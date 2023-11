Lễ hội Thiết kế sáng tạo 2023: Đánh thức di sản, kết nối dòng chảy văn hóa đôi bờ sông Hồng

Nhằm triển khai Kế hoạch thực hiện các sáng kiến gia nhập mạng lưới các Thành phố sáng tạo của UNESCO, thúc đẩy phát triển công nghiệp văn hóa, khẳng định vị thế tiên phong của Hà Nội ở tầm quốc gia, hội nhập với xu thế kinh tế sáng tạo quốc tế, Lễ hội Thiết kế sáng tạo Hà Nội năm 2023 với chủ đề "Dòng chảy" mang đến nhiều điều thú vị và mới mẻ.

Qua 3 năm thực hiện, Lễ hội Thiết kế sáng tạo năm 2023 với sự tham gia của hơn 200 đơn vị cùng các kiến trúc sư, nghệ sĩ và nhà sáng tạo tên tuổi đã khẳng định vai trò là một trong những hoạt động thường niên ấn tượng, hấp dẫn có giá trị lớn.

Buổi họp báo thông tin về Lễ hội Thiết kế sáng tạo diễn ra vào sáng 13/11.

Tập trung vào 3 trụ cột chính là Thiết kế, Cộng đồng và Sáng tạo, Lễ hội Thiết kế sáng tạo Hà Nội năm 2023 diễn ra khai mạc vào tối 17/11 được thể hiện qua hơn 60 hoạt động văn hóa với 4 công trình kiến trúc hoành tráng, 16 triển lãm, 17 hội thảo - tọa đàm, 9 show nghệ thuật, chuỗi sự kiện cộng đồng và hội chợ sáng tạo.

Tại buổi họp báo, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội Đỗ Đình Hồng nhấn mạnh nội dung các sự kiện xoay quanh chủ đề "Dòng chảy" nhằm kết nối sáng tạo và phát huy truyền thống lịch sử văn hóa, hướng tới sự phát triển của ngành Công nghiệp văn hóa sáng tạo dọc hai bên bờ sông Hồng.

Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội phát biểu tại họp báo.

Ông Đỗ Đình Hồng cho biết: "Chúng tôi muốn thiết kế Lễ hội sáng tạo không phải chỉ trong 10 ngày, các hoạt động của Lễ hội sáng tạo diễn ra mà chúng tôi muốn gìn giữ các hoạt động sáng tạo đó gắn với các điểm cụ thể với những không gian cụ thể và tính đến chuyện phát triển bền vững, hướng đến dòng chảy di sản trong Thành phố sáng tạo".

Từ ngày 17/11/2023 đến ngày 26/11/2023 (ngày 18, 19/11/2023 mở cửa từ 8h30 đến 21h30; từ ngày 20/11/2023 đến 26/11/2023 mở cửa từ 8h30 đến 18h), người dân và du khách sẽ có cơ hội được trải nghiệm dự kiến hơn 60 hoạt động văn hóa với 4 công trình giới thiệu kiến trúc, hơn 20 trưng bày và triển lãm, hơn 20 hội thảo, tọa đàm trong đó có 5 hội thảo quốc tế, 9 hoạt động giới thiệu nghệ thuật, chuỗi sự kiện cộng đồng, hội chợ sáng tạo được tổ chức tại tuyến địa điểm chính của Lễ hội là Nhà máy xe lửa Gia Lâm, tháp nước Hàng Đậu và vườn hoa Vạn Xuân; ga Long Biên và ga Gia Lâm; và các hoạt động, sự kiện văn hóa trên địa bàn các quận huyện thị xã tại Hà Nội.

Kể đến một vài hoạt động trong đó là các pavilion và triển lãm kiến trúc mang tính biểu tượng, đồng thời truyền đi thông điệp Thiết kế sáng tạo - Đánh thức di sản công nghiệp, giúp biển đổi những nhà máy, kho xưởng đang "ngủ yên" thức giấc thành không gian văn hóa, tổ hợp sáng tạo mang tính thẩm mỹ và giá trị giáo dục cao.

Tại Lễ hội, du khách có dịp được tham quan triển lãm "Kiến trúc, nhà máy và vẽ (lại) giấc mơ hiện đại" do kiến trúc sư Mai Hưng Trung, sáng lập của tổ chức Hanoi Ad hoc thiết kế, gồm 05 khu vực do Hà Nội Ad Hoc, Đại học Kiến trúc Hà Nội, Đại học Xây dựng Hà Nội và Nhà máy Xe lửa Gia Lâm đồng thực hiện. Pavilion kiến trúc ngoài trời "Bến chờ" do kiến trúc sư Lê Quang Thạch - Công ty kiến trúc nội thất AVALO thiết kế, được đặt tại khu vực sân Cầu lăn chìm của nhà máy. Pavilion kiến trúc & nghệ thuật tại Phân xưởng Nóng do kiến trúc sư Nguyễn Hồng Quang - TOOB studio thực hiện sẽ trưng bày những ghi chép về những hiện vật tồn tại trong phân xưởng, cũng như cung cấp chuỗi tư liệu hình ảnh của các cơ sở công nghiệp khác ở Việt Nam.

Nhà máy xe lửa Gia Lâm trở thành không gian sáng tạo đặc sắc được người dân ngóng chờ.

Tại khu vực tháp nước Hàng Đậu, trưng bày "Sắp đặt nước và Di sản tháp nước Hàng Đậu" là một trải nghiệm không gian nghệ thuật sắp đặt ánh sáng từ vật liệu tái chế và hệ thống sắp đặt âm thanh của nước rất độc đáo, tái hiện lại âm thanh của nước trong tự nhiên. Khai mạc lúc 9:00 - 10:00 ngày 17/11, mở cửa hàng ngày từ 09:00 đến 21:00 trong thời gian diễn ra trưng bày từ 17/11 - 26/11/2023 và có thể kéo dài. Dự án do kiến trúc sư Cao Thế Anh, hoạ sĩ Nguyễn Đức Phương thực hiện. Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2023 là nơi các nghệ sĩ, các nhà sáng tạo giới thiệu nhiều tác phẩm mới độc đáo và ấn tượng, như: Triển lãm "Thủy phủ" của nghệ sỹ Trịnh Minh Tiến; Triển lãm sắp đặt hội họa "Tiếng gọi" của họa sỹ Thu Trần và nhà thiết kế Nguyễn Hồng Hạnh; Triển lãm nghệ thuật đương đại "MAP 2023 - Chuyển động Ngoại biên" - Heritage Space và nhiều trưng bày sắp đặt sáng tạo trong các lĩnh vực khác… Các hoạt động vui chơi, văn hóa ẩm thực trải nghiệm thực tế ảo và các trò chơi, là sân chơi kích thích sáng tạo trẻ em, hoạt động giới thiệu ẩm thực phong phú và đa dạng với món ăn truyền thống và phù hợp với mọi lứa tuổi.

Tổng công ty đường sắt Việt Nam đã tổ chức tuyến tàu hỏa từ nhà ga Long Biên qua cầu Long Biên và kết thúc tại nhà ga Gia Lâm, từ đó khách tham quan đi bộ đến Nhà máy xe lửa Gia Lâm để thưởng thức Lễ hội. Tổng Công ty Đường sắt sẽ tăng cường các toa tàu nghệ thuật "đặc biệt" với sự tham gia của các nghệ sỹ trên các toa tàu, sẽ tạo nên ấn tượng cho những người trải nghiệm.

"Sau lễ hội, chúng tôi sẽ đánh giá mức độ quan tâm của du khách cũng như hiệu quả của việc chạy tour đường sắt này trong việc thu hút du khách, làm sống lại di sản Hà Nội, từ đó sẽ có đề xuất để đưa tour trải nghiệm này hoạt động thường xuyên", ông Hoàng Năng Khang - Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty đường sắt Việt Nam cho biết.