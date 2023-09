Lễ ký kết chương trình khai mở âm nhạc Harmony Road hợp tác giữa Erato và Công ty Phát triển Giáo dục iGARTEN

Buổi lễ trang trọng đã được tổ chức dưới sự chứng kiến của Hiệu trưởng trường Âm nhạc và Nghệ thuật biểu diễn - Ông Nguyễn Hồng Minh và TGĐ Điều hành công ty CP Phát triển Giáo dục iGARTEN - Ông Trần Đức Cường.



Thầy Nguyễn Hồng Minh - Hiệu trưởng trường Âm nhạc và Nghệ thuật biểu diễn Erato chứng kiến Lễ ký kết hợp tác chương trình khai mở Âm nhạc giữa công ty cổ phần Thi Tiên Erato và công ty cổ phần phát triển giáo dục IGARTEN

Tham gia buổi lễ, về phía công ty cổ phần Thi Tiên Erato, có:

Ông Nguyễn Hồng Minh, Nghệ sĩ - Thạc sĩ Âm nhạc, Hiệu trưởng trường Âm nhạc và Nghệ thuật biểu diễn Erato

Bà Trần Bích Ngọc - Giám đốc Công ty cổ phần Thi Tiên Erato

Bà Nguyễn Diệu Linh - Giám đốc chuyên môn trường Âm nhạc và Nghệ thuật biểu diễn Erato

Bà Nguyễn Hải Yến - Trưởng khoa Khai mở Âm nhạc, trưởng bộ môn Harmony Road trường Âm nhạc và Nghệ thuật biểu diễn Erato

Các thầy cô tham gia giảng dạy trong chương trình khai mở âm nhạc Harmony Road

Về phía công ty cổ phần phát triển giáo dục IGARTEN, có:

Ông Trần Đức Cường - TGĐ Điều hành công ty CP Phát triển Giáo dục iGARTEN

Bà Lê Thị Sao Mai - Giám đốc học thuật công ty CP Phát triển Giáo dục iGARTEN

Bà Nguyễn Thị Thúy - Tổng hiệu trưởng Hệ thống mầm non STEAMe GARTEN

Bà Phạm Thị Đoan - Trưởng phòng Chuyên môn Mẫu Giáo

Vấn đề về giáo dục nghệ thuật và âm nhạc dành cho trẻ trong độ tuổi mầm non luôn là bài toán trăn trở của Ban Giám Hiệu các trường mầm non hiện nay. Đặc biệt với trẻ trong độ tuổi từ 12 tháng, việc tiếp cận một chương trình nghệ thuật và âm nhạc đi cùng với rất nhiều khó khăn và bất cập bởi độ tuổi cũng như thể chất hay khả năng giao tiếp của trẻ.

Cùng chung sứ mệnh dẫn lối thành công, tầm nhìn nâng cao chất lượng giáo dục và đưa trẻ trong độ tuổi mầm non có cơ hội được học, rèn luyện các hoạt động âm nhạc và nghệ thuật, công ty cổ phần Thi Tiên Erato và công ty cổ phần phát triển giáo dục IGARTEN đã triển khai ký kết thỏa thuận hợp tác chương trình khai mở Âm nhạc Harmony Road.

Lễ ký kết hợp tác giữa Hai Bên sẽ đặt nền móng cho sự đổi mới giáo dục Âm nhạc và Nghệ thuật dành cho độ tuổi mầm non trong tương lai

Chia sẻ trong buổi lễ ký kết, Ông Trần Đức Cường - TGĐ Điều hành công ty CP Phát triển Giáo dục iGARTEN bày tỏ sự tin tưởng và hy vọng cho một bước ngoặt mới trong sự kết nối giáo dục của 2 bên với chương trình khai mở âm nhạc Harmony Road. Công ty cổ phần phát triển giáo dục IGARTEN luôn nỗ lực trong việc đưa những chương trình và giải pháp giáo dục Nghệ thuật, Âm nhạc tiêu chuẩn nhất vào các cơ sở mầm non của hệ thống, từ đó nhằm khai mở và nâng cao kỹ năng nghệ thuật tự nhiên của trẻ mầm non, đáp ứng sự thay đổi của một nền giáo dục trong thời kỳ hội nhập và phát triển. Sự hợp tác này giữa hai bên cũng sẽ đặt nền móng cho sự đổi mới giáo dục mầm non trong tương lai.

Phát biểu tại buổi lễ ký kết, Ông Nguyễn Hồng Minh - Hiệu trưởng trường Âm nhạc và Nghệ thuật biểu diễn Erato nhấn mạnh về tầm quan trọng của việc ký kết thỏa thuận hợp tác chương trình khai mở âm nhạc Harmony Road giữa 2 bên nhằm mang tới những thay đổi trong phát triển âm nhạc, nghệ thuật tại các cơ sở trường mầm non nằm trong hệ thống. Ông Nguyễn Hồng Minh cho biết, các giáo viên trong trường Erato nói chung và dự án chương trình khai mở âm nhạc Harmony Road nói riêng luôn không ngừng phát triển các kỹ năng giảng dạy để theo kịp với sự đổi mới về giáo dục nghệ thuật trên thế giới.

Sự hợp tác chặt chẽ về chương trình khai mở âm nhạc Harmony Road giữa 2 bên cũng sẽ mang đến cho trẻ trong độ tuổi mầm non có cơ hội được tiếp cận và học tập theo đúng lộ trình giảng dạy và đào tạo nghệ thuật theo tiêu chuẩn Hoa Kỳ ngay tại Việt Nam với các lớp học ngoại khoá. Qua đó, trẻ sẽ được tiếp nhận kiến thức trong một môi trường hoàn toàn khác biệt với trước đây.



Ban lãnh đạo và các giáo viên của 2 bên tặng hoa và chụp ảnh lưu niệm sau buổi lễ ký kết

Nhấn mạnh ý nghĩa quan trọng của việc ký kết hợp tác chương trình khai mở âm nhạc Harmony Road giữa công ty cổ phần Thi Tiên Erato và công ty cổ phần phát triển giáo dục IGARTEN, ban lãnh đạo và các giáo viên 2 bên đều đặt niềm tin về sự đổi mới giáo dục nghệ thuật và âm nhạc trong lứa tuổi mầm non đồng thời cũng mong muốn mang đến một chương trình học chất lượng, bài bản và đạt được hiệu quả cao.