lâm Bảo Châu không những diện áo dài đen mà trên tay còn đeo rất nhiều nhẫn. Thấy thế, Lệ Quyên liền công khai đòi: "Xin cái nhẫn".

Ngay sau đó, "tình trẻ" Lâm Bảo Châu cũng không để bạn gái chờ đợi lâu là lập tức trả lời vô cùng ngắn gọn lại gây chú ý: "Đeo rồi còn xin".

Lệ Quyên công khai xin nhẫn, Lâm Bảo Châu liền đáp: "Đeo rồi còn xin".

Trước đó, trên trang cá nhân vào khoảng tháng 2/2021, Lệ Quyên có chia sẻ: "Vợ chồng hay tình nhân chưa chắc đã thiếu tình yêu để đánh mất nhau. Mà mất nhau khi thiếu tình bạn! We are private, not secrets. Cheers!" (tạm dịch: "Chúng tôi giữ kín chuyện riêng tư cho riêng mình, không phải là chuyện bí mật. Nâng ly!"). Đi kèm với đó là bức hình chụp cô cùng Lâm Bảo Châu. Tuy nhiên, đáng chú ý nhất chính là cặp nhẫn đôi mà hai người đeo trên tay.